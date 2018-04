A tragédia ellenére is bajnok lett a Team Liquid

A hétvége folyamán megrendezték az LCS európai és amerikai döntőit, valamint kiderült az is, hogy mely csapatok állhatnak fel a dobogó legalsó fokára. Doublelift, a Team Liquid carryje alig néhány napja értesült arról, hogy édesanyja tragikus körülmények között meghalt, de a játékos ennek ellenére is kiválóan játszott és a magasba emelhette a bajnoki trófeát. Európában pedig a Fnaticnak sikerült az, amire már 2,5 éve nem volt képes senki: döntőt nyerni a G2 Esports ellen.

A Team Liquid a földbe tiporta újonc ellenfelét

Doublelift alig egy éve tért vissza a Team Liquid csapatába, és akkor még arról beszélt, hogy hatalmas problémák vannak a gyengén teljesítő csapattal. Most azonban az ő vezetésével képes volt felérni a csapat a csúcsra, ráadásul úgy, hogy egy nagyon sima meccsen - összesítésben 3-0-ra - sikerült legyőzniük a 100 Thieves csapatát az NA LCS tavaszi döntőjében.

Az első játszmát a 100 Thieves kezdte jobban, és ők irányították a meccset egészen addig, amíg Jake "Xmithie" Puchero el nem happolta a Baront a tolvajok elől, ez pedig teljesen megváltoztatta a mérkőzés menetét, és az egész szériára rányomta a bélyegét.

Úgy tűnt ez bőven elég volt az újonc csapat számára, hogy teljesen összezuhanjanak. A TL besétált a bázisra ahol még egy utolsó csatát vívtak. Probelter jól használta az Azir ultit, és sikerült két embert megölnie, majd Doublelift fejezte be a nagytakarítást, és le is zárták az első játszmát.

A best-of-five széria hamar a Team Liquid egycsapatos gálájává alakult át. Probelter számára érthetetlen okok miatt folyamatosan meghagyták Azirt, és ezt ki is használta a TL mid lanere. Az első mérkőzésen is jól teljesített már, de igazán a második és a harmadik játszmában szabadult el teljesen.

Az sem volt meglepő, hogy Doublelifttel semmit se tudott kezdeni a 100 Thieves, hiszen őt még senki nem tudta megállítani a rájátszás során. Három mérkőzés alatt összesen egyszer sikerült megölni a TL carryjét.

A Liquid mindhárom meccset 30 perc alatt hozta le, és hiába volt meglehetősen szoros az első játszma, a másik kettőben egyre inkább kijött a csapatok közti különbség. Ezzel a TL csatlakozik a TSM, CLG és Cloud9-hoz, mint NA LCS győztes, Doublelift pedig az első olyan játékos a League of Legendsben, aki három különböző csapattal is splitet tudott nyerni (CLG, TSM és TL).

Az NA LCS harmadik helyét a bajnokságot sokáig vezető és a playoffnak az első kiemeltként nekivágó Echo Fox szerezte meg, miután 3-0-ra legyőzték a csalódást okozó Clutch Gaming csapatát.

Ismét a Fnatic Európa királya

Az EU LCS döntője elhozta az óriások csatáját, de valójában még a vártnál is simábban alakult a G2 és a Fnatic mérkőzése. Az egész split során érezhető volt, hogy a Fnatic idén végre felülhet Európa trónjára, de a G2 úgy tűnt a rájátszásra ismét magára talált és komoly ellenfele lesz az alapszakasz bajnokának.

Az első játszmában korai agresszió jellemezte a csapatokat, mindenki szerette volna hamar bebiztosítani a kezdeti előnyt, azonban egy korai gankkel Marcin "Jankos" Jankowsi a Fnatic junglere szerezte meg az első killt.

A G2 válaszul megszerezte az első sárkányt, majd a Rift Herald is az övék lett. Ezt követően rövidesen sikerült ledönteniük a meccs első tornyát a középső ösvényen. A meccs sokáig kiélezett volt, de a Fnatic bot laneje - Rekkles és Caps - túlzottan vezetett a Hjarnan/Wadid duóval szemben, ezért a meccs szép lassan kezdett kicsúszni a G2 kezei közül. Wunder, aki az év második felében az NA LCS legjobb top lanere volt nem igazán tudott maradandót alkotni, és Bwipo Sionja sokkal hasznosabbnak tűnt.

A széria nagyjából ott dőlt el, amikor a Fnatic kettős emberhátrányban is képes volt megnyerni egy 4v2-es harcot a Baron körül az első gameben. Ennek ellenére is behúzhatta volna a játszmát a G2, ha megbüntetik a meccs vége felé a bázisukban túl sokáig tartózkodó Fnaticot. A büntetés olyannyira nem sikerült, hogy percekkel később Rekkless egymaga mészárolta le a G2 teljes csapatát. Azonban nem csak ő volt az aki remekül teljesített a széria alatt.

A sokak által várt Rasmus "Caps" Winther és a Luka "PerkZ" Perkovic közötti mid lane küzdelem is eléggé egyoldalúan alakult, és hiába lett Rekkles a döntő legértékesebb játékosa, Caps egyértelműen megmutatta, hogy ki jelenleg a legjobb mid laner az NA LCS-ben.

A második meccs kezdetétől a Fnatic kezében volt, és nem néztek vissza egészen a 3-0-as eredményig. Ezzel 2015 nyara után ismét ők állhatnak a dobogó tetején, és megszakad a G2 hihetetlen szériája, amely során négy spitet tudott nyerni a csapat zsinórban.

Az Afreeca Freecs is ott lesz az LCK döntőjében

Az Afreeca két hetet pihent, a KT viszont a rivális legyőzését követően feltüzelve érkezett a találkozóra és minden bizonnyal elhitték, hogy itt még akár nyerhetnek is. A KT az alapszakaszban is remekül szerepelt, az SKT legyőzését követően pedig nem lehetett hiány önbizalomban.

Az első játszma ennek megfelelően alakult és a KT simán nyerni tudott, ráadásul nagyon összeszedetnek tűnt a játékuk is. A csapatharcokon túl, a map teljes egészét uralni tudták. Amilyen jól indult a találkozó, annyira rosszul folytatódott a KT Rolster számára.

Az Afreeca magára talált és megmutatta, hogy miért ők voltak a második kiemelt az LCK tavaszi rájátszásában. Folyamatosan képesek voltak előrukkolni valami újjal és bevállalóssal a teljes széria alatt, legyen az Kim "Kiin" Gi-in Malphite húzása, Ha "Kramer" Jong-hun Kai'Sa választása, de még Lee "KurO" Seo-haeng is bevállalta a Yasuo picket a Game 3-ban.

Az Afreeca így összesítésben 3-1-re legyőzte a KT csapatát és a sokak által a világ jelenlegi legjobb csapatának tartott Kingzone ellen játsszák majd az LCK döntőjét április 14-én, magyar idő szerint reggel 10 órakor.

Emellett pedig kezdetét veszi az LPL rájátszás is, ahol az első forduló április 12-én kezdődik majd a Royal Never Give Up és a Team WE, valamint a Bilibili Gaming és a JD Gaming közötti meccsekkel. A bajnokság és a Mid Season Invitational esélyese - az Invictus Gaming - csak az elődöntőben csatlakozik majd a küzdelemhez.