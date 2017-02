A Pittsburgh Steelers lassan keresheti Big Ben utódját

A Super Bowlról lemaradó Pittsburgh Steelers irányítója lassan visszavonulna, úgyhogy a pittsburghieknek főhet a fejük. A Cincinnatti Bengals és a Baltimore Ravens célja 2017-ben is egyértelműen a rájátszás, míg a Cleveland Browns sokadszorra építkezik újra szinte a nulláról. Terítéken az AFC North csapatai.

Nyolcrészes sorozatunkban a 2017-es NFL-szezonra készülő csapatok lehetőségeit vizsgáljuk, divíziónkénti lebontásban. Az AFC Eastet boncolgató írást itt, az NFC South csapataival foglalkozó cikket pedig itt olvashatják.

Pittsburgh Steelers (2016-os mérleg: 11-5)

A Pittsburgh Steelersről a tavalyi szezon előtt mindenki úgy beszélt, hogy ez lehet az a csapat, amely méltó ellenfele lehet a New England Patriotsnak. A Steelers el is jutott az AFC-döntőig, ott viszont az addig életképes, fiatal védelem nem bírt a rutinos Bradyékkel, nem sokkal ezután pedig a csapat irányítója, a kétszeres Super Bowl-győztes Ben Roethlisberger lengette be, hogy kezd elege lenni a futballból, és erősen gondolkodik a visszavonuláson.

Roethlisberger nem szokott a levegőbe beszélni, és ugyan momentán úgy tűnik, hogy mégiscsak marad, a csapatnak lassan el kell gondolkodnia a pótlásán, hiszen a 2013-as draft negyedik körében érkező Landry Jones az eddigi meccsein bebizonyította, hogy minden, csak nem megfelelő Roethlisberger-pótlék. Rajta kívül a Titanstól megszerzett Zach Mettenberger van még a rosteren, mint irányító, de ő is leginkább a stabil tartalék szerepére van kárhoztatva az NFL-karrierje során.

Az elpusztíthatatlannak hitt Ben Roethlisberger ideje is lejár lassan Forrás: AFP/2017 Getty Images/Al Bello

Az viszont nem várható, hogy a Steelers az első körökben fog irányítót húzni, bár a bennfentesek azt rebesgetik, hogy ha Patrick Mahomes, a Texas Tech Red Raiders játékosa elérhető lesz a hátsó körök valamelyikében, akkor az ő neve esélyes lehet. Sokkal fontosabb azonban James Harrison pótlása, hiszen a kiváló linebacker ugyan emberfeletti formában játszotta végig a tavalyi szezont, mégiscsak 39 éves lesz idén májusban, az ő helyére annak idején kiszemelt Jarvis Jones pedig egyáltalán nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így a szerződése lejártával tőle valószínűleg megválik a csapat.

James Harrison sem lesz már fiatalabb Forrás: AFP/2017 Getty Images/Matthew Stockman

Fontos prioritás Le'Veon Bell futó újraigazolása, de mögé is kell egy második számú játékos, lévén, hogy DeAngelo Williams is 34 lesz idén, és a szintén lassan kiöregedő Lawrence Timmons linebacker pótlásáról is időszerű lenne gondoskodni. Ha Ross Cockrell eligazol, akkor cornerbackre is szükség lesz, hiszen a két éve előkelő helyen draftolt, de állandóan sérült Senquez Golsonra nem érdemes számítani, és Antonio Brown mögé is érdemes lenne épkézláb, második számú elkapót hozni, hiszen az egyéves eltiltásból visszatérő Martavis Bryantben nincs az a vezetőség, ami teljesen megbízna.

Le'Veon Bell egymaga szedte darabokra a buffalói védelmet

Baltimore Ravens (2016-os mérleg: 8-8)

A 2015-ös Baltimore Ravens-szezon volt a franchise huszadik éve, de a kerek évforduló balszerencsét hozott. Olyan kulcsemberek estek ki a szezon közben, mint Joe Flacco irányító, Terrell Suggs linebacker vagy Steve Smith Sr. elkapó, a vége pedig 5-11-es mérleg, és óriási csalódás lett. A tavalyi év valamivel jobban sikeredett a maga 8-8-as mérlegével, de a rájátszás, köszönhetően a karácsonyi, Steelers elleni vereségnek, ezúttal sem jött össze, úgyhogy John Harbaugh Ravens-edzőnek 2017-ben egy nyerő szezonnal kell meggyőznie a Ravens-vezetőséget, hogy ne kerüljön ő is a következő évi Fekete Hétfő kirúgott edzői közé.

Steve Smith Sr. jövőre már nem ülteti hintába a védőket Forrás: AFP/2017 Getty Images/John Grieshop

A Ravens legendás ásza, Smith be is jelentette a visszavonulását, ahogy a mindössze 25 éves linebacker, Zach Orr is, Suggs és Elvis Dumervil pedig már rég nem játszanak a régi fényükben. Ben Roethlisberger Steelers-irányító zavartalanul dobálhatta szét a Ravens-védelmet a karácsonyi meccsen, úgyhogy egy passzsiettetésben jeleskedő játékosra mindenképp szüksége lesz a baltimore-iaknak, ahogy egy igazi, első számú elkapóra is, aki pótolni tudja Smith zsenialitását.

A támadófalat is érdemes lenne megerősíteni, hiszen a tavaly a Raidersbe igazoló Kelechi Osemele hiánya fájóan érezhető volt a Ravensnél. Brandon Williams nose tackle, a védőfal alapembere, az ő újraigazolása mindenképp szükséges volna, Kyle Juszczyk pedig a kihalófélben lévő fullback-pozíció egyik legjobbja az NFL-ben: nemcsak kiválóan blokkol, de ha megkapja a labdát, futásokból is termeli a yardokat, ezen felül elkapóként is többször jeleskedett, úgyhogy az ő megtartása is kulcsfontosságú lesz a Ravens számára.

Kyle Juszczykkal a Patriots-védelem is megküzdött

Cincinnatti Bengals (2016-os mérleg: 6-9-1)

A Cincinnatti Bengals rákfenéje az utóbbi néhány évben a rájátszás volt. Andy Dalton irányító érkeztével a csapat minden egyes évben bejutott a rájátszásba, hogy aztán az első meccsen rendre elvérezzen.

Ez az átok olyan sokáig lógott a Bengals feje fölött, hogy sokan már a 2015-ös szezon után is arról beszéltek, hogy Marvin Lewis vezetőedzőt le fogja cserélni a Bengals-főnöksége. Lewis végül maradt, a Bengals pedig összehozta az elmúlt évek legrosszabb szezonját, ahol mindössze hat győzelem mellé kilenc vereség, és egy döntetlen társult. Lewis azonban még mindig bírja a vezetőség bizalmát, úgyhogy 2017-re is az ő vezetésével fordul rá a Bengals, de ebben az évben már muszáj lesz valami értékelhető eredményt produkálnia, különben egészen biztosra vehető, hogy ez lesz az utolsó szezonja az ohiói csapat élén.

Andy Dalton tavaly először maradt le a playoffról Forrás: AFP/2016 Getty Images/Tim Warner

A Bengals 2016-os balsikerei persze nem feltétlenül Lewis hozzá nem értésén, vagy Dalton játékán ment el, hanem leginkább a sérüléseken, hiszen A.J. Green, a Bengals elsőszámú elkapója is kiesett a szezon közben. Teljesen világos, hogy Green mögé kell egy második számú elkapó, hiszen Tyler Boyd nem képes megfelelni ennek a feladatnak.

A secondary is megszenvedte az Oaklandbe távozó Reggie Nelson hiányát, úgyhogy a safety pozíciójára is kell egy megbízható játékos, és a Tampa Bay Buccaneers levetett defensive endje, Michael Johnson is leginkább csak szenvedett 2016-ban. Andrew Whitworth ugyan öregszik, de a támadófalban még elfér, ha sikerül vele megegyezni a folyatásról, Kevin Zeitler viszont a liga egyik legjobb guardja: hiányával sokat veszítene az Andy Daltont védelmező támadófal.

A hírhedten kellemetlen természetű Adam „Pacman" Jones is túl van már a legjobb évein, így a csapat valószínűleg a cornerback pozíciójára is nézni fog egy fiatal játékost, pláne, ha Dre Kirkpatricket sem igazolja újra a menedzsment.

Adam Pacman Jones a bírókkal is leállt szájalni, ha épp rájött az ötperc Forrás: AFP/2016 Getty Images/Andy Lyons

Cleveland Browns (2016-os mérleg: 1-15)

A Cleveland Browns majdnem megismételte a Detroit Lions 2008-as szezonját, amikor is a Lions egyetlen győzelmet sem tudott aratni az alapszakaszban, és 0-16-os mérleggel zárt. A Brownsnak végül sikerült egyetlenegy mérkőzést nyernie a San Diego Chargers ellen, de még ezzel együtt is magasan az NFL egyik legrosszabb csapatai közt tartják számon.

A rettenetes szezont iszonyatos takarítás követte: Hue Jackson vezetőedző ugyan maradt, de mellőle sok szakember távozott, többek közt a védőkoordinátor Ray Horton, akinek a pótlására a hírhedt Gregg Williams érkezett. Williams ugyan Super Bowlt nyert a New Orleans Saintsszel, de néhány évvel később kiderült, hogy egyfajta vérdíjrendszert üzemeltetett a csapatnál: pénzjutalmat kapott az a Saints-védő, aki komoly sérülést okozott az ellenfél valamelyik kulcsjátékosának.

A Brownsnál ugyan vannak tehetségek, a csapat mégis rendre alulteljesít, és noha emiatt a draftokon mindig előkelő pozícióban választhatnak, valahogy mindig sikerül kifogni a problémásabb játékosokat. Így történt pár éve Johnny Manziel irányítóval is, aki két év alatt kiitta és kidrogozta magát az NFL-ből, és ugyan bőszen fogadkozik, hogy idén most már tényleg visszatér, erre körülbelül annyi esély van, mint egy eredeti felállású Ramones-újáalakulásra. A Cleveland Brownsnak momentán nincs igazi irányítója, hiszen sem a Redskins egykori reménysége, Robert Griffin III, sem Cody Kessler, sem Kevin Hogan nem az a játékos, akire rá lehetne bízni egy franchise-t.

RGIII-nek volt néhány szép megmozdulása tavaly, de vélhetően nem ő lesz a végső megoldás

A Brownsnak idén van egy 1/1-es és egy 1/12-es választási lehetősége a drafton: utóbbi a Philadelphiától jött, az Eagles-vezetőség ugyanis elcserélte a jövő hetet is ahhoz, hogy kiválaszthassa Carson Wentz irányítót. Az 1/1-gyel a Browns elviheti a draft legjobb játékosának tartott Myles Garrett defensive endet, a 12.-nél pedig még jó eséllyel benn lesz DeShaun Watson, a Clemsonnal bajnoki címet nyerő irányító, vagy ha ő nem, akkor DeShone Kizer a Notre Dame-ről. Az irányítókérdés mellett ugyanis szinte a komplett védelmet újra kell építeni Clevelandben, és ehhez kiváló kiindulási alap lenne Garrett személye. Jamie Collins linebackerrel ugyan már sikerült megegyezni a folytatásról, de a Browns-secondary talán a legrosszabb a ligában, úgyhogy safetykre és cornerbackekre is szükség lesz, pláne, hogy az utóbbi poszton játszó Joe Haden egyszerűen nem képes egészséges maradni.

Myles Garrett (felül) nevét az egyetemen is rettegték az irányítók Forrás: AFP/2016 Getty Images/Butch Dill

A Chiefsbe távozó Mitchell Schwartz támadófalember is nagyon hiányzott a tavalyi szezonban, a 2015-ös drafton első körben kiválasztott center, Cameron Erving pedig szintén a liga legrosszabbja, úgyhogy az ő posztjára is hozni kell egy új játékost. Az elkapók közül mind Josh Gordon, mind az irányítóból átképzett Terrelle Pryor szerződése lejár: ezt a két játékost mindenképp fontos lenne a clevelandieknek újraszerződtetni. Van tehát munka a Browns háza táján, de a drafton két első- és két második körös választási lehetőséggel is rendelkezik a csapat, ami azért meglehetősen jó alap a lyukak befoltozásához Clevelandben.