Újpesti szurkolók verték meg a Ferencváros vezetőjét

Az Újpest-Ferencváros csütörtök esti hokiderbi után a lila-fehér csapat szurkolói bántalmazták a Fradi jégkorongszakosztályának elnökségi tagját, Almássy Kornélt és az ismerőseit. A klubvezető a Facebook-oldalán számolt be az incidensről, amelyet követően az Újpesttől többen is bocsánatot kértek.

„No, hát izgalmas este volt, amely egy Újpest - Fradi hokiderbi után a balesetin ért végett... Sokan kérdezték mi történ, így most leírom: A számunkra vereséggel végződött meccs után viszonylag hamar eljöttünk a vendégszektorból, a rendőrök és a szervezők kiengedtek minket és a Labdaverő utcában parkoló autónkhoz sétáltunk, már majdnem elértük a kocsijainkat, amikor kiugrott a járdáról, bokorból 6-8 újpesti 'kemény csávó' akik 'mocskos fradisták vagytok' kiáltással hármunkra támadtak. Engem a szemem alatt ütöttek le, a másik két barátomat szintén fejükön érte az ütés, majd a földön fekve is kaptam néhány rúgást."

"Képet nem posztolnánk magunkról, mert nem nézünk ki valami jól, de szerencsére úgy tűnik mind a hárman törés nélkül, talán kisebb agyrázkódással megúsztuk." – írta a Ferencváros jégkorongszakosztályának elnökségi tagja.

„Utána visszamentünk a bejárathoz, és kissé emelt hangon kértük a rendőröket, hogy ahelyett, hogy a vendégszektor bejáratnál álldogálnának - (ott legalább 15 álltak és a stadion mellet is voltak jó páran...) talán kísérjék már el a Fradi szurkolókat az utcán! Tudni kell, hogy a meccsen telt ház volt, néhány Újpest ultra kijött, a Fradisták viszont hoki törzsszurkolókból, szülőkből, diákokból álltak." Azt is fontosnak tartom leírni, hogy az újpesti polgármester (aki ráadásul egyetemi éveim óta személyes jó barátom!) és alpolgármester amint értesültek az eseményről rögtön elnézést kértek és sajnálatukat fejezték ki."

"A meccs közben is többször invitáltak minket a VIP-be, de ezzel mi nem éltünk, de ha éltünk is volna vele, a kocsinkhoz így is el kellett volna jutni... Szeretném azt is kiemelni, hogy a magyar hokinak ilyen telt házas Fradi-Újpestre van szüksége, ez adja a hazai hoki sava borsát, a meccs közbeni szurkolói szidalmazás, zrikálás, anyázás még bőven belefér. Az azonban, hogy meccs után néhány szurkolónak nem nevezhető állat az ellenfél szurkolóinak levadászásába kezdjen nem fér bele!"

„Az Újpest szakosztályvezetésével kifejezetten jó viszonyt ápolunk őket arra kérjük, hogy a rendezők és a rendőrök felé jelezzék, hogy más fajta biztosításra van ilyen meccseken szükség! A mienket, pedig arra kérem, hogy jöjjenek január 5-én minél többen a visszavágóra, amely azonban csak a pályán legyen visszavágó, zúgjon a Hajrá Fradi, de a pályán kívül ne akarjunk revansot venni!" – írta a Facebook-oldalán a korábbi szakosztályvezető.