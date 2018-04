Történelmet írt az Overwatch és elindul a Clash Royale bajnokság

A héten rengeteg fontos esemény történt az esportban, ezért összefoglaljuk önnek, hogy ne maradjon le semmiről, ami fontos. Az Overwatch történelmet írt, a Clash Royale pedig elindítja amerikai bajnokságát, ahol 16 csapat fog küzdeni a győzelemért.

Overwatch

A New York Excelsior játékosa nyitóbeszédét tartott a Major League Baseball (MLB) egy mérkőzése előtt. Jong-ryeol „Saebyeolbe" Park április 2-án, Citi Field stadionban, a Mets és a Phillies összecsapását megelőzően mondott beszédet. Az eseményre egy közönségtalálkozó után került sor, melynek az amerikai elsőosztályú baseball liga adott otthont.

Az NYXL abból a célból utaztatta ki a koreai játékosokat, hogy jobban megismerkedhessenek New Yorkkal, vagyis azzal a várossal, melynek színeiben játszanak. Habár a hagyományos sportok esetében az ehhez hasonló lépések szokványosnak számítanak, addig az esportok esetében még nem volt precedens efféle próbálkozásra, ezért Saebyeolbe beszéde történelmi fontosságúnak számít.

Counter-Strike: Global Offensive

Óriási bajba keveredett az egyik legismertebb Counter-Strike kommentátor. Matthew „Sadokist" Trivett a 29. születésnapja alkalmából tartott a Twitchen egy közvetítést, amely alatt végig erősen ittas állapotban volt. A stream alatt több alkalommal is fajgyalázó kijelentéseket hagyták el a száját, amiket főként egyetlen személy irányába intézett. A csak Don Haci néven ismert internet-trollt bőrszíne alapján megbélyegezte, majd később öngyilkosságra bíztatta. „Tűnj el a CS közösségből, és talán, de csak talán köss egy szíjat a nyakad köré, állj ki egy szakadék szélére, és ugorj le onnan. Mindenki jobban járna." Másnap egy hosszú Facebook bejegyzésben kért elnézést a viselkedéséért, mondván:

A rasszizmus bármely válfaja teljesen mértékben megvetendő, és elfogadhatatlan.

Senki sem felmentendő a saját cselekedeteinek súlya alól, és ez alól én sem vagyok kivétel. Annak ellenére, hogy értékelem, hogy egyesen próbálják a helyzet jelentőségét aláásni, ehhez nincsen alapjuk. (...) Egylőre kétesélyes, hogy mi következik. A munkáltatóim (és azok, akik kapcsolatba léptek velem) kellő bizalmat szavaztak meg nekem, hogy én tegyem meg az első lépéseket az ügy kezelését illetően." Sadokist önként elpártolt attól, hogy részt vegyem az április 3-án indult CSGO Pro League eheti közvetítésen, hogy gondolkodásra fordítsa szabadidejét.

A férfi több alaklommal is számba vette annak lehetőségét, hogy felhagy az esportban befutott karrierjével, ezért lehetséges, hogy ez alkalommal még komolyabban fontolóra veszi ezt a lehetőséget. Matthew Trivett az elmúlt 3 évben rengeteget foglalkoztatott esport kommentátorrá nőtte ki magát, aki olyan versenyeken is meghatározó szerepet töltött be, mint az IEM Katowice. Idén például a Spodek aréna előtt, a hidegben fagyoskodó CS rajongóknak vásárolt, és osztott ki ételt.

Szerződött a G2 Esports és a Twitch

Kizárólagos közvetítési szerződést írt alá a G2 a Twtich-csel. 2017-ben a G2 Esports részéről még más felé fújt a szél. Egy teljes éven át a Facebook új streaming szolgáltatását népszerűsítette a szervezet League of Legends és Counter-Strike: Global Offensive csapataiban játszó játékosok hobbi-streamjeivel, valamint számos más közvetítéssel egyetemben.

Egy év letelte után a G2 szakított a Facebookkal, és visszatért a Twitch-hez, a bejelentésre pedig azt követően került sor, hogy aláírtak egy egyévre szóló kizárólagosságot ígérő szerződést.

A szervezet nem indokolta meg hivatalos fórumokon a döntést, ám minden bizonnyal közre játszott az elhatározáshoz a Facebook visszamaradottsága, mint streaming platform, de a közelmúltban történt adatlopásokkal kapcsolatos botrány is mérvadó lehetett.

A Supercell 16 csapattal indít Clash Royale bajnokságot. A résztvevők két régióból, Észak-Amerikából, és Európából kerültek meghívására. Az észak-amerikai divíziót a Cloud9, Team SoloMid, Tribe Gaming, Immortals, NRG Esports, Complexity, 100 Thieves, és a Counter Logic Gaming, míg Európát a Fnatic, Misfits, SK Gaming, G2 Esports, Team Liquid, Team Queso, Team Dignitas és az Allegiance képviselik. A szervezetek saját csapattal fognak indulni, akiket globálisan 7 000 játékos közül fognak kiválasztani. Pontos dátumnak még híján vagyunk, de az biztos, hogy a verseny augusztusban veszi kezdetét, majd a helyszíni döntő az év végén, a két divízió nyerteseivel kerül megrendezésre. A Supercell, vagyis a Clash Royale fejlesztőjének célja, hogy a világon elsőként maradandó mobiljátékos ligát alkossanak.