A Patriots nyerte minden idők egyik legdrámaibb Super Bowlját

A Super Bowl-történelem első hosszabításán a New England Patriots elképesztő, 25 pontos hátrányt ledolgozva lett bajnok az Atlanta Falcons ellen. Ekkora fordítás még nem fordult elő a tengerentúli amerikaifutball-liga, az NFL nagydöntőjében, mint ahogy az irányítók között Tom Brady is új csúcstartó lett azzal, hogy ötödik Super Bowl-győzelmét aratta. A döntő legértékesebb játékosának is megválasztották, már negyedszer, ez is új rekord.

Középen Tom Brady, jobbra Bill Belichick - mindketten ötszörös Super Bowl-győztesek Forrás: AFP/Timothy A. Clary

Super Bowl, Houston:

New England Patriots - Atlanta Falcons 28-28, hosszabbítás után 34-28 - élő közvetítés

A pénzfeldobást az Atlanta Falcons nyerte, és azt választották Ryanék, hogy a New England Patriots támadhasson először. Az érmét egyébként idősebb George W. Bush dobta fel, a 92 éves egykori amerikai elnök felesége is segítkezett.

Bush és felesége Forrás: Getty Images/2017 Getty Images/Gregory Shamus

Brady első passza nem sikerült, a másodikat ugyan elkapta Julian Edelman, de a Falcons védelme a harmadik kísérletnél megállította a Patriotsot. Az Atlanta első támadásánál Devonta Freeman viszont rögtön egy 37 yardos futással lepte meg a Patriots védelmét.



Az első negyedben hatalmas meglepetésre nem szereztek pontot a csapatok, pedig előzetesen a szakértők igazi pontzuhatagot vártak a két kiváló támadósortól.

A második negyedban a Falconsnál végre valakinek eszébe jutott, hogy Julio Jones az NFL egyik legjobb elkapója, úgyhogy az ő elkapásaival szépen haladt előre a Falcons. A meccs első touchdownját viszont nem ő, hanem az ebben a drive-ban is villogó Devonta Freeman szerezte.

Az Atlantának jól ment a futás is, míg a Patriots támadásai kifulladtak. A Falcons a második negyedben 14 pontra növelte az előnyét. A második touchdownt az újonc tight end, Austin Hooper szerezte, akinek az egész szezonban összesen 19 elkapása volt, a rájátszásban pedig három.

Ennek a drive-nak a sikerében nagyban benne volt Julio Jones keze is, aki egy egészen elképesztő elkapást mutatott be.

Majd Robert Alford szedte le Tom Brady passzát, és senkitől sem zavartatva vágtázott be az end zone-ba, újabb touchdownt szerezve az Atlantának.

Alford 82 yardot tett meg a labdával: ennél hosszabb picksix csak egy volt a Super Bowl-történelemben, mégpedig James Harrison emlékezetes visszahordása az Arizona Cardinals ellen.

Másodpercekkel a félidő lefújása előtt Stephen Gostkowskinak még volt ideje egy mezőnygólra, megszerezve a Pats első pontjait, így a második félidőre 21-3-as Falcons-vezetéssel fordultak rá a csapatok.

A Half Time Show-ban Lady Gaga lépett fel, nem is akármilyen koncerttel szórakoztatta a houstoni közönséget. Már a belépője is hatásos volt, miután leugrott a stadion tetejéről. A rendkívül látványos, dinamikus és a Lady Gagától megszokott erotikával fűszerezett előadást ide kattintva teljes egészében megnézheti.

Hatásos volt a belépő Forrás: Getty Images/2017 Getty Images/Kevin C. Cox

A harmadik negyedben ugyan Devonta Freeman futását ismét levédekezte a Patriots-védelem, egy New England-i védő szabálytalansága után a Falcons újabb first downt kapott ajándékba az end zone közelében, és ezúttal nem hibázott. Matt Ryan passzát a futó Tevin Coleman kapta el, és könnyedén megszerezte az újabb Falcons-touchdownt.

A következő Patriots-drive-ban Tom Brady maga futott 15 yardot: ez volt a meccs leghosszabb futása a New England-i csapatnak eddig. Ez a megmozdulás meghozta a Patriots életkedvét: a csapat megszerezte első touchdownját, amit James White kapott el, akiről kissé lemaradtak a Falcons-védők, és még épphogy be tudott esni az end-zone-ba.

A jutalomrúgás viszont kimaradt: az idén egyre bizonytalanabbul teljesítő Stephen Gostkowski ebben a szezonban ötödjére hagyta ki az extra pontot.

Feltámadás

A negyedik negyed első drive-jában a Patriots ismét eljutott a Falcons end zone-jának közelébe, de a hihetetlen formában játszó Grady Jarrett egymás után kétszer sackelte Bradyt. Stephen Gostkowski ezúttal nem hibázott, úgyhogy a hárompontosával 28-12-re zárkózott fel a Patriots. Jarrettnek ez a harmadik sackje volt a meccsen: ennél többet még senki sem csinált a Super Bowlok történelmében.

A Patriots védelme viszont a második félidőre jól láthatóan megérkezett a meccsbe: a Falcons támadását azonnal megállították, mégpedig Dont'a Hightower ütötte ki Matt Ryan kezéből a labdát.

A Patriots támadhatott, de Bradyt megint földre vitték, ezúttal Dwight Freeney. Ez azonban nem segített a Falconson. Tom Brady ezúttal Danny Amendolának passzolt egy touchdownt, az egypontos jutalomrúgás helyett pedig a kétpontos kísérletet választották, és ez is sikerült: 28-20-ra közelítették meg az Atlantát.

Ezután viszont megint elaludt a Patriots védelme. Először Devonta Freemanről feledkeztek el, majd Julio Jones csinált egy újabb hihetetlen elkapást, amivel 27 yardot nyert a Falcons.

A magára találó Patriots-védelem ezek után ismét sackelte Matt Ryant, aki egy Falcons-szabálytalanság után már nem tudta mezőnygóltávolságba juttatni csapatát. A punt után ismét Bradyék jöttek, Julian Edelman pedig egy egészen lehetetlen elkapással szerezte meg a first downt.

Erről még nagyon sokat fognak beszélni:

Kevesebb, mint egy perccel a vége előtt a touchdown is meglett a New Englandnek. Bradyék ismét a kétpontos kísérletet választották: a labdával Danny Amendola futott be az end zone-ba. A sima Falcons-győzelemnek induló meccsből őrületes dráma lett, hiszen ezzel a két ponttal kiegyenlített a Patriots, miután 25 pontot pakolt fel az Atlantának.

Egy perccel a vége előtt, 28-28-as döntetlennél az Atlantának már nem maradt időkérése, így 57 másodperce lett volna, hogy egy pontszerzéssel bebiztosítsa a győzelmet. Nem sikerült nekik, így a Super Bowlok történetében először hosszabbítás következett.

A pénzfeldobást a New England-iek nyerték, így ők támadhattak először. A hosszabbítás szabályai értelmében ha az első drive-ból touchdown születik, vége a meccsnek. A teljesen kifáradt Atlanta-védelem egyáltalán nem tudta tartani a lépést Bradyékkel: ugyan a red zone-ban Vic Beasley kis híján elcsípte Brady passzát, a második kísérletre James White futása már jó volt.

Hihetetlen dráma és történelmi feltámadás után tehát 34-28-ra a New England Patriots nyerte a Super Bowlt,

Tom Brady pedig öt győzelmével Joe Montanát és Terry Bradshaw-t megelőzve a legsikeresebb NFL-irányítóvá vált.

Brady egyébként 466 passzolt yarddal zárta a meccset, ezzel a döntő legértékesebb játékosának is megválasztották, már negyedszer, ez ugyancsak új rekord. Rajta kívül a csak Charles Haley tudott még ötször Super Bowlt nyerni.

Bill Belichick, a Pats vezetőedzője is ötödik Super Bowl-gyűrűjét szerezte meg, a meccs pedig azért is volt történelmi, mert korábban tízpontos volt a legnagyobb hátrány, ami után fordítani tudott egy csapat a Super Bowlon.