Bienerth: Magyarország kiválóan vizsgázott

Kiválóan vizsgázott Magyarország a budapesti vizes világbajnoksági ciklussal, fantasztikus reklám volt az országnak ez a nyár. Erről is beszélt a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Bienerth Gusztáv az Origónak adott interjújában. A FINA nagyon elégedett volt, a következő években több nagy versenyt is hazánkban rendeznek. Az úszószövetségnél végzett alapos belső vizsgálat eredményei alapján a közelgő tisztújítás után a megújult elnökség hoz majd döntéseket. A cél, hogy még hatékonyabbá tegyék a munkát, mondja Bienerth.

Hogyan értékeli a 2017-es budapesti vizes világbajnoksági ciklust?

Ez egy fantasztikus időszak volt. A FINA világbajnoksággal kezdődött a mostani ciklus, majd folytatódott a FINA masters világbajnoksággal. A két nagy esemény illeszkedik abba a sorozatba, ami a debreceni országos úszóbajnoksággal kezdődött, majd folytatódott az ifi Európa-bajnoksággal Netanjában, majd befejeződik az indianapolisi ifjúsági világbajnoksággal. Ebben az egész évben központi szerepet töltött be a budapesti-balatonfüredi esemény. De nemcsak az úszás szempontjából kiemelkedő esemény ez, hanem Magyarország szempontjából is, mivel ez a valaha volt legnagyobb szabású rendezvény, amit hazánk rendezett. Mindez kiegészült a győri ifjúsági európai olimpiai fesztivállal. Magyarország kiválóan vizsgázott, és jó hírünket vitte a világban. Nem szabad elfelejteni, hogy A világbajnokság és a Masters vb óriási szakmai, szervezési siker. Jelentős nemzetközi presztízst hozott Magyarországnak. Gyárfás Tamásnak elévülhetetlen érdemei vannak nemcsak az eseménysorozat ide hozatalában, hanem a rendezésben és lebonyolításban is. Köszönet és elismerés érte. Gyárfás Tamásra szüksége van a magyar és a nemzetközi úszósportnak.

Lehet-e már anyagi mérleget vonni?

A masters vb mindig több bevételt hoz, de az igazi gazdasági haszna a kettő eseménynek volt. Nagyon sokan ezért jöttek, és jönnek majd Magyarországra. Gazdasági hatás tekintetében fontos megemlíteni, hogy a masters vb-n négyszer többen vannak, mint a korábbi versenyeken. Jómagam is rengeteg nemzetközi tárgyalást folytattam a szövetségi elnökökkel. Mindenki csak szuperlatívuszokban beszélt Budapestről, a Balatonról és a szervezésről is. Úgy gondolom, büszkék lehetünk magunkra.

Készítettek-e már mérleget arról, hogy a nemzetközi sajtóban, hogyan jelent meg ez az esemény?

Konkrét tapasztalatom van arról, hogy Malagában egy bárban napi két-három órát nézték a vizes vb eseményeit. Fantasztikus reklámja volt Magyarországnak az óriás toronyugrás képsorai, természetesen nem véletlenül tettük oda. Ezreket fog ösztönözni arra külföldön, hogy nézzük meg ezt a csodálatos várost. Ez a hatás rendkívül széles. Ha ezt a reklámot meg kellett volna fizetnünk, akkor sokkal többe került volna, mint a két világbajnokság szervezési költsége.

A FINA hogyan értékelte a világbajnokságot?

Két visszajelzés van. A FINA vezetői a valaha megrendezett világbajnokságok legjobbikának tartják a budapesti vb-t. A masters vébéről az a vélemény, hogy ez volt az eddigi legsikeresebb. A nemzetközi úszóvilág elismeréssel adózik a magyarok teljesítménye előtt.

Hogyan tovább, milyen nemzetközi úszóesemények lesznek a jövőben Magyarországon?

A világbajnokság alatt volt egy FINA-kongresszus, ahol újabb négy évre megválasztották Julio Maglionét elnöknek. Ennek a kongresszusnak a keretében döntöttek arról, hogy 2024-ben Budapest rendezi a rövid pályás úszó-világbajnokságot. Egy nagyon kemény versenyben diadalmaskodtunk. 2019-ben ifjúsági világbajnokságot, míg 2020-ban Európa-bajnokságot rendezünk majd.

Magyarország mikor rendezhet újra vizes vb-t?

Bármikor képesek vagyunk megrendezni egy ilyen eseményt. Világszínvonalú a Duna Aréna. Képesek voltunk két év alatt megendezni ezt az eseményt. Most először nem makettekkel tudunk indulni egy nemzetközi verseny előtt, mivel a létesítmények készen vannak, és a rendezői csapat is készen áll. Budapest bármikor be tud ugrani egy nemzetközi versenyre.

A vizes vb után nőnek Magyarország esélyei arra, hogy más sportágban is világbajnokságot rendezzen?

Egyértelműen igen. Ne felejtsük el, hogy Budapest nemrég még kandidált a 2024-es nyári olimpiai játékokra. Sok kritikus azt mondta, hogy Budapestnek nincs tapasztalata egy megasportesemény megszervezésére és megrendezésére. Kiderült, hogy a magyarok extrém körülmények között tudnak szervezni. Az úszás tekintetében ambícióink között van, hogy az úszó világkupa egyik eseménye Budapesten legyen. A magyar emberek bebizonyították, hogy képesek a lehető legjobban helytállni.

Rendkívüli közgyűlés lesz az úszószövetségben, kik lesznek az új elnökségi jelöltek?

Az élet nem áll meg, mivel szeptember 1-jén rendkívüli közgyűlés lesz, mivel hét elnökségi tag lemondott, valamint az ellenőri testület három tagja. A közgyűlés egy kiváló alkalom lesz arra, hogy a szövetségi kapitány beszámoljon az eredményekről. A közgyűlés napirendjén lesz egy apróbb alapszabály-módosítás is. Nagyon sok jelölt várható a megüresedett helyekre. A tagszervezetek is tehetnek napirendi javaslatot. Az eddigi hagyományokhoz híven egy izgalmas, de eredményes közgyűlés várható.

Mit lehet tudni a Deloitte által készített belső vizsgálatról?

Az MÚSZ-nál végzett Deloitte pénzügyi és számviteli átvilágítása befejeződött. Amit január 8-án a megválasztásomkor nem ismerhettem, azt ma már pontosan látom. Az természetes, hogy egy ilyen profi átvilágítás érdemi megállapításokat tesz, hibákat is feltár. Ezt korrigálni kell, a megfelelő lépéseket meg kell tenni. Ahogy korábban a májusi közgyűlésen is közöltem, a Deloitte nem tett olyan megállapításokat, amelyekről az elnökség, vagy akár az elnök Gyárfás Tamás tudott volna. A pénzügyi vizsgálat nem róluk, hanem a MÚSZ belső szabályzatairól, gazdálkodásáról, közbeszerzési folyamatokról és a mérleg megállapításairól szól.

Hiányosságokról és hibákról beszélt, van-e ezeknek büntetőjogi következménye?

A MÚSZ nem nyomozóhatóság. Vannak olyan megállapítások, amik érdemi megállapítások. Úgy döntöttünk az utolsó elnökségi ülésen, hogy a Deloitte megállapításait a jogi bizottság megvizsgálja, és a következő elnökség majd annak fényében javaslatokat tesz. Tehát ne előzzük meg a konklúziót. Ez egy nagyon alapos és átfogó vizsgálat volt. Az elnökség a tisztújítást követően minden részletet megismer, és nagyon komoly és megfontolt munkát végzünk majd. A vizsgálat nemcsak megállapításokat, hanem javaslatokat is tartalmaz. Egy ilyen nemzetközileg is elismert cégnek a javaslatait természetesen megfontoljuk majd, és alaposan értékeljük, hogyan lehetne még hatékonyabbá tenni a szövetség munkáját.

Nyilvános lesz-e a jelentés?

Erről majd az elnökség dönt. Ezek természetesen bizalmas jelentések, de egy köztevékenységet végző társadalmi szervezetnek nincsenek magántitkai. De mások személyes érdekeit és jogait figyelembe kell venni.