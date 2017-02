Börtönbe vonul Cristiano Ronaldo K1-es haverja

Börtönbe megy Cristiano Ronaldo K1-es barátja, Badr Hari, akit kétrendbeli garázdaság miatt ítéltek kétéves börtönbüntetésre.

Hiába mondta az ügyvédje, hogy "teljesen érthetetlen az ítélet", Badr Harinak be kell vonulnia, és a legjobb esetben is hat hónap múlva szabadulhat a hollandiai börtönből. A 32 éves marokkói ketrecharcos 2011-ben és 2012-ben verekedett az amszterdami éjszakában, és már korábban is többször viselkedett agresszíven a ringen kívül is.

A világ egyik legjobb kickoboxosának tartott Hari 2008-ban K1 világbajnoki címet szerzett, de a viselkedése miatt korábban pszichiátriai vizsgálatra rendelték, ahol kiderült, hogy nárcisztikus személyiségzavara van.

"Friss házasok" Forrás: Badr Hari/Instagram

Hari egyébként Cristiano Ronaldo egyik legjobb barátja, ha tehetik, sokat lógnak együtt. Emiatt persze elindult a pletyka, hogy több van köztük barátságnál, kivált, miután Hari kiposztolt egy képet, amin az ölében tartja Ronaldót, és azt írta alá, "friss házasok."