Drámaian csökken az Overwatch League nézettsége

Míg a League of Legends, a Dota 2 vagy éppen a Counter Strike hosszú évek során váltak esport nagyhatalommá, addig a Blizzard viszonylag új játéka - az Overwatch - már röviddel a megjelenést követően fejest ugrott az esportba, pedig akkor még nem is lehetett tudni, hogy egyáltalán szükség van-e rá. Az idén elindult Overwatch League megkezdte harmadik szakaszát és úgy tűnik most kezd kipukkadni a lufi.

Ambiciózus vállalkozás volt az Overwatch nevű videojátékot készítő Blizzárdtól, hogy a játék megjelenését követően viszonylag hamar megcélozták az esport világot, majd az Overwatch League-et (OWL) is útjára indították. A befektetők bizakodtak és nem sajnálták a dollármilliókat sem arra, hogy egy teljesen ismeretlen terepen vásároljanak csapatot.

A franchise rendszerben működő bajnokság nagyon szeretne hasonlítani az észak-amerikai hagyományos ligákhoz, ezért a csapatok különböző nagyvárosok színeiben versenyeznek egymással, de túlnyomórészt amerikai városok szerepelnek az OWL-ben. Az időeltolódás és az egyedüli európai gárda - a London Spitfire - miatt pedig egy teljes kontinens lemarad a mérkőzések jelentős részéről.

A liga harmadik szakaszának kezdésére 133 ezer néző volt kíváncsi, ez pedig 16,8 százalékos zuhanást jelent a Stage 2-höz (160 000) képest, az OWL első felvonásához mérten (335 000) pedig megdöbbentő 62,9 százalékot. A második szakasz kezdete egy Twitch promóciónak köszönhetően még jól muzsikált, de a mostani számok már azt mutatják, hogy ösztönzés nélkül rohamosan csökken az érdeklődők száma.

Nem segít sokat az sem, hogy a csapatok túl gyakran játszanak 4-0-ás mérkőzéseket, a világ legnagyobb piacának - Kínának - az alakulata pedig botrányosan gyengén szerepel a ligában és még mérkőzést sem sikerült nyerniük.

A több európai csapat sokat segíthetne az OWL-nek és az sem lenne probléma, ha Koreát nem csak egy város képviselné. A szponzorok és a tulajdonosok minden bizonnyal elkezdtek aggódni, hiszen a bevásárlási ár elérte a 20 millió dollárt, tehát nem egy apró befektetésről van szó, a Blizzard pedig mindent egy lóra tett fel.

Az is jól látszik, hogy míg a kezdéskor sikerült megvernie a League of Legends amerikai bajnokságát nézettségben, addig mostanra a közelében sem tud kerülni. Az NA LCS folyamatosan hozza a stabil nézőszámokat, de a közvetítések minőségbeli különbséget is mutatnak. Az Overwatch alapjáraton egy nehezen követhető játék a külső szemlélőknek és továbbra is hatalmas kihívást jelent nézhetőbbé tenni, mivel egyszerre túl sok minden történik, rengeteg helyen, ráadásul gyorsan.

Az is megfigyelhető, hogy a jelenleg leginkább befutott esport játékok maguktól váltak esporttá egy hosszas folyamat végén, nem pedig lenyomták őket az emberek torkán, a Blizzard pedig éppen ezt tette az Overwatch League kapcsán. Nem hagyták a játékot természetes úton kibontakozni és ennek megvannak az első jelei. Hozzá kell tenni, hogy még csak az első szezonja végénél tart az OWL és megfelelő változásokkal ismét elindulhat a növekedés útján, de figyelembe kell venni az intő jeleket.