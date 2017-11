Nem reális az Eb-döntő rövid pályán a leggyorsabb magyar úszónak

Áprilisban országos bajnok lett 100 méteres gyorsúszásban, majd váltóban bronzérmet nyert a budapesti vizes-vb-n Németh Nándor. A 18 éves tehetség a DIGI Sport híradójának azt mondta: a rövid pályás Eb-rajtig megpróbál javítani a fordulóin, a döntőbe jutáshoz ezzel együtt is kevésnek tartja magát - épp a 25 méteres medence sok fordulója miatt.

Németh Nándor a 100 méter gyorson szerzett áprilisi országos bajnoki címe után a budapesti vizes-világbajnokságon még nem vállalt egyéni számot, de nem került volna fel Cseh László mellé a törökbálinti uszoda falára, ha nem alkotott volna így is maradandót a Duna Arénában.

"A vb-indulása nem volt kérdés, ha akart volna, úszhatott volna egyéniben, mi döntöttünk úgy, hogy nem úszik. A váltót választottuk, és úgy érzem, eléggé jó volt a választás, hiszen a 4x100-as gyorsváltó egy bronzérmet szerzett. Most viszont a rövid pályás Eb-n részt veszünk, mert tanulni szeretnénk, és megnézzük a mezőnyt közelebbről. Nyáron baromi sűrű volt a program, mert még az ifjúsági vébén is részt kellett vennünk augusztusban, szinte le sem tudtunk állni, egy pillanatig sem" - nyilatkozta a Sport 24-nek az úszótehetség edzője, a Cseh Lászlóval is együtt dolgozó Plagányi Zsolt.

Pontosan ezért a szintén még utánpótláskorú, de a felnőtt vb-n is részt vett Milák Kristóf és Késely Ajna nem is vállalja a decemberi rövid pályás Eb-t. "Nem tudom, Kristóf és Ajna miért nem indulnak, de nekem egyéniben most lesz arra először lehetőségem, hogy kipróbáljam magam felnőttek ellen. Szóval, szerintem ez egy nagyon jó szezonzáró verseny lesz" - fogalmazott a novemberben a 18. életévét betöltő Németh Nándor.

"Szeretném, hogy ha részt venne, és tapasztalatot tudna szerezni. Biztos, hogy nem könnyű az ifi-vb után felkészülni, de azt gondolom, hogy felelősség nélkül, elég nyugodtan lehet nekivágni ennek a versenynek, és nagyon sok tapasztalatra lehet szert tenni" – jelentette ki Plagányi.

Javítani szeretnék az időkön, 47 másodpercen belüli 100 gyors és 1:45 percen belüli 200 gyors már nagyon szuper lenne - mondta Németh, aki egyelőre nem tartja reálisnak a döntőbe jutást. "Az nagy csoda lenne, ha középdöntőt esetleg elérhetem, azt célzom meg."

Az biztos, hogy a végsebességével nem lesz probléma a 25-ös medencében sem, de egyvalamin nagyon szeretne javítani. "A fordulóim azok nagyon gyengék, és ez kiderült az országos bajnokságon is. Azt vettük észre, hogy a fordulóknál maradok le, úszásban egyenlő vagy talán kicsit gyorsabb is vagyok, de a forduló az én gyengém. Megpróbálok még ezen az Eb előtti majdnem egy hónapban csiszolni."

A rövid pályás Európa-bajnokság december 13-én kezdődik Koppenhágában.