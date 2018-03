League of Legends: 2019-ben indul a franchise rendszer Európában

A befektetők az esportban egyre inkább a stabilitást keresik, éppen ezért a franchise rendszerben lebonyolított bajnokságok egyenlőre jobban teljesítenek a társaiknál. Az NA LCS-ben (North American League Champions Series) idén vezették be az amerikai profi ligák mintájára felépített rendszert és megfigyelhető, hogy egyre több márka és szponzor dönt úgy, hogy beszáll, míg a League of Legends többi régiójában komolyabb változás nem figyelhető meg. Az EU LCS - a League of Legends európai bajnoksága - a 2019-es évtől szintén rálép az Overwatch League és az amerikai LCS által kitaposott ösvényre.

Már egy ideje megy a találgatás az esport világában, hogy a League of Legendset forgalmazó Riot melyik bajnokságban vezeti be következőnek a franchise rendszert. Az amerikai régió után jövőre már Európában is a tengerentúli profi bajnokságok mintájára fogják felépíteni a ligát.

A Riot az árakat is elárulta: a jelenleg is az LCS-ben szereplő csapatok 8 millió euróért vásárolhatják be magukat, az újak pedig 10,5 millióért. Ez az összeg nagyon hasonló ahhoz, mint amit az előző évben kértek az NA LCS indulásakor. Az első hírek még arról szóltak, hogy a csapatok ezzel három évre biztosítják be helyüket a League Champions Series európai ligájában.

A The Esport Observernek nyilatkozó Marc Schnell, a Riot Games termékmenedzsere azonban elmondta, hogy a partneri szerződés korlátlan időre szól, ennek ellenére a csapatoknak teljesíteni kell bizonyos elvárásokat a pénz befizetésén túl is. Az amerikai régióhoz hasonlóan Európában is marad a tízcsapatos felállás.

Néhány európai csapat már 2017-ben megpróbálta a jelentkezést az amerikai LCS-be, de a G2, a Fnatic, a Splyce és a Misfits kérelmét is elutasította a Riot. Marc Schnell elmondta, hogy az EU LCS kérelmeket máshogy fogják elbírálni. Előnyben fogják például részesíteni a nagy népszerűségnek örvendő csapatokat és az európai befektetőket. Hozzátette, hogy ez nem jelenti azt, hogy az amerikaiak esélytelenül indulnának a kiválasztás alatt.

Míg az Egyesült Államokban az NBA tulajdonosok vásároltak csapatokat, addig az öreg kontinensen főleg a foci klubok kacsintgatnak az esport irányába. Az FC Schalke 04 már most is rendelkezik saját alakulattal és minden bizonnyal hosszú távra gondolja a partnerséget, de az ESPN értesülései szerint más klubok is élénken érdeklődnek.

Más komoly változások is jönnek majd a franchise rendszer bevezetése után. a Riot a bevételek egyenlő elosztását tervezi a LRP (League bevételi kalap) segítségével. Minden csapat befizeti a részét, ide kerülnek a szponzori szerződések és a médiajogok is. A játékosokhoz kerül a LRP 35 százaléka, a csapatok kapják a 32,5 százalékot és a Riot is 32,5 százalékot szerez majd az EU LCS bevételéből.

Nő továbbá a játékosok éves fizetése is, a jelenlegi 24 ezer euróról egészen 60 ezerre.

Ez a jelenség az Államokban is megfigyelhető, ahol az NA LCS egyik csapatának vezetője elmondta, hogy a játékosok fizetése nagyjából 220 százalékkal nőtt a franchise rendszer bevezetése után. A csapatok értéke is egyre csak emelkedik. Néhány amerikai League of Legends csapat értéke már a 140-200 millió dolláros határon belül mozog Jacob Wolf, az ESPN munkatársa szerint.

A jelentkezési folyamat három lépcsőben fog zajlani és várhatóan 2018 negyedik negyedévére lesz vége. A jelentkezőknek először be kell mutatniuk a csapat stratégiát, a márkát és a gazdasági hátteret részletes üzleti tervvel. A második szakaszban a kiválasztottakat személyes interjúra is behívja a Riot és részletesen beszélniük kell a jelentkezésben szereplő különböző tételekről.

A harmadik szakaszban jelentik be a győztes pályázókat, valamint megnyílik a kivásárlási időszak is, ahol a még LCS-ben szereplő, de a 2019-es évre franchise jogot nem kapó csapatok kompenzálása indul meg. A Bloomberg szerint a többletköltséget - amelyet az új csapatok fizetnek be - a Riot a kompenzációk kifizetésére használja.

Az NA LCS-ben hiába szól korlátlan időre a franchise partnerség, mégis el lehet veszíteni a helyet, ha egy csapat sorozatosan rosszul szerepel. Pontosan arról van szó, hogy ötször zsinórban a 9. vagy a 10. helyen végez. Schnell elmondta, hogy a franchise szerződésekben szerepelni fog néhány tétel, ami lehetővé teszi a Riot számára, hogy megszabaduljon egy esetleges problémás csapattól.