Birkózóként kezdte, majd kajak-kenuzott, foglalkozását tekintve pedig cipész. Fa Nándort most mégis minden idők egyik legjobb magyar vitorlázójának tartják, akit külföldön is hatalmas elismerés övez. De hogyan jutott el idáig?

A székesfehérvári születésű Fa Nándor tizenévesen több sportot is űzött, testvérei birkóztak, így ő is kipróbálta magát a szőnyegen. Egy térdsérülés után kajak-kenura váltott, 1970-től a Köfém versenyzője volt, és bár a hajó és a víz iránt érzett szerelme megmaradt, inkább vitorlát bontott.

Egy házibuliban ismerkedett meg Gál Józseffel, akinek csak annyit mondtak, hogy ha bármi balhé lesz, van itt egy izmos birkózó gyerek. Az egyébként cipész végzettségű Fa Nándor később együtt kajakozott Gállal, majd megfertőzte őt a vitorlázással, és 1979-ben megfogalmazódott bennük, hogy meg kellene kerülni egyszer a földet. A gondolat mindkettőjük fejébe szöget ütött, a tervezést pedig a nulláról kezdték, hiszen semmijük nem volt a megvalósításhoz.

Gál József és Fa Nándor Forrás: MTI/Baric Imre

A nyolcvanas évek elején a balatonfüredi hajógyártól szereztek egy B-31-es hajómaradványt, egy hajóhéjat,

20 ezer órát dolgoztak rajta, 1985-re pedig elkészítették a 31 láb (9,45 méter) hosszú Szent Jupát nevű túrahajót, amely a nevét a kajak-kenusok bohém védőszentjéről kapta. Abban az évben szeptemberben el is indultak, hogy a klasszikusnál jóval nehezebb útvonalon körbehajózzák a földet a 15 négyzetméter felületű, az óceánra nem pont legideálisabb hajóval.

Gál József és Fa Nándor 1987-ben Forrás: MTI/Baric Imre

Úgy vágtak neki az útnak a mostani Horvátország területén található Opatijából, hogy Gálnak szinte semmilyen tengeri hajós rutinja nem volt, Fa pedig Finn dingiben országos bajnokságig vitte (a Los Angeles-i olimpiáról a bojkott miatt maradt le). Hatóránként váltották egymást a kormánynál, és olyan hét-nyolc méteres óceáni hullámokkal próbáltak megküzdeni, amilyenekkel korábban soha nem találkoztak.

A Szent Jupát nevű hajó Forrás: MTI/Lakatos Péter

Afrika déli csúcsánál, a Jóreménység fokánál borultak először a vízbe (több mint 30 évvel később, a mostani Vendée Globe-on is elhajózott ott Fa Nándor). A hajó megsérült, de tudták folytatni az utat. 1986 márciusában az Indiai-óceánon tomboló vihar ismét felborította a Szent Jupátot, ám akkor is sikerült visszafordítani, majd a rádiókapcsolatuk is rendbe jött.

"Hozzánk simult egy szovjet halászhajó" Melyik volt a legérdekesebb találkozásuk a tengeren?

Amikor az óceánon találkoztunk egy szovjet halászhajóval. Ilyen közvetlen, emberi pillanatokat eddig az egész úton nem éltünk át, pedig mindenütt nagy szeretettel fogadtak bennünket. A halászhajó mellénk állt, a miénket hozzákötöttük. Átmentünk, megvendégeltek bennünket. Még énekeltünk is. Búcsúzáskor tíz kosár friss halat és tíz vekni kenyeret kaptunk tőlük. Amikor az óceánon találkoztunk egy szovjet halászhajóval. Ilyen közvetlen, emberi pillanatokat eddig az egész úton nem éltünk át, pedig mindenütt nagy szeretettel fogadtak bennünket. A halászhajó mellénk állt, a miénket hozzákötöttük. Átmentünk, megvendégeltek bennünket. Még énekeltünk is. Búcsúzáskor tíz kosár friss halat és tíz vekni kenyeret kaptunk tőlük. Sokan tudnak önökről az óceán vizein?

A legtöbb tengeri ember a rádiókból, az újságokból tudja, hogy két őrült magyar kis vitorlásával elindult a föld körüli útra. Persze csak viccelek, mert mi egyáltalán nem tartjuk magunkat őrülteknek. Hányszor vesztek már össze?

Többször vitatkoztunk, de egyszer sem veszekedtünk. Vita esetén ki a parancsnok?

Mindig az, aki a kormánynál áll. Hogyan elégítik ki a mozgásigényüket?

Először is, naponta 100 fekvőtámaszt csinálunk. Meg aztán a vitorlák kezelése is ad annyi feladatot, hogy ne sorvadjanak el az izmaink. A családdal hogyan tartják a kapcsolatot?

Szitnyai Jenő, a Magyar Rádió munkatársa szervezi, és az MHSZ bonyolítja le az egészet. A hajónapló eddigi legérdekesebb feljegyzése?

Az állandó szél elkoptatta a nemzeti lobogót. 16 ezer kilométerre hazánktól az egyik reggel felvontuk a zászlót, és a Himnuszt énekeltük az óceán közepén. Milyen zenét hallgatnak a legszívesebben?

A magyar Himnuszt. Eddig hétszer csendült fel az út során. Karácsony alkalmával mit üzennek a magyar embereknek?

Vállalkozzanak mindenre, ami nemes, ami jó, és amire futja az erejükből. (Népszabadság, 1986. december 24.)

Ausztráliában hosszabb időt is eltöltöttek, hogy a rettegett Horn-fokot, amit a hajózás Everestjének tartanak, megfelelő időben közelítsék meg. Fa és Gál nem a homokos meleg partok közelében, hanem az erős áramlatokkal, nagy szelekkel és az Antarktiszról leváló jéghegyekkel tarkított útvonalon keresztül próbálkozott.

Ilyen a Horn-foknál vitorlázni ma:

A Horn-fok megkerülését túlélve, Argentínánál újabb nagy viharba kerültek, a 140 kilométer/órás szél a kormány mögött álló Fa Nándort a vízbe dobta. A magyar hajós életét a biztosító kötél mentette meg.

717 nap után célban a Szent Jupát

Végül 717 nap és 70 ezer kilométer megtétele után 1987. szeptember 12-én megérkeztek Opatijába. Indulásukkor 20 ember volt jelen, az érkezéskor viszont több ezer magyar várta őket. Ők lettek az első magyarok, akik körbevitorlázták a földet. Útjaik ezek után különváltak, azt mondták, túl sok időt töltöttek egymással, túl sokáig voltak összezárva.

1987. szeptember 12-én Opatijában kikötött a Szent Jupát Forrás: Népszabadság

Fa Nándor A Szent Jupát 700 napja címmel egy azóta bestsellerré vált könyvet is írt az útról.

Rövidfilm a Szent Jupátról:

Fa 1987 tavaszán Ausztráliába repült, ott felkereste a világ akkori leghíresebb hajótervezőjét, Ben Lexcent, akitől rengeteget tanult. 1988 és 1989 között megtervezte és megépítette az első magyar óceáni versenyvitorlást, amely 60 láb hosszú volt, szülővárosa történelmi nevét kapta. Az Alba Regiával Fa Nándor teljesítette a BOC Challenge elnevezésű egyszemélyes földkerülő versenyt. Egyedüli közép-európai hajósként ért célba, pedig a verseny során számos technikai problémával küzdött. A fokvárosi rajt után eltört a hajó kormánya, ezért 2000 kilométert a nélkül kellett vitorláznia. Volt, hogy a legjobb négyben haladt, de a kormánytörés után visszaesett, végül a tizenegyedik helyen zárt az 1990/1991-es versenyen. Teljesítményéért különdíjat alapítottak, amely a Spirit of the BOC Challenge nevet kapta.

Forrás: MTI/Baric Imre "Édes Istenem, ne haragudj rám" „Talán a Horn-foknál volt a legnehezebb. Az időjárás irgalmatlan volt, a köd és az erős szél is alaposan megnehezítette a dolgomat. A szél olyan erős volt, hogy csak orrvitorlával haladhattam, de még ez is sok volt a hajónak. Aztán, amikor le akartam húzni, felborultam. Négy órán keresztül feküdtem a vízen, mire sikerült talpra állítani a hajót. A legnehezebb napok azonban még előttem voltak. A szél megfordult, az állandó ellenszélben alig tudtam haladni. Káromoltam az eget, szörnyű dolgokat mondtam, aztán mégis visszanyertem a hitemet. Kiálltam a hajó szélére, és onnan kiáltottam: Édes jó Istenem, ne haragudj rám, hülye voltam, de most már túl vagyok rajta." (Nemzeti Sport, 1993. április 21.)

Jöhetett a Vendée Globe

Fa Nándornak innentől kezdve nem lehetett más a célja, mint a szakma csúcsa, a Vendée Globe teljesítése. A magyar hajós nem tétlenkedett. Az Alba Regiával 1992-ben rajthoz állt a legnehezebb egyszemélyes földkerülő vitorlásversenyen. Az egyik fő különbség a BOC és a Vendée között, hogy előbbi egy négyszakaszos verseny, kikötőkkel, utóbbi viszont megállás nélküli viadal. Fa Nándor 1993. március 30-án, 128 nap alatt teljesítve a távot ötödikként ért célba Les Sables d'Olonne-ban, ahol harmincezer szurkoló várta. Ő volt az első nem francia hajós, aki teljesítette a legendás versenyt.

A Vendée Globe-on elért siker Fa Nándor számára meghozta a világhírnevet. A hajótervező és a hajóépítő Fa egy tengerrel nem rendelkező országnak hozott elismerést. A magyar hajóst a Les Sables d'Olonne-ban élő franciák szinte honfitársukként tisztelik. Az ottani iskolás gyerekek Fa Nándorról is írtak dolgozatot. Itthon sem maradt el a kitüntetés, mert hazatérése után Göncz Árpád köztársasági elnöktől a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét vehette át. Szülővárosában, Székesfehérváron pedig díszpolgárrá választották.

Irány a győzelem!

Az 1996/97-es Vendée Globe-ra három éven keresztül építette hajóját. A szponzoroknak köszönhetően - a híres francia hajótervezők nyomába szegődve - a legjobb anyagokat, a legjobb technológiát alkalmazva, a győzelemre is esélyes vitorlással vágott neki a versenynek. Hiába volt azonban a Budapest névre keresztelt hajó gyors, balszerencsék és technikai problémák követték egymást. A rajt előtti egyik napon az algagátló festés közben egy francia daru leejtette Fa Nándor hajóját.

A magyar hajósnak mindez nemcsak technikai hátrányt okozott, de a történet pszichésen is megviselte. Később a Vizcayai-öbölben egy panamai tanker összeütközött a Budapesttel, emiatt Fa Nándor kénytelen volt visszafordulni az anyakikötőbe. A hajó megjavítása egy hétig tartott, majd a vitorlás újra elindult a versenyen.

Fa Nándor a Budapest nevű hajójával Forrás: AFP/Marcel Mochet

Ezután a vadonatúj generátorok felmondták a szolgálatot, majd a navigációs műszerek működésképtelensége miatt Fa Nándor ismét visszatért az anyakikötőbe.

"A pályafutásom így nem fejeződhet be" „Mindenki veszített. Én, a támogatóim, mindenki. Veszítettem a jövőbeni lehetőségeimet illetően, veszítettem a megbízhatóságomból. Ez a vereség az enyém, másoké, mindazoké, akik szorítottak értem" – mondta Fa Nándor, aki viszontagságairól mesélt Budapesten.



Azzal kezdődött, hogy az árbóca nem érkezett meg időben Szlovéniába. Illetve: „Nem a pezsgő a hibás" – mondta Fa, utalva arra, hogy a koperi kikötőben Demszky Gábornak, Budapest főpolgármesterének nem sikerült elsőre eltörnie az avatást jelképező pezsgősüveget a hajó oldalán. És még csak ezután jött a hajó lezuhanása a daruról, az ütközés a panamai tankhajóval, az elektromos rendszer meghibásodása. Fa Nándor eddig háromszor kerülte meg a földet, de ez már neki is sok volt.



„Egyszerűen elfáradtam. Sem kedvem, sem energiám nem maradt a folytatáshoz. Győzelmi esélyekkel rajtoltam. Joggal hittem magam nyerőesélyesnek. Én azért indultam el a Vendée Globe-on, hogy feljussak a csúcsra. A Budapest most Franciaországban a kikötőben áll, a következő versenyre pedig már elavultak lesznek a benne lévő újítások. Még egyszer nem lesz ekkora lehetősége ennek a hajónak, amely – állítom – gyorsabb volt a többiekénél."





Hogy a jelenleg teljesen kiábrándult Fa Nándor még egyszer próbát tesz-e? „Le kell ülepednie bennem a történteknek. Még nem tudom, hogy másokból mindez mit váltott ki. Nem ennyire egyszerű ez, hogy kitűzzük magunk elé a célt, aztán megy minden a maga útján. Pénz kell hozzá és motiváció. Az én pályafutásomnak nem ez a vége. Egyszerűen nem lehet, hogy így fejeződjön be." (Nemzeti Sport, 1996. december 6.)

Feladta azt a Vendée Globe-ot, amelyen abban az évben több hajós is tragikusan járt. A verseny legdélibb szakaszán hajójával együtt eltűnt a Vendée Globe-ot megelőző transzatlanti verseny győztese, a francia-kanadai Gerry Roufs. A rengeteg technikai probléma miatt Fa Nándor megmenekült a rá leselkedő veszélytől.

1998-ban átmenetileg visszavonult az óceáni versenyvitorlázástól. Folyamatosan hívták francia és tengerentúli hajóépítő műhelyekbe is, de azt mondta, hogy:

Ide születtem, miért mennék vendégnek máshová, itt vagyok itthon."

Megalapította cégét, amely nem hajók építésére szakosodott. A hajósok számára jól használható, a be- és kihajózást biztonságosabbá tevő kikötőket tervezett és épített. De nemcsak Magyarországon, hanem például a franciáknak és a Karib-tengerre is szállítottak ezekből.

Fa Nándort újra hívta az óceán

Persze nem bírta sokáig, így hamarosan visszatért a versenyzéshez. Először a Balatonon rendezett versenyeket, miközben újabb hajókat tervezett. Közben Magyarországon egyre jobban kezdett fellendülni a vitorlázás. Aztán az óceán megint hívni kezdte, és 2012-ben bejelentette, hogy húsz évvel az utolsó Vendée Globe-ja után ismét rajthoz áll a világ legnehezebb vitorlásversenyén.

Utolsó óceáni versenyén az utolsó hajójával Forrás: AFP/DPPI/Olivier Blanchet

Az eredményt azóta tudjuk. A saját készítésű Spirit of Hungary nevű hajóval a nyolcadikként ért célba. 63 évesen a legidősebb hajós lett, aki teljesítette a Vendée Globe-ot. Az Origónak adott interjúban pedig bejelentette a visszavonulását.

"Azt hiszem, ennyi volt nekem, lezártam a pályámat, jöjjenek a fiatalok! Hobbiból nem megyek ki vitorlázni. Ha a családom megkér, akkor elviszem őket A-ból B-be, de én szórakozásból nem vitorlázom. Inkább hegyet mászom, biciklizem és kajakozom. Hogy még egyszer kimenjek az óceánra? Azt már nem!"

(források: Népsport/Nemzeti Sport, Népszabadság, Hajozas.hu, Sailing.hu, Index.hu, Mult-kor.hu)