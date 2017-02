Palotaforradalom a Lakersnél

Az All-Star Hétvége utáni néhány napban az NBA leginkább egy felbolydult méhkashoz hasonlít. Az egyszeri rajongó ilyenkor jobban teszi, ha betáraz néhány liter pattogatott kukoricát és figyel, hiszen minden megtörténhet. Arra azonban, ami Kaliforniában történt, kevesen számítottak.

Hétfő este bombaként robbant a hír, hogy Jeanie Buss, a Los Angeles Lakers elnöke azonnali hatállyal kirúgta Mitch Kupchak GM-et, és saját testvérének, Jimnek is útilaput kötött a talpára. A szakmai döntésekért az egykori tulajdonos fia helyett mostantól Earvin "Magic" Johnson felel. A irányítólegenda első lépésként megegyezett Rob Pelinkával, aki egy meglehetősen sikeres ügynöki karrierről mond le azért, hogy a Lakers GM-je legyen. Második lépésként pedig elcserélte a csapat legjobb pontszerzőjét egy gödörben lévő kiegészítő emberre és egy draftjogra. Ezek a tények.

Mitch Kupchak a kilencvenes évek óta dolgozott a Lakers vezetésében, ahol Jerry West tanította meg a szakmai fogásokra. Ez annyira hosszú idő, hogy nehéz egy mondatban, de akár egy bekezdésben is összefoglalni, milyen munkát végzett. Összehozott egy szupercsapatot Gary Paytonnal és Karl Malone-nal. Nem tudtak bajnoki címet nyerni. Hatástalanított egy időzített bombát, amikor vállalható ellenértékért elcserélte Shaquille O'Nealt a Miami Heatbe. Egykori mentora, Jerry West közreműködésével új életet lehelt a franchise-ba, amikor elrabolta Pau Gasolt Memphisből. Két bajnokságot nyertek. Összerakott még egy szupercsapatot. Steve Nash és Dwight Howard is bajnoki gyűrű nélkül távozott a Staples Centerből.

Magic Johnson Forrás: AFP/2017 Getty Images/Robert Laberge

Az elmúlt éveknek Kobe Bryant hattyúdala volt a filmzenéje. Miközben Kupchak képtelen volt rendes edzőt találni és sztárokat csábítani a csapathoz, a Drafton rendszeresen jól teljesített, így a nyáron Los Angelesbe szerződő Luke Walton vezetőedző egy ígéretes fiatal maggal kezdhette meg a munkát.

A hétvégén Kupchak állítólag nemet mondott a KIngsnek, amikor Cousinsért cserébe szerették volna megkapni Brandon Ingramet is. Talán ez volt az utolsó csepp a pohárban.

Egy dolog a védelmében. Nagyon nehéz terepen dolgozott. A Lakers ugyanis nem lehet rossz, de még csak középszerű sem. Itt nem nagyon lehet építkezni. Olyan időben várták el tőle, hogy sztárokat hozzon a csapathoz, amikor a nagy piacok a rengeteg beáramló pénznek és a közösségi médiának köszönhetően egyre inkább elvesztették korábbi jelentőségüket. Ráadásul egy olyan ember mellé kellett volna társakat találnia, akivel önként senki sem játszott szívesen. Kobe fő- és mellékszereplőként öt bajnoki címet nyert Los Angelesben, de az utolsó években már csak ballaszt volt a Lakers léghajóján.

Kupchakot kirúgták. Valahol tulajdonképpen megértem. Ugyanakkor sajnálom.

Amivel azonban nehéz mit kezdeni, hogy ezt miért 72 órával a trade deadline előtt lépték meg? Ilyenkor már hetek óta megy a tapogatózás, rengeteg információ halmozódik fel a csapatoknál, hogy aztán a határidő közeledtével felgyorsuljanak az események, és beindulhasson az adok-kapok. Ebből idén a Lakers jó eséllyel kimarad, és lehet, hogy így jár jobban, hiszen elveszítette korábban megszerzett pozícióit, ígéreteit. Szinte biztos, hogy meg fogják próbálni lehúzni őket, ami a houstoni

Darly Morey-nak már sikerült is. Lou Williams kb. fillérre ugyanannyit keres, mint Corey Brewer szelleme, a szerződésük egyaránt 2018 nyarán jár le, a Houstontól kapott draftjog meg jó eséllyel szart sem ér.

Magic Johnson személye is hatalmas kérdőjel számomra. Legendás játékos. A sportág nagykövete. Hihetetlenül sikeres üzletember. Mindhármat aláírom. Az utóbbi években azonban ő lett az NBA bohóca. Közhelyes, semmitmondó tweetjein röhög mindenki, a kinevezése után rögtön össze is gyűjtötték a legjobbakat.

Bill Simmons szerint a személye mágnes lehet egyes játékosok számára. A fene se tudja. Azt sem látom, hogy a Hornets irodája előtt kilométeres sorok állnának, hogy bagóért Michael Jordannek játszhassanak, de lehet, hogy csak messze vagyok Charlotte-tól.

Magic elsőosztályú kirakatbábu. Tényleges hatalmat adni a kezébe? Fázom tőle.

Johnson egyik első lépése a hírek szerint az lesz, hogy megpróbálja visszacsábítani Kobet a csapathoz. Neki kellene foglalkoznia a játékosok lelkével. LOL. Nagyon bízom abban, hogy Bryantnek több esze van annál, hogy elfogadja a felkérést. Nem való neki ez a feladat.

Végül beszélni kell Rob Pelinkáról is, aki a sikeresebb játékosügynökök egyike. Ügyfelei közé tartozik James Harden, Andre Iguodala, Eric Gordon, Andre Drummond és a nemrég csapatot váltó Buddy Hield is. Ahhoz, hogy munkába állhasson, őket el kell engednie. Nem vagyok biztos benne, de jó eséllyel meg kell szabadulnia az ügynökségi tulajdonrészétől is. Még így is vastagon összeférhetetlennek tűnik a dolog, de tegyük fel, hogy legális.

Na most egy jó NBA-ügynök (és Pelinka annak számít) az ügyfelei fizetésének 4%-át teheti zsebre, és a reklámszerződésekből még nagyobb részesedés illeti. Ötletem sincs, mennyi pénzt ajánlottak a vezetői tapasztalattal nem rendelkező, de annál értékesebb kapcsolati hálót ápoló Pelinkának, hogy megérje neki váltani. Az még jobban érdekel, hogy Magic és ő hogyan fogják felosztani a feladatokat, mennyi tényleges mozgástere marad Pelinkának.

via Sport TV/Tőrös Balázs