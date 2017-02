Számolatlanul dőltek a rekordok a történelmi Super Bowlon

A New England Patriots soha nem látott hátrányból jött vissza, és nyerte meg az 51. Super Bowlt. Korábban még soha nem volt hosszabbítás a döntők történetében, Tom Brady pedig egymaga több rekordot is felülírt.

A New England Patriots elképesztő győzelméről még nagyon sokat fogunk hallani, már csak azért is, mert Tom Brady és csapata ezzel a Super Bowllal végképp beírta magát – nemcsak a sportág, de – az egyetemes sport történelmébe.

A legeredményesebb irányító

Tom Brady Patriots-irányítónak ez volt az ötödik Super Bowl-győzelme, amivel megelőzte Joe Montanát (San Francisco 49ers) és Terry Bradshaw-t (Pittsburgh Steelers), akik négyszer lettek bajnokok csapatukkal. Egyetlenegy irányító nyert életében öt bajnoki címet, mégpedig Bart Starr, a Green Bay Packers játékosa, Starr az öt győzelméből hármat viszont a Super Bowl-éra előtt szerzett. Érdekesség, hogy míg Tom Bradyt 199.-ként választották ki a 2000-es NFL-drafton, addig Bart Starr az 1956-os draft kétszázadik kiválasztott játékosa volt.

Troy Aikmannek elhihetjük, hogy Brady a legnagyobb:

Bradyt negyedik alkalommal választották MVP-nek, vagyis a döntő legértékesebb játékosának: ebben a kategóriában szintén ő lett a rekorder, hiszen Joe Montana háromszor kapta meg ugyanezt az elismerést. Brady és Bill Belichick Patriots-vezetőedző együtt az ötödik bajnoki címüket szerezték: ez szintén a legtöbb, amit edző-irányító duó valaha is elért. Belichicknek és Bradynek összesen 25 közös győzelme van a rájátszásban: ez tízzel több, mint az utánuk következő párosé. Belichick az öt Super Bowl-győzelmével szintén első az edzők közt. Rajta kívül csak ketten, George Halas és Curly Lambeau nyertek edzőként több bajnokságot, de ezeket a győzelmeket szintén a Super Bowl-éra előtt aratták.

Földön, levegőben

Brady nemcsak az ötödik bajnoki címével vonult be a rekordok könyvébe, hanem a pályán mutatott játékával is. 466 yardot passzolt a meccsen, és ez több, mint amennyit irányító eddig összehozott a döntőben: ezzel a Hall Of Fame-be frissen beválasztott Kurt Warnert taszította le a trónról, aki a Super Bowl XXXIV-n 414 passzolt yardig jutott.

Bradynek 63 passzkísérlete volt a meccsen, ezzel pedig Jim Kelly rekordját (58 passzkísérlet, Super Bowl XXVI) adta át a múltnak. Ebből 43 passz sikeres volt, ami szintén NFL-rekord: az irányító ezzel saját magát előzte meg, hiszen a Seattle Seahawks ellen két éve játszott döntőben 37 passza lett sikeres.

Nem tudok erről mást mondani, kapcsolja ki:

Brady nemcsak a levegőben, de a földön is veszélyes volt, hiszen a 15 yardos futása a leghosszabb volt, amit patriotsos játékos összehozott ezen a meccsen, egyben ez volt az irányító leghosszabb futása a hét Super Bowl alatt. Ő az első NFL-irányító, aki három alkalommal is a negyedik negyedben fordította meg a döntőt, karrierje során pedig ez volt a tizedik meccsnyerő drive, amit vezetett, ami szintén NFL-rekord. Tom Brady 2000-es, hatodik körös draftolása után 45 irányítót választottak ki a draftok első körében: ezek az irányítók összesen 15 touchdownt passzoltak a Super Bowlban: pont annyit, mint Tom Brady egymaga hét döntője alatt.

A másik hős

Tom Brady mellett egyértelműen James White, a Patriots futója alakította a legemlékezetesebbet a Houstonban. White, aki a két évvel ezelőtti Super Bowlon már tagja volt a Patriots keretének, nemcsak a hosszabbításban döntötte el a meccset a touchdownjával, de 19 éve ő az első játékos, aki egymaga három touchdownt szerzett a nagydöntőben. Erre utoljára a Hall Of Fame-be frissen beválasztott egykori Denver-futó, Terrell Davis volt képes 1998-ban. White a negyedik negyedben egy kétpontos kísérletet is sikeresen összehozott, ezzel 20 pontot szerzett, ezzel pedig rekorder.

Ott a pont:

White-nak ráadásul 14 elkapása volt, amivel szintén rekordot döntött: ebben a kategóriában eddig Demaryius Thomas vezetett, akinek a Super Bowl XLVIII-n 13 elkapása volt. És ha mindez még nem lenne elég: ő a rájátszás történetének első játékosa, akinek legalább 10 elkapása, 100 elkapott yardja és két futott touchdownja volt egy meccsen.