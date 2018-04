A Kingzone megmutatta, miért tartják őket a világ legjobb csapatának

Különböző utakon jutott el az LCK döntőig a Kingzone és az Afreexa Freecs. Míg az előbbi egyetlen meccset sem játszott a playoff alatt, addig a rájátszás második kiemeltje az Afreeca már az elődöntőben beszállt a küzdelemben, ahol a KT Rolster csapatát győzték le meglehetősen simán. Mivel ez a két csapat - az Invictus Gamingen kívűl - a Mid Season Invitational legnagyobb esélyese, ezért sokan várták ezt a találkozót, hogy végre kiderüljön, mekkora a különbség a két koreai alakulat között.

Elérkezett az LCK döntőjének napja, ahol a Kingzone és az Afreeca Freecs megmutatták, hogy miért sorolja őket a legtöbb szakíró a világranglista első két helyére. A Kingzone egyenes ágon jutott a döntőbe, hiszen ők végeztek az alapszakasz élén, ezért nem kellett megmérettetniük magukat a rájátszásban.

Az Afreeca - a második kiemelt - az elődöntőben csatlakozott be a playoffba, ahol a KT Rolsters volt az ellenfél. A KT a nagy rivális SKT legyőzése után erősen kezdte a meccset és az első játszmát meg is nyerték. Aztán, ahogyan erről már korábbi cikkünkben is írtunk, az Afreeca végig dominálta a mérkőzést és megnyerték a következő három játszmát, ezzel beállítva a 3-1-es végeredményt.

A döntő előtt a Kingzone tűnt a kimagasló esélyesnek hiszen a világ legjobb mid lanere Bdd mellett a csapatnál van Peanut és az LCK egyik legjobb supportja GorillA is. Az Afreeca azonban már jónéhány ellenfelet megtréfált bevállalós és meglepő húzásaikkal és jó látni, hogy Gregas visszatért a profi szintre, hiszen eléggé egyhangú volt az utóbbi hetekben a jungle szerepkör, gyakorlatilag mindenki Skarnert vagy Sejuaint választotta. Az Afreeca Gregas mellé Varust, Azirt, Siont és Tahm Kenchet pickelte, míg a Kingzone Zoe, Gnar, Skarner, Kai'sa, Alistar csapattal vágott neki az első játszmának.

A Kingzone csapata a korai előnyök megszerzésére épült és már a negyedik percben nyomást helyeztek az Afreeca felső ösvényére. A Skarner gank után Kiin egyből elhasználta flashjét, hogy éeltben tudon maradni. Ezután az alsó ösvényen is harc bontakozott ki, de hiába fektette sok erőforrást a csapatok a harcba, senki nem tudta megszerezni az első killt.

A kilencedig percig a csapatok komolyabb harc nélkül farmoltak, azután viszont egy remek Tahm Kench ult után sikerült elkapni Peanutot, majd Kiin is solo killt szerzett a felső ösvényen. Az Afreeca így a tizedik percben már 2-0-ra vezetni tudott, majd a 16. percben tovább nőtt a különbség, egy jó gank után most PraY volt az áldozat. Néhány perccel később az első towert is ledöntötte az Afreeca a középső ösvényen.

A 25. percben az Afreece a Baronra fordult, a Kingzone azt hitte, hogy több idejük van, ezért senki nem reagálta, még egy embert se küldtek oda megnézni, hogy éppen mi történik. Így a Baron harc nélkül került az Afreecahoz, ezt pedig a harmadig sárkányuk megszerzése követte rövidesen. Úgy tűnt a Kingzonet meglepte az , hogy mennyire átlagos csapatot draftolt az Afreeca.

A 30. percig nem is történt jelentős változás, kivéve, hogy az Afreeca a mérkőzés negyedi sárkányát is behúzta. Ezután viszont a Baron küröl alakult ki a mérkőzés legnagyobb küzdelme, de az Afreeca ismét megszerezte, azonban a team fightot összességében a Kingzone nyerte meg, hiszen két emberüket vesztették el, de három killt szereztek cserébe és így ismét visszatért a remény, még ha csak csekély mértékben is.

A Kingzone számára nagyon fontos volt egy team fight kierőszakolása, főleg miután az első inhibet is elveszítették az alsó ösvényen. Az sem segített a csapatnak, hogy az Afreecanál már három ember vásárolt QSS-t, így a Skarner még haszontalanabbá vált, mint a játszma korábbi szakaszában. A harcra meg is volt a lehetőség az Elder Drake körül, azonban ezt is átengedték az Afreecának, majd a Baron is az övék lett a következő egy percben, így minden adott volt számukra a vezetés megszerzéséhez.

A Baron és Elder Drake sem volt elég a meccs lezárásához, de ezután már csak egy utolsó támadásra volt szüksége az Afreecának, akik nagyon türelmesen és kevés hibával hozták le az első játszmát. A Kingzone egyáltalán nem hasonlított arra a csapatra, akik az első helyen végeztek az alapszakaszban.

A második játszmában a Kingzone úgy döntött nem erőlteti tovább a Skarnert, inkább Sejuanira váltottak a jungleben, cserébe viszont az Afreeca Trundlet szerezte meg, akivel az LCS-ben nagy sikereket értek el a junglerek az utóbbi időben. A Kingzone nem változtatott a carry picket, maradt Kai'sa, akivel képesek voltak részsikereket elérni az első meccsen, mellé viszont egy sokkal agresszívabb support, Morgana érkezett.

Az első killt Peanut szerezte meg, miután Kramer a kelleténél tovább maradt egyedül az alsó ösvényen. Peanut remekül várta ki a carry flashjét, majd tökéletesen időzített utlival kezdeti előnyhöz juttatta a csapatát. Az Afreeca hamar egyenlíteni tudott, de az erősítés még időben érkezett a Kingzone részéről, így ők is behúzhattak egy killt a nevük mellé, utána pedig az első tornyot és az első sárkányt is megszerezték és a meccs korai szakaszához képest jelentős előnyre tettek szert.

A Kingzone egyre inkább hasonlítani kezdett az alapszakaszban megismert csapatra és gyakorlatilag tökéletesen indult be a snowball, egy tower dive után pedig tovább növelték a vezetésüket és már hat kill állt a nevük mellett a huszadik percben, szemben az Afreeca egy killjével. A Kingzone annyira uralni tudta az egész térképet, hogy az Afreeca gyakorlatilag vakon játszott és ennek köszönhetően újabb két killt adtak az ellenfélnek, akik ezután a Baront is megszerezték. Az Afreeca végre rászánta magát egy team fightra és jól is indult, gyorsan emberelőnybe kerültek, de PraY zavartalanul vihette be a sebzést és hamar eltakarította az Afreeca megmaradt tagjait, majd lezárta a meccset is.

A harmadik játszma nagyon lassan indult be, annak ellenére is, hogy mindkét csapat szerzett killt még a meccs legelején. A Skarner korai erősségeit kihasználva az Afreeca megszerezte a meccs első sárkányát (Infernal), amely kifejezetten jó Azir számára. Ezután egyik csapatnak sem sikerült nagyobb előnyt szereznie. Ugyan az Afreeca megszerezte a második killt, de néhány percre rá ismét egyenlíteni tudott a Kingzone, a sárkányok terén viszont az Afreeca állt jobban, mivel a huszadik percig kettőt is begyűjtöttek.

A map ezután kettészakadt, az Afreeca a felső ösvényen szerzett killt, amelyből sikerült két tornyot ledönteniük, a Kingzone pedig az alsó ösvényen szerezte meg első tornyát. Az Afreeca sokáig vezetett, de egy hatalmas team fight elég volt ahhoz, hogy megfordítsa a mérkőzést a Kingzone, röviddel azután, hogy az első Baron megszerzését is megakadályozták Bdd egy remek Taliyah utlival.

Az Afreeca ezután megint megpróbálta a Baront és sikerült is megszerezniük, viszont három embert is elvesztettek cserébe, tehát ismét a Kingzone került ki győztesen az ütközetből és tovább növelték a vezetésüket. Igaz az is, hogy az Afreeca számára fontos volt, hogy levegyék a Baront a térképről, hiszen a Kingzone csapata számára, az volt a legjobb hely a team fightok kierőszakolásához. Ugyan részben sikerült ez a tervük, de röviddel ezután ismét elvesztettek egy játékost, így már 10-5-re elhúzott az LCK esélyese.

Az Afreeca egy jónak tűnö ganket indított a felső ösvényen és szereztek egy killt belőle, de aztán teljesen szétesett a csapat és hiába az emberelőny, az összes játékosukat elvesztették, hiszen Kai'Sa ismét megállíthatatlannak tűnt, a Kingzone pedig az öt kill mellé a Baront is megszerezte, majd bemasíroztak az Afreeca bázisára és simán megfordították a mérkőzést.

A negyedig map nagy meglepetéssel kezdődött, hiszen az Afreeca úgy döntött, hogy szabadon hagyja Kai'sa-t PraY számára annak ellenére, hogy az előző két meccsen agyonverte vele a teljes Afreeca csapatát és az első meccsen sem játszott rosszul vele. Szintén meglepő, hogy minden ami jól működött a KT ellen az elődöntőben, azt teljesen elhagyta az Afreeca és belementek a Kingzone játékába teljesen hagyományos pickekkel, kockázat nélkül. Pedig a Taliya ellen jól működött volna a Yasuo, amit alig egy hete még be is vállalt az Afreeca, most azonban a sokkal passzívabb Azirt választották.

Az egész sorozat alatt megfigyelhető volt, hogy inkább a Kingzone próbált meg újítani. A negyedik játszmában Kiin bevállalta Jayce-t, ez pedig elnyerte a közönség tetszését is. A Kingzone top lanere 16-szor választotta Jayce-t profi meccsen és csak egyszer kapott ki vele. A túloldalon jött a Camille válasz, tehát egy remek csata ígérkezett a felső ösvényen.

Az első killt a Kingzone szerezte meg a felső ösvényen egy három emberes gankkel, de a térkép többi részén is nagy nyomást helyeztek az Afreeca Freecsre. A küzdelmek továbbra is a map felső felére koncentrálódtak és végre az Afreeca is megérkezett a sorsdöntő játszmába, sikerült legalább killek terén kiegyenlíteniük az eredményt. Majd a Rift Herald körül alakult ki újabb harc és ugyan a Kingzone megszerezte a Riftet, de az Afreeca egy remek Azir ulti után kettő killt is összeszedett. Ez persze nem jelentett sokat, hiszen a Kingzone a split pushra építette fel a csapatát, éppen ezért végül ők jöttek ki jobban a cseréből.

A Kingzone végig uralta a meccset a Baron megszerzése után pedig már nem bírt tovább védekezni az Afreeca. Bebizonyosodott, hogy Kai'sat egyszerűen butaság volt átengedni PraY-nek negyedszerre is. A Kingzone az első meccs elvesztése után a következő hármat már megnyerte, ráadásul majdnem tökéletes játékkal és ezzel megnyerték a 2018-as LCK Spring Splitet és ők tűnnek a Mid Season Invitational legnagyobb esélyesének.