Baljós árnyak

Az Epicenter idén újra megnyitja kapuit a látogatók előtt, ám az előzetesek alapján félve várjuk az április végétől május elejéig tartandó versenyt. Ennek legfőbb oka, hogy kevesebb mint egy héttel a start előtt nagy bajba került Oroszország legnagyobb esport bajnoksága.

Ez történt korábban

Az Epicenter Oroszország legnagyszabásúbb és legpresztízsesebb esport bajnoksága. Megalapítására 2016-ban került sor egy Dota 2 verseny kereteiben, ahol 8 világklasszis csapat küzdhetett meg egymással egy olyan impozáns színpadon, amihez hasonlót csak ritkán látunk. A játék világának legnagyobb szörnyét megformáló szoborszerű díszelem nemcsak önmagában mutatott remekül, de fényfestéssel megtoldva sikerült tényleg életre kelteni Roshant.

Az eseménynek a Crocus City Hall adott otthont, amely egy koncertjeiről híres rendezvényterem. Többek között olyan hírességek és együttesek is felléptek ott, mint Elton John, Jennifer Lopez, Sting, Robert Plant, a Scorpions vagy a Nightwish, és még sorolhatnánk. A meggyőző látvány mellett a mérkőzésekre sem volt panasz. A győzelem a nagy esélyesnek tartott OG helyett azonban a Team Liquidnél landolt, akik ezzel a diadallal levetkőzték magukról az örök másodikok szerepét.

Egy évvel később újra visszatért a széria, ezúttal azonban már nemcsak a Dotáról szólt minden, de az év második felében a Counter-Strike is teret kapott. Sorra érkeztek a verseny bővítéséről szóló hírek, mint amilyen az LG-hez, a Media Markthoz és az ASUS ROG-hoz hasonló támogatók feltűnése, vagy az eseményen résztvevő csapatok számának emelése, új arcok kerültek a közvetítésért felelős személyek listájára, és így tovább.

A helyszín sem maradt a régi, a koncertteremből a jóval nagyobb férőhelyű VTB Jégpalotába költöztek át, ami a hajdani Legend Aréna renoválása után 2015-ben került átadásra. Míg a nézők tere nőtt, addig a színpad jelentősen összement. Az Epicenter ikonikussá vált, Roshant ábrázoló dísze eltűnt, helyét a győztesnek járó serleg vette át, ám a torna nyertese 2016-hoz képest nem változott. Ismét a Team Liquid került ki győztesként.

Semmi sem marad a régi

És ezzel elérkeztünk az Epicenter XL-hez, vagyis a versenysorozat 2018-as állomásához. Idén ismét nőnek a tétek, hiszen nem csupán a csapatok számán emeltek (10-ről 12-re), de a bajnokság összdíjazása is kapott némi toldást, hála a Valve-től kapott új státusznak. Idén ugyanis az Epicenter a Pro Circuit részét képezi, méghozzá Major besorolásban, amivel együtt jár az 1 millió dolláros nyereményalap.

A Majorrá történő előlépés azonban nem csupán a megnyerhető pénz összegét, de a kvalifikációs régiók számát is emelte.

A megszokott európai (EU), észak-amerikai (NA) és kínai (CN) kvalifikálók mellé kötelezően bekerültek a dél-amerikai (SA) és a délkelet-ázsiai (SEA) térség, valamint a FÁK országok (CIS) képviselőinek önálló selejtezői, melyek helyenként meglepő eredménnyel zárultak. Az észak-amerikai selejtezők alatt sem az OpTic Gaming, sem pedig az Evil Geniuses nem kerültek be a végső megmérettetésbe, a CompLexity Gaming happolta el előlük az üres helyet. Az SEA régióban sem a TNC Pro Team, sem a Fnatic, sem pedig az Execration nem jutottak be az Epicenter helyszíni tornájára, azonban az utóbbi hetek eredményeit látván ez cseppet sem meglepő, hiszen az őket maguk mögé utasító Mineski teljesítménye magáért beszél. Európában nem kerekedett komoly összecsapás a szabad helyért, főleg mivel a régióból két csapat is meghívásra került: a Team Liquidnek és a Team Secretnek nem kellett harcba szállniuk azért, hogy Moszkvába utazhassanak.

Míg a fent említett két grupp nyugalommal várhatja az április végét, addig a selejtező résztvevői láttán hamar elkönyvelhetőnek látszottak az eredmények. Az Alliance régóta nem ugyanaz a csapat, akik anno megnyerték a The International 3-at, a további csaptok pedig vagy amatőrként kerültek be a mezőnybe, vagy még nem játszották együtt eleget ahhoz, hogy összeszokjanak. Nem csoda hát, hogy az európai kvalifikáció az OG győzelmével zárult. Kínában az LGD Gaming biztosították be maguknak a részvételt, akik olyan kihívókat hagytak maguk mögött, mint a sztárjátékosokkal operáló Vici Gaming, vagy a VGJ.Thunder. A FÁK országok esetében hasonló helyzet állt elő, mint Európánál, hiszen a Natus Vincere azonnali meghívást kapott, így igazán komoly kihívó híján a Team Empire végzett az első helyen.

Az esemény sajátossága, hogy a regionális kvalifikációk mellett akadt egy úgynevezett Madness Qualifier is, ami voltaképpen vigaszágnak felelt meg, és azok a csapatok vehettek részt rajta, akik kivették a részüket a regionális megmérettetésekből. Végül a FlyToMoon nevű együttes végzett az első helyen, akik egy idén február óta létező csapat, és egyelőre kevés eredményt mutathatnak fel. Legutóbb a StarLadder Invitational 5. szezonján tették tiszteletüket, ahol az 5-6. helyen zártak, más versenyeken pedig még ennél is halványabbul szerepeltek.

A selejtezők mellett akadt más meglepetés is. Idén nem meghívásos alapon kerültek ki a közvetítésért felelős szakkommentátorok és elemzők, hanem egy versenyt hirdetve annak győzteseit díjazták a felkéréssel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a megszokott hangok, mint Toby „TobiWan", vagy Austin „Capitalist" Walsh nem fogják a tehetségüket szolgáltatni az Epicenter offline tornájához. Helyükre javarészt idegen kommentátorok kerülnek, akik közül jóindulattal csak 2 személyt nevezhetünk ismertnek. Egyikük az észak-amerikai régió tudora Grant „GranDGrant" Harris, a másik pedig Darren „KillerPigeon" Elmy, akinek debütálását márciusi DreamLeague alatt láthattunk.

Baljós árnyak

A nyár közeledtével egyre fokozódnak a tétek. Az Epicenter szervezőire nagy súly nehezedik, ugyanis 1500 DPC (Dota Pro Circuit) pont várt kiosztásra, amik sok csapat részére eldönthetik a bekerülést a következő világbajnokságra, vagyis a The International 8-ra. A Virtus.Pro már bebiztosította magának a meghívást, ezért számukra kevés tétje van az eseménynek, ám vélhetőleg nagy hévvel fogják belevetni magukat a dolgok sűrűjébe, hiszen mégiscsak hazai közönség előtt fognak játszani.

Ellenben a Team Liquid és a Team Secret fej-fej mellett haladnak, már ami a pontokat illeti. A tabella jelenlegi állása szerint a Liquid 4736 ponton áll, míg a Secret 4710 DPC pont büszke tulajdonosa. Akiknek igazán fontos lett volna a versenyen való részvétel, mint amilyen a fentebb megjelölt OpTic Gaming, Fnatic, TNC vagy az EG, azok be sem jutottak a megmérettetésre. Ezzel a világ szeme azokra a csapatokra szegeződik, amelyeknek van mit bizonyítaniuk, ilyen például a jelenleg 10. helyen álló Natus Vincere, vagy a dobogós helyeket megbolygatni képes LGD, Newbee és Mineski. Számos csapat pedig nem jogosult a meghívásra, (ilyen például a CompLexity és az OG), ezért számukra gyakorló jellegű minden olyan verseny, ami megelőzi a TI-t.

Amellett persze, hogy az Epicenter bővült, megesett pár említésre méltó történés, ami komolyabban is befolyásolhatja a versenyt. A tavalyi évhez képest rengeteg szponzor kihátrált az Epicenter mögül, vagy egyszerűen nem tértek vissza az XL-re. 2018-ban sehol sem látni az LG-t, az ASUS-t vagy Hyper PC-t. Egyedül a Yota nevű orosz számítástechnikai cég logója köszön vissza ránk a korábbi évek szponzorjai közül. Jó hír azonban, hogy a bajnokság fő támogatójává előlépett a Twitch, az viszont kérdéses, hogy a platform képesz lesz-e helyet adni az eseménynek, mivel a múlthéten az orosz kormány által letiltott 16 millió IP cím között ott szerepel a világ vezető streaming oldala is.

Jelenleg a honlap nem elérhető az ország területén, ezért sem tartalmat megjeleníteni, sem pedig feltölteni nem lehet rá. Kérdés tehát, hogy a nemzetközi közönségnek szánt, nagy horderejű Major rendezvényt sikerül-e majd közvetíteni, hogy a világ bármely táján élőben lehessen nézni, vagy utólagosan fogjuk megkapni az eredményeket. Április 27. és május 6. között kiderül.