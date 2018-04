Indul az amerikai foci bajnokság, ahol a rajongók döntenek mindenről

A videojátékok az elmúlt évtizedben hihetetlen fejlődésnek indultak. Néhány sportjáték esetében az idősebb generáció számára már nehéz megállapítani a különbséget a valódi és a fikció között. Most azonban teljesen összekeveredik a kettő egy forradalmian új amerikai foci bajnokságban. A Fan-Controlled Football League-ben a szurkolók dönthetik el, hogy milyen játékosok játszanak, ki legyen az edző és milyen playeket hívjon, mindezt egy telefonos alkalmazás segítségével.



A sportjátékok iránt mindig is nagy volt a kereslet. Az olyan címek, mint a FIFA, a Madden, az NHL és az NBA rengeteg rajongót vonzanak évről-évre, részben annak köszönhetően, hogy a játékban kiválaszthatják kedvenc csapatukat, majd fokozatosan építhetik fel a franchise-t, igazolhatnak és draftolhatnak játékosokat.

Azok számára, akik szeretik az ilyen építkezést, van egy jó hírünk. Jövőre már nem csak a videojátékokon keresztül lehet részt venni egy csapat életében. A tervek szerint 2019-ben indul a FCFL, amelyben a csapatok nevét, mezét és játékosait is a rajongók választják majd ki.

Az ötlet nem teljesen új, hiszen már 2017-ben volt olyan csapat az Indoor Football League-ben, amelyet részben a csapat rajongói irányítottak. A Salt Lake Screaming Eagles szurkolói egy applikáció segítségével, valós időben választhatták ki, hogy milyen playhívás legyen a következő. Minden játék előtt megjelent a telefonom néhány lehetőség, majd amire a legtöbben szavaztak, azt hívta a csapat edzője.

Az ennél egyszerűbb dolgokba is hatalmas beleszólása volt a Screaming Eagles támogatóinak. Kiválaszthatták például, hogy milyen ételeket szeretnének enni a stadionban, hogy nézzen ki a csapat meze és milyen zenére melegítsenek be a játékosok.

Az FCFL-ben viszont minden csapat így fog működni, a Twitch és az IMG pedig már jelentkezett is szponzornak, ők fognak felelni a közvetítésekért is. A Twitch egy teljesen új rendszert fog kialakítani, így a nézők az alkalmazáson keresztül is szavazhatnak majd, miközben nézik a mérkőzést.

A Twitch bővítmény által a liga 8 csapatának minden playhívásáról a szurkolók döntenek majd. A játékok előtt az alkalmazásban megjelennek majd a választási lehetőségek és amelyikre a legtöbben szavaznak, azt a playt fogja elindítani az irányító.

A liga alapítói kiemelték, hogy fontos lesz megtalálni az egyensúlyt, hiszen mégsem dönthetnek korlátlanul mindenben a rajongók, mert félő, hogy a "Chicago Mcboatface" 0-12-es mérleggel fejezné be a szezont, mivel minden első kísérletnél puntolna a csapat. Tehát meg kell akadályozni, hogy az FCFL egy vicc legyen és olyanok kezébe adni a döntést, akik komolyan veszik a bajnokságot és csapatuk sorsát.