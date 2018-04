Az Overwatch League tovább bővül a második évadban

Már egy ideje sejteni lehetett, hogy nem áll meg a terjeszkedésben a jelenleg 12 csapatos Overwatch League. A liga csapatainak jelentős részét az Egyesült Államok adja, Európa pedig csupán egy csapattal rendelkezik. Éppen ezért nem is meglepő, hogy Nate Nanzer, a liga vezetője több csapatot szeretne az öreg kontinensről, ez pedig a nézettségre is jó hatással lenne.

Mint korábban megírtuk, az Overwatch League nézettsége jelentősen visszaesett, ha a stage nyitásokat vesszük figyelembe. Az átlagnézettség azonban kezd helyreállni a Twitch Day után, a bajnokság negyedik szakasza pedig minden bizonnyal még több érdeklődőt fog vonzani, hiszen a zárószakaszban dölnek majd el a legfontosabb kérdések.

A Daily Mailnek adott interjújában a liga vezetője Nate Nazer elmondta, hogy nem csak az Overwatch League méreteiben várható bővülés, hanem úgy régiókba is szeretnének terjeszkedni. Nazer Európát emelte ki, mint a legfontosabb terület, hiszen itt az időeltolódás miatt nehézkes a mérkőzések követése és eddig csupán egy csapattal rendelkezik a kontinens.

Az OWL jelenleg Németország, Franciaország és Spanyolország mellett a kontinens északi országainak a piacát is felméri.

Emellett a Blizzard több neves európai focicsapat tulajdonosával is kapcsolatban van, annak reményében, hogy összekapcsolhatják az esportot a hagyományos sportcsapatokkal. Más játékoknál már megmutatkozott, hogy az európai focicsapatok szívesen támogatják ezt a feltörekvő ágazatot. Ezt jól példázza a Schalke 04 beszállása a League of Legendsbe, valamint az FC Köln és az SK Gaming partneri megállapodása is.

Nazer kifejtette azt is, hogy az OWL szeretne Ázsiában is nagyobb szerepet vállalni és jelen lenni az olyan nagyvárosokban, mint Bangkok, Peking és Kuangcsou.

Nazer szűkszavú volt a bevásárlási árakkal kapcsolatba, de azt elmondta, hogy a kiválasztási folyamat teljesen más lesz, mint a liga első évadát megelőzően, hiszen már egy elismert globális márkává válltak, míg egy évvel korábban csupán egy koncepciót adtak el.

A Blizzard már korábban bejelentette, hogy emelni fogják az árakat a kezdeti 20 millióhoz képest, néhány forrás pedig arról beszél, hogy akár 40-60 millió dollárra is nőhet a bevásárlási ár. Mindemellett az OWL szeretné, hogy a jövőben a csapatok hazai pályán, saját városukban is tudjanak mérkőzést játszani, de bevallotta, hogy ez a második évadra még nem fog megvalósulni.

Nazer egy örömhírrel zárta az interjút, miszerint az OWL módosítani fogja a menetrendjét és a mérkőzések kezdésének időpontját, annak érdekében, hogy az európai és az ázsiai rajongóknak is megfelelő legyen. Az Overwatch League harmadik szakaszában az átlagos nézettség 153 ezerre csökkent, részben amiatt, hogy a jónak ígérkező mérkőzések többsége irreálisan későn kezdődik. Most viszont erős heteket zárhat a liga, hiszen vége az NA és az EU LCS-nek, tehát a League of Legends konkurencia egy időre eltűnik.