Kalandra fel: megújult az Origo Sport!

Élő eredmények, amerikai sportok, modern, fiatalos dizájn – csak néhány terület, ahol megváltozik az Origo sportrovata. Köszöntjük az új oldalon, ahol reményeink szerint sűrűn találkozunk majd!

Ha ellátogat az Origo Sport főoldalára, egészen új látvány fogadja. Érdemes elidőzni a drámaian átalakított felületen: minden részletét alaposan átgondoltuk, és gondosan megterveztük. Nem is tehettünk mást, elvégre a számos új tartalom és szolgáltatás szinte kikövetelt egy modern, fiatalos, áttekinthető külsőt.

Nem célunk most minden változást tételesen felsorolni, hadd maradjon felfedeznivaló az olvasóinknak. A legfontosabb újdonságokat persze nem hallgatjuk el: jóval nagyobb hangsúly lesz az amerikai sportokon, és ehhez komoly erősítést adnak a Sport TV Trash Talk című műsorának szakértői. Magyarországon egyedül az Origón láthatják majd az UFC HD-minőségű összefoglalóit, de lesznek podcastek és egyéb videók is a tengerentúli sportokról. Nem feledhetjük el az extrém sportokat sem, így ezekről is bőségesen beszámolunk majd.

Élő eredményeket és adatbázisokat is talál majd nálunk, futballról, teniszről, kézilabdáról és motorsportról. Az utóbbi jelzésértékű: egyrészt összebútorozunk társoldalunkkal, a GP Hírekkel, másrészt jóval alaposabban foglalkozunk majd a Forma-1-en kívüli autó- és motorsportokkal. Az élő közvetítéseket a legnépszerűbb bajnokságokból kínáljuk, miközben mindent megtalál a fejlécben, ami aktuális. Egy kattintás és előjönnek a meccsek, a tabellák, az eredmények.

Ugyanígy a magyar sportsajtóban egyedülálló módon kiemeltebben írunk majd szabadidő- és tömegsportokról is – elvégre a sport nem csak a profiké, szerencsére ma már rengetegen tudják ezt, nem véletlenül indul több tízezer honfitársunk futó-, úszó- vagy kerékpárversenyen.

Azt pedig, hogy együtt élünk a sport változásával, a sport körüli folytonos mozgással, vizuálisan is megjelenítjük. Az új oldal címlapját könnyedén az aktuális eseményekhez szabhatjuk, így egy hétvégén garantáltan gyorsan, egy helyen megtalálja majd a fontos történéseket – ráadásul mindezt laptopon, tableten, mobilon.

Dióhéjban ezek a legfontosabb változások, de ha velünk tart, a hírek, elemzések, személyes hangvételű, exkluzív anyagok mellett számos kisebb-nagyobb újdonságot fedezhet majd fel.