Szilágyi Áron ezüst-, Gémesi Csanád bronzérmes

Szilágyi Áron ezüst-, Gémesi Csanád pedig bronzérmet nyert a férfi kardozók varsói Világkupaversenyén.

A két magyar az elődöntőben egymással vívott, s a kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi 15-10-re nyert.

Előzőleg a főtáblán Gémesi 15-5-re verte a török Enver Yildirimet, majd három franciát búcsúztatott: Maxence Lambert-t 15-14-gyel, Vincent Anstettet 15-13-mal, Tom Seitzot pedig 15-14-gyel.

Szilágyi is találkozott francia kardozóval, Nael Canalit 15-7-re győzte le, aztán az ukrán Andrij Jagodkánál egy tussal, 15-14-re bizonyult jobbnak, az olasz Luca Curatoli ellen pedig 15-13-ra nyert. Az elődöntőbe a riói olimpián negyedik helyezett iráni Mojtaba Abedini 15-11-es legyőzésével jutott be, majd Gémesi búcsúztatását követően a fináléban azzal a Kim Jung Hvannal csapott össze, akit a tavalyi játékok elődöntőjében legyőzött. Most a dél-koreai vívott pontosabban, s 15-11-es sikere révén övé lett az aranyérem.