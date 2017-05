Halálhírét keltették, videóüzenetet küldött a dél-afrikai rögbis

A dél-afrikai válogatottban is szereplő Bryan Habana állítólag Párizsban vesztette életét, de ezt maga az érintett cáfolta.

Bryan Habana a Twitteren tett közzé egy videót, amiben jelezte, jól van, annak ellenére, hogy olyan hírek kaptak szárnyra róla, hogy megölték a francia fővárosban. A 33 éves játékost elmondása szerint már annyian zaklatták hogylétével kapcsolatban, hogy inkább bejelentkezett.

Bryan Habana a Toulon mezében Forrás: AFP/Boris Horvat

Habana egyébként éppen nyaral, ahogy a videóban is megjegyzi, Franciaország déli részén.

Az álhír egy magát Houston Newsnak nevező portálon jelent meg, ahol egyébként több kamucikk is található. A sztori azért is tűnt hihetőnek, mert még egy rendőrségi közleményből is idéztek.

Habana egyébként jelenleg Franciaországban játszik, a Toulon csapatában. A 2007-es világbajnoki győzelem alkalmával hét célt szerzett a tornán.