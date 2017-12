Ötpárti határozat a magyar sport ünnepnapjairól

Az Országgyűlésben képviselőcsoporttal rendelkező pártok között olyan példátlan összefogás jött létre, ami ritka a magyar belpolitikában - mondta Dúró Dóra, az Országgyűlés sportért is felelős kulturális bizottságának jobbikos elnöke csütörtökön a magyar sport ünnepnapjairól elfogadott ötpárti határozatról.

A Magyar Olimpiai és Sportmúzeumban tartott sajtótájékoztatón a politikus úgy fogalmazott: "a sport összekovácsoló ereje győzedelmeskedni tudott a politika széthúzása felett is".

Hozzátette: ezzel a lépésükkel a pártok kinyilvánították a "sport életünkben betöltött szerepének fontosságát", elismerték a sport értékeit, egyben a jövő generáció iránti elkötelezettségükről is tanúbizonyságot tettek.

Nyitrai Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője kifejtette: a testi, lelki és szellemi egészség rendkívül fontos cél Magyarországon, s a kedden elfogadott országgyűlési határozat lehetővé teszi, hogy ezentúl méltó módon lehessen megünnepelni ezeket a jeles napokat.

"A Fidesz büszke a magyar sportolók közösségére, a parasportolók eredményeire" - hangsúlyozta Nyitrai Zsolt, aki szerint a sportolók ezentúl is számíthatnak a párt támogatására.

Szakács László, az MSZP frakcióvezető-helyettese kijelentette: örül, hogy egy ilyen politikai törekvés részese lehet, mert a sport hősöket ad az országnak, az összetartozás élményét nyújtja, s ugyanakkor alázatra és kitartásra is nevel. Hozzátette: bízik benne, hogy a határozat olyan támaszt nyújt, hogy ezentúl méltó módon lehet megünnepelni a sport jeles napjait.

Földi László, a KDNP országgyűlési képviselője reméli, hogy ezek a napok nemcsak egyszerűen bekerülnek a naptárba, hanem tartalommal is meg fognak telni.

Orendi Mihály, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke arra emlékeztetett, hogy a Magyar sport napját 2001 óta minden évben megtartják egy olyan sportverseny emlékére, amely 142 éve nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában is az első volt. A sportvezető reményének adott hangot azzal összefüggésben, hogy a politikai pártok és a sportszervezetek között tapasztalt összefogás a jövőben is fennmarad.

Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke arról beszélt, hogy a Magyar diáksport napját már tizenegy éve mindig megtartják, sőt, magyar javaslatra Európa is átvette a kezdeményezést, s tavaly 26 ország 7000 iskolájában több mint kétmillió fiatal mozgott legalább két órát ezen a napon. Az elnök bízik abban, hogy a parlamenti határoznak köszönhetően idehaza is még több iskola kapcsolódik majd be a diáksport napi programokba.

Tapolczai Gergely, a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének elnöke köszönetét fejezte ki, hogy a fogyatékos emberek jogairól és esélyegyenlőségéről szóló törvényhez hasonlóan ez a parlamenti határozat is minden párt támogatását élvezi, s ezt szimbolikusnak nevezte. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy az egyetemes magyar sport első Európa-bajnoki aranyérmét 1895-ben egy hallássérült korcsolyázó, Földváry Tibor nyerte és azt is kiemelte, hogy a nyári olimpia után az 1912-ben indult Siketlimpia a második legnagyobb múltú nagy nemzetközi sportesemény.

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke úgy fogalmazott: az Országgyűlés döntése fényes bizonyítéka annak, hogy most már több van, ami összeköt bennünket, mint ami szétválaszt". Felidézte, hogy a magyar parasport immár 47 éves múltra tekint vissza, majd arról beszélt, hogy az MPB februárban ünnepli fennállása 20. évfordulóját, s az ebből az alkalomból sorra kerülő nagyszabású eseménysorozatra első alkalommal érkezik majd Magyarországra Andrew Parsons, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnöke.

Dúró Dóra az MTI kérdésére elmondta: korábban már született egy törvény a magyar sport napjáról, amely később rendeletté változott, majd a jogrendszer egyszerűsítése következtében véletlenül hatályon kívül helyezték.

"Ezzel a korrekcióval a Magyar sport napja most újra visszakerül a jogrendszerbe, amiben egyszer már ott volt" - fűzte hozzá a kulturális bizottság elnöke.

Az Országgyűlés kedden 177 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el azt az ötpárti határozati javaslatot, amely a Magyar Athletikai Club által Budapesten 1875-ben megrendezett első szabadtéri sportverseny évfordulóját, május 6-át a Magyar sport napjává, a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Club 1970-ben történt megalakulásának napját, február 22-ét a Magyar parasport napjává, a Siketek Sportklub 1912-es alapítását, június 2-át a Magyar Siketsport napjává, szeptember utolsó péntekét pedig a Magyar diáksport napjává nyilvánítja.