A Chicago Bearsnél lassan vége a Jay Cutler-érának, a Minnesota Vikingsnek pedig támadófalat kell építenie. A Green Bay Packers célja ezúttal is a Super Bowl, a Detroit Lions meg szépen lassan az NFC egyik legveszélyesebb csapata lehet. Terítéken az NFC North.

Nyolcrészes sorozatunkban a 2017-es NFL-szezonra készülő csapatok lehetőségeit vizsgáljuk, divíziónkénti lebontásban. A sorozat korábbi részei: AFC East, NFC South és AFC North.

Green Bay Packers (2016-os mérleg: 10-6)

A Green Bay Packersnek a szezon közepéig nem ment túl jól, hiszen november végén még 4-6-os mérleggel állt a csapat, és a rájátszás is egyre inkább úszni látszott. A nyolcadik és a tizenegyedik hét utáni négymeccses vereségsorozat után azonban Aaron Rodgers irányító playoff üzemmódba kapcsolt, és egészen elképesztő játékkal az NFC-döntőig rugdosta a csapatát, ahol aztán a Packers a későbbi Super Bowl-vesztes Atlanta Falcons ellen vérzett el. Előtte azonban Rodgersék egy hihetetlenül izgalmas meccsen kiütötték a mindenki által a döntőbe várt Dallas Cowboyst, ez pedig fényesen bizonyítja, hogy a Packersnek jövőre is lesz keresnivalója a rájátszásban.

Rodgers rendesen felpörgött a szezon végére

A Packers-vezetőség már meg is kezdte a csapatépítést 2017-re: elköszöntek Sam Shields cornerbacktől és James Starks futótól is. Shields helyett valószínűleg a 2016-ban kiválóan teljesítő, még mindig csak 26 éves Micah Hyde-dal számol a csapat, azzal együtt, hogy erre a pozícióra is elférne még egy-két bevethető játékos, a futókeret mélyítését pedig valószínűleg az ebben a pozícióban kimondottan erős drafton oldják majd meg, noha a pár éve reménykeltően indító, majd fokozatosan beszürkülő Eddie Lacy is kaphat esetleg egy egyéves szerződést, hogy bebizonyítsa: helye van az NFL-ben.

Rodgerst a 2016-os szezonban a kezdeti megingások után kiválóan védte a támadófal, még a wild card körben az olyannyira vehemens Giants-védelem ellen is, úgyhogy T.J. Lang guard és a centerként is bevethető JC Tretter megtartása prioritás kell hogy legyen, bár benne van az is, hogy csak az egyik játékosra jut pénze a csapatnak.

Jared Cook nem biztos, hogy marad Green Bayben Forrás: AFP/2017 Getty Images/Ronald Martinez

A visszavonulást is fontolgató Julius Peppers defensive endtől valószínűleg elköszönnek, a tavaly bizonyító Nick Perry viszont maradhat, ahogy Datone Jonesszal is elképzelhető egy egyéves hosszabbítás. A támadóoldalt tekintve Geronimo Allison elkapó baráti áron újraszerződtethető, de harmincéves tight end, Jared Cook helyett, bármennyire is kiemelkedően játszott a playoffban, jó eséllyel fiatalabb játékos után néz a Packers. A wisconsini csapat hagyományosan inkább a draftról építkezik, ahelyett, hogy eszetlenül szórná a pénzt a sztárjátékosokra, és ez idén is valószínűleg így lesz, viszont ez a Packers-keret van annyira erős, hogy egy-két fiatal játékossal együtt jövőre is meglegyen a rájátszás.

Detroit Lions (2016-os mérleg: 9-7)

A szezon végének közeledtével egyre inkább erőre kapó Green Bay Packersszel ellentétben a Detroit Lions lendülete pont a hajrára fulladt ki.

A csapat mérlege a 14. hetet követően még 9-4 volt, utána viszont egyetlenegy meccset sem tudott nyerni, így lett az alapszakasz vége 9-7, amihez aztán még egy csúfos wild card vereség is társult, amikor a hazai pályán játszó Seattle Seahawks 26-6-ra büntette a Lionst. A csapat helyzete azonban messze nem ilyen reménytelen, hiszen irányítóposzton évek óta stabil kezdőnek számít Matt Stafford, aki a 2016-os szezonra végre tényleg kezdett meghatározóan játszani, és a szezon végi vereségek is inkább annak a számlájára írhatók, hogy a még mindig csak 29 éves játékost sérülések is hátráltatták.

Matt Stafford még sérülten is képes volt a csodára

A Lions jelenleg 37 millió dollárral gazdálkodhat, és szinte az összes fontos játékos hosszú távú szerződés alatt áll. Mindössze két támadófalember, Larry Warford és Riley Reiff szerződése jár le, de őket jó eséllyel újra tudja igazolni a csapat, lévén Stafford védelme kulcsfontosságú lesz a következő szezonban.

A védők közt már nagyobb lyukak tátonganak: Haloti Ngata védőfalember már hanyatlóban van, és tőle valószínűleg meg is szabadul a Lions, és Ezekiel Ansah defensive endet is sérülések hátráltatták a legutóbbi szezonban. Sok szakmabeli hozza hírbe a Lionsszal Jason Pierre-Pault, a Giants kiváló defensive endjét: ő és a felgyógyuló Ansah valószínűleg pokollá tenné az ellenfél irányítóinak életét a következő szezonban.

A linebackerek közé is elférne az erősítés, lévén, hogy DeAndre Levy is állandóan sérülésekkel küzd, és a csapat a futóposzton sem áll túl jól, hiszen Ameer Abdullah sem képes egészséges maradni, így igazi első számú futója nincs a Lionsnak. Anquan Boldin elkapó ugyan már 37 éves lesz, de a játéka ennek ellenére nem fakul – 2016-ban nyolc touchdownt szerzett –, így őt érdemes megtartani, és az életveszélyes Slay–Lawson cornerkettős mögé is elférne némi mélység a poszton.

A veterán Anquan Boldin 36 évesen sem lassít Forrás: AFP/2016 Getty Images/Rey Del Rio

Minnesota Vikings (2016-os mérleg: 8-8)

A 2015-ös szezon mutatott biztató jeleket a Minnesota Vikings számára, hiszen a csapat 11-5-tel végzett, és bejutott a rájátszásba, ahol a Seattle Seahawksot fogadták a wild card körben. Ez a meccs minden Vikings-drukker rémálma lett, hiszen a csapat eljutott ugyan a győzelmet jelentő mezőnygólig, de Blair Walsh 27 yardról kihagyta, így végül a Seahawks jutott tovább. Ironikus, hogy Walsh február elején pont a Seahawkshoz szerződött.

A tavalyi szezon a nagy remények után rémálomszerűen indult: Teddy Bridgewater irányító egy edzésen olyan csúnyán megsérült, hogy a visszatérése még azzal együtt is bizonytalan, hogy a legfrissebb hírek szerint a legutóbbi edzéseken már passzolt egyet-kettőt. Bridgewater helyére a pánikban lévő Vikings-vezetőség a 2017-es draft első körös választásáért cserébe megszerezte Sam Bradford irányítót a Philadelphia Eaglestől, akivel parádés szezonkezdetet produkált a csapat, veretlenül lehozva az első öt mérkőzést. A pihenőhét után viszont valami nagyon elromlott, és a hátralévő 11 meccsből csak hármat nyert a Vikings, így maradt a 8-8-as mérleg, a rájátszás pedig szóba sem jöhetett 2016-ban.

Adam Thielen még a Packersnek is okozott meglepetéseket

A csalódást keltő szezont azonban kár Bradford nyakába varrni, hiszen a támadófal képtelen volt rendes védelmet biztosítani a veterán irányítónak. A csapat ezen a poszton már el is kezdte a tisztogatást: Mike Harris és Brandon Fusco guardot elküldték, és valószínűleg a sérülékeny és egyébként is pocsékul játszó Matt Kalil tackle is erre a sorsra jut majd. A támadófal tehát mindenképp erősítésre szorul a Vikingsnál, ide akár a draftról, akár más csapattól hozhatnak játékosokat.

Adrian Peterson, az egykor legendás futójátékos szerződése is a levegőben lóg, és a hírek szerint sem a Vikings, sem Peterson nem erőltetné a dolgot, de szerencsére az idei draft tele lesz tehetségesebbnél tehetségesebb játékosokkal. Adam Thielen elkapót viszont mindenképpen meg kell tartania a csapatnak, hiszen a fiatal játékos egyre ígéretesebb: 2016-ban öt touchdownja és 967 elkapott yardja volt.

Nem valószínű, hogy Adrian Petersont viszontlátjuk idén a Vikingsnál Forrás: AFP/2016 Getty Images/Hannah Foslien

Mögé viszont nem árt a mélyítés, ahogy a cornerbackek és a safetyk esetében sem, és a jó eséllyel a visszavonulást választó Chad Greenway linebackert is pótolnia kell a csapatnak. Peterson elküldésével a Vikingsnak jóval több felhasználható pénze lenne a 2017-es szezonra, és noha a draft első köréből kimarad a csapat, a második körben négy választási lehetőség is kínálkozik, ebből pedig okos építkezéssel ki lehet hozni 2017-re is legalább egy playoffrészvételt.

Chicago Bears (2016-os mérleg: 3-13)

Az egykoron szebb napokat látott Chicago Bears a 2016-os szezonra felküzdötte magát az NFL legrosszabb csapatainak képzeletbeli dobogójára: az egy győzelemmel rendelkező Cleveland Browns és a kettővel a második helyen álló San Francisco 49ers után a 3-13-as mérleggel álló Chicago Bears a csapat történetének egyik legnagyobb mélypontját élte meg tavaly. Pedig nem annyira vészes a helyzet Chicagóban, ahogy azt a mérleg mutatja, hiszen rengeteg sérülés is hátráltatta a csapatot, ugyanakkor a Bears tele van tehetségesebbnél tehetségesebb fiatal játékosokkal, akikre a jövőben bízvást építhetnek a chicagóiak. Itt elég csak Jordan Howardra gondolnunk, akit ugyan a hatodik körben választottak ki, de 2016-ban az első körös Ezekiel Elliott mellett ő volt a legjobb újonc futójátékos, és Cody Whitehair guard is bebizonyította, hogy helye van az NFL-ben.

A legnagyobb kérdés Chicagóban az irányító személye, hiszen a legfrissebb hírek szerint a Bears egy marék szotyoláért odaadná a korábbi kezdő Jay Cutlert, aki a tavalyi szezonban csak öt meccsig bírta sérülés nélkül.

A Cutler-érának valószínűleg örökre vége Chicagóban Forrás: AFP/2016 Getty Images/David Banks

Az őt pótló Matt Barkley sem lehet végső megoldás, viszont a Bears a drafton harmadikként választ, így vagy fejest ugranak a bizonytalanságba, és elhozzák mondjuk a North Carolina reménységét, Mitch Trubiskyt, akit sokan a 2017-es osztály legjobb irányítójának tartanak, vagy megszerzik a Patriotstól Jimmy Garoppolót, akire egyébként a Cleveland Browns is szemet vetett, esetleg Kirk Cousinsot a Redskinstől.

Mitch Trubisky, Jay Cutler egyik lehetséges utóda Forrás: AFP/2016 Getty Images/Streeter Lecka

A lejáró szerződésű Barkley ezzel együtt valószínűleg marad a Bearsnél, hiszen korrekt cserejátékos, Whitehair mellett viszont nem ártana a támadófalat is megerősíteni, hiszen akárki lesz az új irányító, törekedni kell a védelmére. Alshon Jeffrey elkapó újraigazolása is értelmes lépésnek tűnne, még akkor is, ha az elmúlt években messze nem volt annyira termelékeny, mint a csúcskorszakát jelentő 2013-as és 2014-es szezonjában.

A posztján azonban szükség van a mélyítésre, ahogy a passzsiettetés sem működött Pernell McPhee kiesésével, úgy egy életképes külső linebacker is elférne a védelemben, ahogy a secondary mélyítése is kívánatos lenne. Mindezzel együtt azonban a Bears távolról sincs olyan rossz helyzetben, mint ahogy azt a 2016-os mérleg mutatja, és egy életképes támadófal-irányító kombóval, valamint egy kifoltozott védelemmel mindenképp többre lesznek képesek, mint a tavalyi szezonban.