A sportteljesítmény legális növelését kutatják

A verseny- és szabadidős sportolók fizikai teljesítményének legális növelési lehetőségét kutató kiválósági központot hoz létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) vezette konzorcium - hangzott el az 1,4 milliárd forintos pályázati forrásból megvalósuló projekt csütörtöki sajtótájékoztatóján a baranyai megyeszékhelyen.

A Debreceni Egyetem (DE) és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), valamint több térségi sportegyesület részvételével megvalósuló programot Betlehem József, a PTE Egészségtudományi Karának (ETK) dékánja olyan egyedi vállalásnak nevezte, amelynek komplex megközelítése révén új eredményekhez juthatnak a kutatók.

Az MTI-nek eljuttatott írásos tájékoztató szerint a kutatások egy új protokoll mentén a sporttevékenységek egészségfejlesztő hatásait vizsgálják a szabadidősportban és kiemelten az élsportolók körében - írták, hozzátéve, hogy a munka alapja egy olyan tudásbank létrehozása, amely nemzedékek számára teszi lehetővé az egészséges teljesítményfokozás monitorozását.

A többdimenziós protokoll segítségével antropometriai, funkcionális mozgás vizsgálati teszteket, speciális EKG-t, szívultrahang- és spiroergometriai méréseket, illetve háromdimenziós mozgásanalízist is végeznek a mentális státusz meghatározása mellett - ismertette a részleteket az összegzés.

Stocker Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) sportkapcsolati főosztályvezetője arról beszélt, hogy a sportdiagnosztika a versenysport esetében immár elengedhetetlen előfeltétel, ugyanakkor szabadidős sportolóknak is komoly segítséget nyújt.

Tóth Miklós, a projekt szakmai vezetője szerint a kiválósági központ feladata, az "aktív életnek" a molekuláris biológia, a szív morfológiája, illetve a társadalom szintjén való mérése. A program keretében - mint közölte - mások mellett már vizsgálják a kajak-kenu válogatott tagjait, triatlonosokat és szervtranszplantált sportolókat. Négy év alatt 650 sportoló teljesítményét fogják mérni a központban - közölte Ács Pongrác, a PTE-ETK fizioterápiás és sporttudományi intézetének vezetője.

Az MTI-nek elmondta: az új protokoll részét képező eszközök, köztük a szívultrahang és a speciális EKG most érkeztek meg a különböző helyszíneken mintegy 30 berendezéssel rendelkező pécsi központba. Kitért arra is, hogy a projekt keretében olyan háromdimenziós testszkennert is kifejlesztenek, amely az iskolás korú gyermekek és az ülőmunkát végző dolgozók gerinctorzulásának vizsgálatára is alkalmas.