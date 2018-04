Magyar-román rangadóval indul az első hazai esport csatorna

Messzebb jutottak az Eb-n, mint a Storck-csapat, jobb az idei mérlegük, mint Leekenséknek! Dzsudzsák, Gera és Szalai után ideje megtanulni Pityke, Latyak vagy épp Pedró nevét is. A magyar FIFA-válogatott következő ellenfele a román csapat lesz április 27-én, a mérkőzést egy új internetes csatornán, a DIGI eSporton láthatják.

"Egyértelműen a FIFA-válogatottunk van jobb formában, hiszen az Európa-bajnokságon a negyeddöntőig jutottunk, megvertük Spanyolországot, csoportelsőként jutottunk tovább, nagyon jól szerepeltünk" - hasonlította össze a virtuális és a húsvér fociválogatottat Nagy Dávid, a magyar FIFA18-válogatott játékosa.

A FIFA-zás manapság már rég nem csak azt jelenti, hogy leülünk egy haver ellen, és megpróbáljuk minél jobban elverni. A játék Pro Clubs módjában már 11 a 11 ellen folyik a küzdelem, és ez már valóban igazi csapatjátékot kíván, akárcsak a nagypályás testvér.

"A Pro Clubs a FIFA-nak a 11 a 11 elleni módját jelenti, ami az igazi futballt teljes mértékben emulálja. Mindenkinek megvan a saját posztja, a saját szerepe egy csapatban, a balhátvédtől a csatárig mindenki tudja a dolgát, egy egész csapatdinamikát láthatunk a képernyőn. Ugyanúgy vannak edzések, jelenleg heti két darab, ugyanúgy van menedzser, szövetségi kapitány, és ugyanúgy megvannak a szerepek" – árulta el Zöldhegyi Gábor, a FIFA18-válogatott másodedzője.

És ugyanúgy megvannak a presztízscsaták is, a válogatott keret tagjai már a következő nagy csatára, a Románia elleni mérkőzésre készülnek. "Már találkoztunk a román válogatottal, de csak az U21-es színekben, akkor megvertük őket három-négy góllal, odapirítottunk nekik, reméljük, ezt most is meg tudjuk ismételni, ezen a barátságos mérkőzésen" – bizakodik Zöldhegyi.

Az április 27-i Magyarország-Románia esport-rangadót a digisport.hu-n induló új csatornán, a DIGI eSporton követhetik.