Air Jordan, egy törpe és Superman: az NBA All Star-gálák zsákológépei

Február 17-19. között New Orleansra figyel az NBA, és minden kosárlabdáért rajongó sportbarát, lévén ott rendezik az All-Star hétvégét. Ennek egyik csúcspontja az All-Star meccs mellett a szombat esti zsákolóverseny, ahol minden évben elképesztően akrobatikus mutatványokat kápráztatják le a játékosok a zsűrit és a közönséget. Pár sztorit felelevenítünk az elmúlt több mint 30 év történelméből.

Kezdjük egy olyan válogatással, amit minden NBA-rajongó nagy mosollyal az arcán néz majd végig, aki pedig még nem tudja, miről szól egy zsákolóverseny, ámul majd, hogy egyes játékosok mire képesek:

Ha a libabőr már megvan, akkor felidézünk pár emlékezetes zsákolóversenyes történetet.

1986: Az óriások között egy törpe diadala

Amit látsz, de nem hiszel el. Egy 170 centiméteres játékos nyeri a zsákolóversenyt Dallasban. Spud Webb saját csapattársát, az Atlanta Hawks ászát, Dominique Wilkinst győzte le. Ő minden idők legalacsonyabb győztese.

1988: Jordan kontra Wilkins

Az év, amikor az NBA két legjobb pontszerzője és legjobb zsákolója ugyanaz a két ember volt: Michael Jordan és Dominique Wilkins. Sokan a mai napig bundának tartják, hogy Jordan hazai pályán, Chicagóban győzte le riválisát, mert Wilkins egyik lélegzetelállító zsákolását kellemetlenül lepontozták. Azt viszont senki nem veheti el Jordantől, hogy itt mutatta be a legendás büntetővonalról elugorva zsákolását. A Jordan cipőkön látható logó megvan mindenkinek, ugye?

1991: Állj, pumpálnom kell!

Charlotte-ban a Boston Celtics újonca, Dee Brown nyert. Két dolog miatt emlékezetes az alakítása. Egyrészt, mert feltűnően megállt, hogy pumpáljon az akkor divatos pumpálható Reebok cipőjén (a nyelvén volt egy gomb, amivel fel lehetett pumpálni), másrészt az utolsó zsákolását vakon mutatta be, eltakarva a szemét.

2000: Air Canada túlszárnyal mindenkit

A zsákolóverseny előtt már mindenki tudta, hogy Air Canada emberfeletti zsákológép, és toronymagas esélyesként érkezett Oaklandbe. Sokak szerint minden idők legemlékezetesebb alakítását nyújtotta. Volt itt minden, mint a moziban! Nem csoda, hogy sokan azon viccelődtek idén, hogy 40 évesen még el kellene indulnia a versenyen, hátha tanít valamit a fiataloknak. Sajnos nem teszi, de ezt a produkciót soha nem felejti senki, aki látta.

2008: Superman

Ekkor egy All-Star is beszállt a programba, a 211 centis Dwight Howard személyében. Újítást hozott a versengésbe azzal, hogy belevitte a poénkodást és a show-elemeket a történetbe. Amikor levette a mezt, és Supermannek öltözött, felrobbant a New Orleans-i aréna. Még úgyis lenyűgözött mindenkit az ötletességével, hogy valójában csak behajította a gyűrűbe a labdát, nem is zsákolt.

2009: KriptoNATE

Az egyedüli háromszoros bajnok (2006, 2007, 2009) Nate Robinson elég ötletes revansot vett. Úgy szerezte harmadik címét, hogy KryptoNATE-ként átugrotta Supermant. Háttérinfó: Superman szupererejét egyedül szülőbolygójának kőzete, a zöld színű kriptonit veszi el.

2015-2016: Zach LaVine évei

A Minnesota Timberwolves ásza zsákolásra született, egyszerűen olyan őt nézni, mintha soha nem akarna földet érni. 2015-ben és 2016-ban is megnyerte a versenyt. Sajnos a közeljövőben biztosan, de talán már sohasem láthatunk már tőle ilyeneket, mert elszakadt a bal térdében a keresztszalagja. Ez volt a 2015-ös produkció:

Ez pedig a tavalyi gála nagy meccse Aaron Gordon ellen:

Akik az örökükbe léphetnek, a 2017-es indulók:

Aaron Gordon: az Orlando Magic játékosa a tavalyi verseny második helyezettje (a fentebb látható videón látszik, hogy nagyon közel volt ahhoz, hogy legyőzze LaVine-t.

Derrick Jones: E sorok írásáig öt pontot dobott még csak az NBA-ben, de zsákolni nagyon tud. DeAndre Jordan: Hatalmas emelkedése van, és igazi mókamester. nem lepődnénk meg, ha valami különlegességet hozna a show-ba.

Glenn Robinson III: Pár éve apukája még az All-Star meccseken játszott, a fiú most a zsákolóversenyre készül.

A Sport TV az All-Star hétvége szombati és vasárnapi programját is élőben közvetíti, látható lesz tehát a zsákolóverseny is. A Sport1-en csütörtök este 18:30-kor jelentkező Trash Talkban sok más érdekesség mellett szóba kerül a New Orleans-i esemény is. A műsorvezető Szaniszló Csaba a Super Bowlról hazatérő Bencsics Márkot, valamint Kovács Sándort és Tőrös Balázst látja vendégül a műsorban. Elfogadta továbbá a meghívást Lékai Máté, a Telekom Veszprém NFL-ért és NBA-ért rajongó irányítója, aki szerda este még Kielben küzdött a csapata sikeréért. Kíváncsiak vagyunk, hogy tetszett neki az idei Super Bowl, és hogy készül-e az NBA All-Starra.