Derek Carr visszatérésével újra összejöhet a rájátszás az Oakland Raidersnek. A Kansas City Chiefstől kulcsjátékosok távozhatnak, míg a komplett edzői karát lecserélő Denver Broncos és a 2017-ben már Los Angelesben játszó Chargers az újáépülés fázisában van. Terítéken az AFC West.

Nyolcrészes sorozatunkban a 2017-es NFL-szezonra készülő csapatok lehetőségeit vizsgáljuk, divíziónkénti lebontásban. A sorozat korábbi részei: AFC East, NFC South, AFC North és NFC North.

Kansas City Chiefs (2016-os mérleg: 12-4)

A Kansas City Chiefs a Raiders-irányító Derek Carr sérülésének köszönhetően jutott be első helyen a playoffba, hiszen az oaklandiak sokáig versenyben voltak az AFC második kiemeléséért, és csak a fiatal irányító kiesésével csúsztak le a wild card-körbe. A Chiefsnek mindenesetre nem hozott szerencsét a Raiders végzete, hiszen az AFC-rájátszásban a Pittsburgh Steelerst fogadták, és annak ellenére szenvedtek vereséget, hogy a Steelers egyetlenegy touchdownt sem szerzett.

Sokan Alex Smith irányító fantáziátlan játékát hibáztatták, de az utolsó szöget a Chiefs koporsójába Eric Fisher támadófalember szabálytalansága verte be: az egyenlítésért elvégzett, amúgy sikeres kétpontos kísérletet ugyanis az ő szabájtalansága miatt fújták vissza a bírók, másodjára pedig már nem sikerült a pontszerzés. A 2013-as drafton elsőként kiválasztott Fisher helye ennek, és az amúgy sem túl acélós játékának ellenére biztosnak mondható a Chiefsnél, hiszen pont tavaly hosszabbította meg a szerződését a csapat újabb négy év és 48 millió dollár erejéig, amiből ráadásul negyvenmillió garantált.

Alex Smith Chiefs-irányító nem sokra ment a Steelers ellen Forrás: AFP/2017 Getty Images/Peter Aiken

Smith viszont idén már 33 éves lesz, és sem a kora, sem a teljesítménye nem garantálja, hogy hosszabb távon is számol vele a Chiefs. Sokan rebesgetik, hogy a többi csapathoz hasonlóan a kansasiak is beszállnak az irányítókeringőbe, és megpróbálják elhozni mondjuk Jimmy Garoppolót a Patriotsból, de a vezetőedző Andy Reid konzervatív hozzáállását ismerve erre vajmi kevés esély van. Annál is inkább, hogy a Chiefsnek sürgetőbb problémája is van az irányítókérdés megoldásánál, ugyanis Dontari Poe nose tackle-nek és Eric Berry safetynek is lejár idén a szerződése, és az ő újraigazolásuk a legfontosabb.

Dontari Poe még touchdownt is passzolt tavaly

A korábbi évek esztelen költekezése miatt a Chiefsnek ráadásul meglehetősen vékony a kerete, ennek pedig olyan nevek is a kárát láthatják, mint Jamaal Charles futó, aki a tavalyi szezonban amúgy is sérülésekkel küzdött, vagy Smith cseréje, Nick Foles, aki egy tartalékirányítóhoz képest momentán indokolatlanul sok pénzt kap. Ha viszont Poe és Berry szerződtetése is sikerül, akkor a Chiefs különösebb hiányposztok nélkül fordulhat rá 2017-re: ugyan Travis Kelce mellé elférne még egy életképes tight end, és az elkapóposztra is ráfér némi mélyítés, ezeket a problémákat bőven tudja orvosolni a csapat a drafton.

A limfómából felgyógyult Eric Berry tavaly is elképesztően játszott

Oakland Raiders (2016-os mérleg: 12-4)

A tavalyi Raiders-szezont nézve elég nehéz elképzelni, hogy az oaklandi csapat jó tizenöt éven át, nagyjából a 2002-es szezon vesztes Super Bowlja óta olyan iszonyatos lejtmenetet produkált, mint mostanság a Cleveland Browns. Aztán jött a megváltó Derek Carr irányító személyében, és 2016-ra megtáltosodott a csapat: a 2015-ös, 7-9-es mérleget sikerült 12-4-re javítani, és a Raiders már az AFC második helyén állt, amikor beütött a krach: Derek Carr karácsonykor a lábát törte az Indianapolis Colts elleni meccsen, így a Raiders szezonja is úszott.

Ugyan a rájátszás még épp meglett, de az első körben jött is a búcsú a Houston Texans ellen.

Derek Carr a jövő embere a Raidersnél Forrás: AFP/2016 Getty Images/Brian Bahr

Carr visszatérésével azonban a 2017-es szezon egyik nagy esélyese lehet a Raiders, ráadásul igazán fontos játékosnak nincs lejáróban a szerződése. Az egyetlen kivétel a kezdőfutó, Latavious Murray, de ő egyébként is az NFL egyik legrosszabb játékosa a posztján, szóval a Raiders-vezetőség egészen biztosan nem sírja tele a kispárnát a távozásával, hiszen a drafton futójátékosból pont óriási a bőség.

A védelmet mondjuk nem ártana kifoltozni Oaklandben, hiszen főleg a szezon elején nem muzsikált valami fényesen ez az egység. Perry Riley linebacker is akár a távozók között lehet, ebben az esetben pedig szinte teljesen fel kell frissíteni a linebackeregységet, ahogy a szintén szenvedő védőfalba is elkelne némi új erő.

A Raiders-védelem alapembere, Khalil Mack tavaly az év védójátékosa címet is megkapta Forrás: AFP/2016 Getty Images/Lachlan Cunningham

Amari Cooper elkapó mellé is jól jönne egy fejlődőképes, fiatal játékos, és egy elkapásokban is jeleskedő tight end is érkezhet, hogy Carrnak még több célpontja legyen 2017-ben. A Raiders viszont nagyon jól áll anyagilag, hiszen negyvenmillió dollárnyi elkölthető pénzzel gazdálkodhatnak, így akár Dontari Poe-hoz hasonló nagy nevet is megcsíphetnek. A Raiders-gárda nagy része fiatal, tehetséges és elszánt játékosokból áll: ezzel, és a viszonylag nagy mozgásteret engedő anyagi helyzettel Carrék tényleg komoly esélyesei lehetnek a 2017-es NFL-szezonnak.

Denver Broncos (2016-os mérleg: 9-7)

A Denver Broncos a 2015-ös szezonban még bajnokságot nyert – az ötvenedik Super Bowl volt Peyton Manning irányító utolsó NFL-meccse –, 2016-ban viszont, köszönhetően jórészt az irgalmatlanul erőssé váló Chiefs-Raiders-duónak, nemhogy a döntő, de a rájátszás sem jött össze a csapatnak.

A denveriek ráadásul szinte teljesen kicserélődött stábbal fordulnak rá a 2017-es szezonra. Gary Kubiak vezetőedző egészségügyi okokból köszönt le, Rick Dennison támadókoordinátor a Buffalo Billsnél, míg az irgalmat nem ismerő védelem összekovácsolója, Wade Phillips a Los Angeles Ramsnél folytatja. Kubiak helyére Vance Joseph, a Miami Dolphins korábbi védőkoordinátora érkezett, Dennison helyére visszatért az utóbbi éveket a Chargers vezetőedzőjeként töltő Mike McCoy, Phillips helyére a korábbi defensive back-edzőt, Joe Woodsot léptette elő a csapat, de a különböző asszisztensi pozíciókra is rendre új emberek érkeztek.

Noha Peyton Manning az utolsó évében már enyhén szólva nem játszott a régi fényében, távozása óriási űrt teremtett a Broncos irányítóposztján.

A csapat a tavalyi draft első körében hozta el a Memphis játékosát, Paxton Lynchet, de 2016-ban nem is ő, hanem Trevor Siemian szerepelt többet.

Trevor Siemian (elöl) és Paxton Lynch, a Denver Broncos két fiatal irányítója Forrás: AFP/2016 Getty Images/John Grieshop

A 2017-es szezon valószínűleg elhozza majd a végső döntést is irányítófronton, addig viszont a Broncosnak sokkal fontosabb prioritás egy életképes támadófalat építenie, hiszen a Seattle-től tavaly megszerzett Russell Okung nem váltotta be a reményeket, és nem is hosszabbít vele a csapat. A támadófal lecserélésén kívül a védelemre is muszáj figyelnie a megújult Broncos-vezetőségnek, hiszen a tavaly a Jacksonville Jaguarshoz távozó Malik Jackson defensive end hiánya erősen visszavetette a tavaly előtt óriási szezont futó Denver-védelmet, és Danny Trevathan linebackert sem sikerült megfelelően pótolni.

Sylvester Williams védőfalember szerződése is lejár, őt viszont könnyű szívvel eleresztheti a Broncos, mivel tavaly meglehetősen csalódást keltően játszott, és C. J. Anderson futó mögé is elférne egy megbízható csere, hiszen a sérülése után a helyére álló Devontae Booker teljesítménye sem volt túl fényes. Nagy kérdés még DeMarcus Ware helyzete, akinek szintén lejár a szerződése: a linebacker ugyanis már 35 éves, és nyilvánvalóan nem játszik olyan jól, mint korábban, de még mindig ő a denveri védelem elsőszámú vezére, egy újáépítkező csapatnak pedig különösen szüksége van a hasonló mentalitású veteránokra.

DeMarcus Ware 35 évesen is a Denver-védelem motorja Forrás: AFP/2016 Getty Images/Streeter Lecka

Los Angeles Chargers (2016-os mérleg: 5-11)

Új edzővel és új helyszínen vág neki a 2017-es szezonnak a Chargers, ugyanis a csapat január elején jelentette be, hogy otthagyja San Diegót, és Los Angelesbe költözik, ahol hosszú éveken át egy NFL-csapat sem székelt, most pedig már kettő is van, lévén, hogy a 2016-os szezontól kezdve a Rams is Los Angelesbe tette át a székhelyét.

A Chargers a 2017-es szezont a mindössze harmincezer fős StubHub Centerben játssza majd végig, és az egyértelmű csalódásnak számító 5-11-es tavalyi mérleg után a vezetőség Mike McCoy vezetőedzőt is leváltotta. Az ő helyére a viszonylag tapasztalatlannak számító Anthony Lynn érkezett a Buffalo Billstől.

Új város, új stadion, új vezetőedző Forrás: AFP/2017 Getty Images/Jeff Zelevansky

Kár azonban McCoy nyakába varrni a Chargers balul sikerült 2016-os szezonját, hiszen talán ezt a csapatot sújtotta leginkább a sérüléshullám a tavalyi évben. Mindenesetre a Chargersnek a Broncoshoz hasonlóan a komplett támadófalát újra kell építenie, hiszen sem King Dunlap, sem a korábban zsíros szerződést kapó Joseph Barksdale tackle nem állt a helyzet magaslatán, és a korábbi elsőkörös ex-Alabama-játékos D.J. Fluker guard sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

A védelemben ugyan ott van Joey Bosa, aki annak ellenére vált tavaly az egyik legjobb védőjátékossá, hogy az első néhány meccsen nem is játszott, de Melvin Ingramet valószínűleg csak sok pénzért tudja majd újraszerződtetni a csapat, és az ő megtartása egyértelműen a Chargers legfontosabb feladata erre az évre.

A tavalyi szezon előtt Baltimore-ba igazoló Eric Weddle safetyt sem sikerült pótolni, és Philip Rivers irányító sem lesz fiatalabb a maga 35 évével, így lassan irányítófronton is lépnie kell a Chargersnek.

A Chargersnek lassan Philip Rivers utódlásán is el kell gondolkodnia Forrás: AFP/2016 Getty Images/Streeter Lecka

Danny Amendola, a veterán futó maradása sem biztos: ebben az esetben szükség van egy megbízható cserére Melvin Gordon mögé, Drew Kaser pedig szinte biztosan megy, hiszen az NFL legrosszabb punterei között van. Mindezzel együtt, ha a Chargers egy kicsit is szerencsésebb lesz 2017-ben, könnyen jobban teljesíthet, mint tavaly, hiszen tehetséges játékosok itt is bőven vannak, és az új helyszín is motiválhatja majd a csapatot.