Medencében találták meg az egykori csodagyerek holttestét

Edzés közben, szívelégtelenség következtében halt meg az osztrákok ötszörös olimpikon, Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes műugrója, Nikola "Niki" Stajkovic.

Az 57 éves sportember az egykori Jugoszlávia egyik leggazdagabb családjából származott, dédnagyapja, Nikola Pasics (1845-1926), a Szerb Népi Radikális Párt egyik alapítója háromszor is a miniszterelnök (1891-1892, 1904-1905, 1909-1918), 1920 és 1926 között pedig a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság kormányfője volt.

A család szerette volna, ha Nikola is diplomata vagy politikus lesz, de ő inkább a sportot választotta. 1972-ben tizenhárom évesen már versenyzett a müncheni olimpián, de hiába tartották csodagyereknek (Wunderkind), nem futott be olyan pályát, mint amit apja, Vlado Stajkovic szeretett volna. Pedig 1971-ben és 1973-ban is ifjúsági Európa-bajnok volt.

Nikola Stajkovic Forrás: Redbull.com

1972 és 1992 között öt olimpián vett részt – csupán az 1984-est hagyta ki sérülés miatt -, de a legjobb eredménye a moszkvai nyolcadik hely volt csupán. Az Európa-bajnokságokon már jobban ment neki: három méteren 1981-ben Splitben bronz-, 1987-ben Strasbourgban pedig ezüstérmet nyert.

A közgazdász és pszichológusi diplomával is rendelkező sportember egy amerikai nyaralása során ismerkedett meg a szörfözéssel, olyannyira, hogy Hawaii egyik szigetén, Oahun vásárolt magának egy telket, házat épített rá, és elmerült a sportág rejtelmeiben.

Nikola Stajkovic Forrás: Salzburg.com

De a műugrástól sohasem szakadt el, a Red Bull Cliff Diving sziklaugró világverseny sportigazgatója volt, az utóbbi időben pedig a salzburgi egyetem regionális sportközpontjában dolgozott edzőként.

Pénteken még együtt edzett a 28 éves feleségével, aki előbb végzett. Stajkovic medencében lebegő testére 16 órakor egy csapat gyerek talált rá. A mentők hiába érkeztek meg gyorsan, az újraélesztési próbálkozások sikertelenek voltak. A rendőrség szerint Stajkovic valószínűleg szívelégtelenségben halt meg.