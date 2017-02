Rapportot egyre jobban becsüli a sakkvilág

Az Egyesült Emírségekbeli Sardzsában február 17-től rendezik meg a 2017-es Grand Prix négy versenyből álló sorozatának első versenyét. A meghívott, kijelölt 24 sakkozónak három-három tornán kell játszania, amelyeket 18-18 résztvevővel, 9 fordulós svájci rendszerben bonyolítanak le. Reményünk valóra vált, Rapport Richárd is a GP résztvevője. Az összetett pontverseny első két helyezettje játszhat 2018-ban a világbajnok-jelölti versenyen. Valamennyi viadalnak 130 ezer euró a díjalapja.

Megkezdődik a küzdelem a norvég sakkvilágbajnok, Magnus Carlsen kihívásáért. A világbajnoki rendszer szerint ketten az Élő-listáról juthatnak be a 2018-as, nyolcrésztvevős világbajnok-jelölti versenyre. A tbiliszi Világkupán döntőbe jutó két sakkozó lesz majd világbajnokjelölt, illetve a Grand Prix-sorozatról az összetett verseny első két helyezettje.

Rapport nagy lépés előtt Forrás: MTI/Beliczay László

A tavalyi világbajnoki döntő vesztese, az orosz Szergej Karjakin játék nélkül vb-jelölt, egy sakkozót a torna megrendezője jelölhet. A négy versenyből álló Grand Prix-sorozat résztvevőinek névsora csak most vált véglegessé. A 2015-ös Világkupa első négy helyezettje, nyolcan a 2015. június 1. és 2016. május 1. közötti 12 Élő-listáról - súlyozott pontokkal -, kilencen élvezték a sorozat rendezési jogát elnyert AGON támogatását, egy résztvevőt az ACP jelölhetett. Reményünk bevált, a junior világranglistát tavaly vezető Rapport Richárd indulásához az AGON vezérkara is „zöld fényt" biztosított. Nagy megmérettetés vár nagymesterünkre, óriási esélyt kapott, hogy a remek mezőnyben megmutathassa igazi tudását. Az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik már a Grand Chess Tour sorozattól is visszalépett indiai exvilágbajnok, Viswanathan Anand sem vállalta a GP-n való játékot. Ők ketten csak a Világkupáról juthatnak ki a vb-jelölti versenyre. Nem nevezett a világranglista második és harmadik helyezettje, az amerikai Fabiano Caruana és Wesley So sem, Élő-pontjuk alapján lehetnek világbajnok-jelöltek.

A résztvevők névsora a február 1-től érvényes Élő-pontszámok sorrendjében:

Maxime Vachier-Lagrave (francia, 2796)

Levon Aronjan (örmény, 2785)

HIkaru Nakamura (amerikai, 2785)

Anish Giri (holland, 2769)

Sahriyar Mamedgyarov (azerbajdzsáni, 2766)

Ding Liren (kínai, 2760)

Pavel Eljanov (ukrán, 2759)

Pentala Harikrishna (indiai, 2758)

Michael Adams (angol, 2751)

Jan Nepomnjacsij (orosz, 2749)

Peter Szvidler (orosz, 2748)

Alekszandr Griscsuk (orosz, 2742)

Wei Yi (kínai, 2725)

Erneszto Inarkijev (orosz, 2723)

Borisz Gelfand (izraeli, 2721)

Li Chao (kínai, 2720)

Jevgenyij Tomasevszkij (orosz, 2711)

Tejmur Radzsabov (azerbajdzsáni, 2710)

Dmitrij Jakovenko (orosz, 2709)

Francisco Vallejo Pons (spanyol, 2709)

Rapport Richárd (magyar, 2692)

Alekszandr Rjazancev (orosz, 2671)

Salem A. R. Saleh (Egyesült Emírségekbeli, 2656)

Jon Ludvig Hammer (norvég, 2628)

A kilencfordulós svájci rendszerű tornákat 18-18 résztvevővel szervezik meg. Az Egyesült Emírségekbeli Sardzsa az első rendező február 17. és 28. között. Moszkva május 11. és 22. között a házigazda. Genf július 5. és 16. között látja vendégül a résztvevőket, a sorozat Palma de Mallorcán fejeződik be a november 15. és 26. közötti versennyel. Valamennyi viadalnak 130 ezer euró a díjalapja. A tornákat a www.worldchess.com közvetíti majd.