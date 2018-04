Újabb botrány az Overwatch Ligában, történelmet írt a Mineski

Úgy tűnik nem telhet el hét újabb Overwatch League botrány nélkül. Egyre több játékost tiltanak el, van akit jogosan, van akit nem. A szurkolók azonban kezdik megelégelni a Blizzard zéró tolerancia politikáját, szerintük az Overwatch készítője sokszor ok nélkül osztogatja a büntetéseket és eltiltásokat. Az Overwatch League nézettsége folyamatosan csökkenő tendenciát mutat és éppen ez lehet az egyik fő oka. A Dota 2-ben is fontos bejelentés történt, hiszen a Team Liquid mellé beszállt szponzornak a német szoftvercég, az SAP.

Overwatch

Zaklatási ügybe keveredett az Overwatch League egyik játékosa. Lengyel „xQc" Félix menesztése után, majd Josue „Eqo" Corona rasszista gesztusát követően újabb botrány keveredett a Blizzard bajnoksága körül. Ezúttal a Boston Uprising játékosa, Jonathan „DreamKazper" Sanchez kapott azonnali eltiltást, miután szárnyra kapott az a hír, hogy a 21 éves fiatalember megkörnyékezett egy 14 éves lányt. A kiskorút a Boston Uprising DPS játékosa kereste meg, kapcsolatuk elsőízben hosszú diskurzusokból tevődött ki, majd később DreamKazper meztelen képeket kezdett küldeni rajongójának, akitől elvárta, hogy viszonozza a gesztust.

Az áldozat az interneten közzétett beszámolójában mesél a történtekről, melyből az is kiderül, hogy Sanchez tisztában volt beszélgetőtársa életkorával. DreamKazper a ligán belüli azonnali felfüggesztést kapott, egy nappal később pedig menesztették csapatától. „A Boston Upsirsing szerződést bontott Jonathan „DreamKazper" Sanchezzel" – olvasható a csapat hivatalos Twittter oldalán. Az eset vizsgálat alatt áll, részben ezért kérte a versenyt szervező Blizzard, hogy a közvetítésért felelős személyek ne foglaljanak állást az ügyben. Erről Jonathan „Reinforce" Larsson írt szintén a Twitteren.

Counter-Strike: Global Offensive

Megvannak a Belo Horizonte meghívott csapatai. Kiderült, melyek lesznek azok az együttesek, akik kvalifikáció nélkül jutottak be az ESL One első brazíliai versenyére. Dél-Amerikából, azon belül is Brazíliából az új felállással kecsegtető SK Gaming, Észak-Amerikából a Team Liquid, valamint Európából a FaZe Clan, valamint a V4-es győztese, a mousesports fognak részt venni a tornán. A további négy hely még kiadó, a kvalifikáció a fent említett három régió csapatai között fog zajlani április végéig.

Dota 2

Partnerségre lépett a Team Liquid és a SAP. A németországi szoftvercég egy három évre szóló szerződést aláírásával kiveszi a részét az esport-bizniszből. A megállapodás alapján a SAP készíteni fog egy olyan programot, ami a játékosok eredményei alapján kielemzi a teljesítményüket. Ezek az adatok a versenyekre való felkészülések folyamán fognak fontos szerephez jutni, ugyanis az elemzések súlyozott arányban fogják befolyásolni az edzéstervüket.

A SAP-nek a hagyományos sportok terén volt már hasonló próbálkozása, foci csapatokkal, teniszezőkkel, de vitorlás versenyek résztvevőivel is, ezért nem meglepő, hogy időbe tellett, amíg megtalálták a számukra ideális kísérleti alanyokat. A német cég fél éven keresztül kereste a számukra legjobb mintaként szolgáló esport versenyzőket, míg végül a Team Liquidet, illetve azok Dota 2-es csapatát választotta. Ők nem csak a tavalyi Dota 2 világbajnokságot nyerték meg, de azóta is számos premier és major esemény első helyét bezsebelték, vagy dobogós helyet értek el.

A Mineski nyerte a Dota 2 Asian Championship 2018-as versenyét. A DAC fennállása óta először térhetett haza győztesként délkelet-ázsiai csapat az eseményről. A Mineski 3-2-es arányban aratott győzelmet a kínai LGD felett, aminek díjaként hazavihették a trófeát, 370 ezer dollárt, és 750 DPC (Dota Pro Circuit) pont is ütötte a markukat. Az eddig a ranglista 9. helyén álló csapat ennek a major tornának megnyerésével előreugrott a DPC ranglistájának 4. helyére.

A lista első 8 helyezettje meghívást kap az augusztus végi The International 8-ra, vagyis a Dota 2 világbajnokságra.

Leleplezték az ESL One Birmingham meghívott csapatait. A 6 meghívott csapat Virtus.Pro, a Newbee, az Evil Geniuses, a Team Liquid, a Vici Gaming, valamint a friss major-győzelmét bezsebelő Mineski lettek, akik, az EG kivételével, mind szerepelnek a DPC listájának első 8 helyezettjei között. A megmaradt kiadó helyekért folyó kvalifikációs versenyekre a jövőhéten, április 19-én zárul le a jelentkezés. A zárt selejtezőkön 2 nyílt selejtezős csapat, valamint 6 meghívott csapat fog részt venni. Az ESL tavasz végi majorjén 12 csapat fog megküzdeni az 1 milliós össznyereményért.

Visszatér az esportokba az Injustice 2

A játékot fejlesztő NeatherRealm Studios bejelentette, hogy hamarosan elkezdődik az Injustice 2 Pro Series második évadja, melynek során a versenyzők egy éven keresztül pontokért küzdhetnek egymással. A különböző tornák alatt legjobb eredményt elérő 12 játékos, a három régió bajnokai, valamint egy vigaszágas bejutó, tehát összesen 16-an kapnak meghívást a 150 ezer dolláros összdíjazású Grand Finalsra.

A bejelentés kissé késeire sikeredett, mivel más hasonló stílusú játékok tornái, mint amilyen a Street Fighter Capcom Pro Tour, vagy a TEKKEN World Tour már korábban meg lettek hirdetve. Az esemény fő támogatói a SIMPLE Mobile és a Samsung lesznek. Az utóbbi cégről érdemes tudni, hogy rég érdekeltek az esportokban. Tavaly például a Samsung Galaxy nevű szponzorált csapatuk nyerte a League of Legends világbajnokságot.