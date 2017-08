A vizes vb szervezői nagy figyelmet fordítottak a környezetvédelemre

A két budapesti szurkolói zónában többszázezer szurkoló kísérte figyelemmel minden idők legjobb FINA világbajnokságának mérkőzéseit, naponta átlagosan 21 ezer fő. A vizes világbajnokság szervezői nemcsak a szórakozás garantálására, hanem a környezet védelmére is kiemelt figyelmet fordítottak.

Augusztus 20-án hivatalosan is véget ért hazánk történetének eddigi legnagyobb sporteseménye, hatalmas sikerrel zajlott le az elit vb-t követő masters világbajnokság is.

Az elit és a masters vb ideje alatt a Margitszigeten és a Duna Aréna mellett található szurkolói zónák színes programjai, az óriáskivetítőkön keresztül közvetített mérkőzések garantálták, hogy a vb ideje alatt a szurkolók a szurkolás egészen egyedülálló közösségi élményét is megtapasztalják.

Emellett minden igyekezet arra irányult, hogy minimálisra csökkenjen a szurkolói zónák által utólag bolygónkon hagyott ökológiai lábnyom.

A vizes világbajnokság szervezőcsapata már a kezdeti időszakban felvette a kapcsolatot a Zöldövezet Társulással, akik segítettek abban, hogy szurkolói zónák hulladékmenedzsmentje környezetbarát módon valósuljon meg.

A Zöldövezet Társulás 2009 óra foglalkozik rendezvényzöldítéssel, aminek rengeteg eleme van. Az egyik legeredményesebb dolog azonban, ha egy rendezvényen a környezet megóvásának figyelembe vételével történik a hulladékok kezelése

- mondta Herencsár Milán, a rendezvények zöldítéséért felelős projektvezető.

A Zöldövezet Társulás szívesen nevezi magát „zöld rendezvényszervezőnek" is. Saját hulladékgyűjtő infrastruktúrával rendelkeznek, amit akár akkora rendezvényekre is tudnak mozgósítani, mint amilyen a vizes világbajnokság volt.

A projektvezető elmesélte az is, hogy egy háromnapos hétvégi rendezvény alatt akár egy egész panelház egy havi hulladékával is megegyező mennyiségű szemét is megtermelődhet.

A szurkolói zónák hulladékmenedzsmentje első körben nagy falatnak tűnt. Ugyanakkor örültünk, hogy egy ekkora rendezvény kapcsán a szervezők részéről ennyire innovatív gondolkodásmóddal találkoztunk

- mondta Csobay Krisztina, az Egyesület elnöke.

Az Egyesület saját takarítói jellemzően olyan tevékenységet végeznek, amelyek egy hagyományos takarítócég tevékenységének keretei közé nem lennének besorolhatók.

Mivel a szurkolói zónákban a foodtruck kocsik mellett élénk vendéglátó tevékenység folyt, így itt is számolni kellett jelentős hulladék keletkezésével.

A foodtruck udvarokban egyébként már kötelezően PLA-ból készült poharakat kell használni, így némileg zöldíteni tudják az egyébként környezetterhelő vendéglátó tevékenységet. Ezek a poharak kukoricakeményítő alapúak, és valóban lebomlanak.

Ahhoz, hogy ezek a poharak ténylegesen bomlásnak induljak, ahhoz ipari komposztkörülmények közé kell kerülniük, ehhez például több mint 60 fok és magas páratartalom szükséges. Emiatt fontos igazán, hogy ezek a poharak szelektíven kerüljenek begyűjtésre

- mondta Herencsár Milán.

A vizes világbajnokság helyszínein nemcsak a PLA poharakat, hanem hatalmas mennyiségű papír-, és fémhulladékot is külön gyűjtötték. A takarítók külön szemetes zsákokkal is segítettéka foodtruck kocsik személyzetét.

„A vizes világbajnokság hulladékmenedzsmentjének megvalósítása szép referencia Egyesületünk számára. A vizes világbajnokság szurkolói zónáiban releváns mennyiségű hulladék keletkezett, és ezt felismerték a szervezők is, akik az Egyesületünk felkérésével és az együttműködés megvalósításával kinyilvánították, hogy fontos számunkra a környezetünk védelme és a fenntarthatóság" – mondta Csobay Krisztina.