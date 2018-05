Megremeg Párizs, amikor a legendák összecsapnak

A héten kezdetét veszi a League of Legends egyik legrangosabb versenye, a Mid-Season Invitational (MSI), ezért érdemes kicsit beszélni az esélyekről, hiszen ismét van egy kiemelkedő favoritja a tornának, de az utánuk következő csapatok nagyon közel állnak egymáshoz. A Play-In már csütörtökön kezdetét veszi, azonban az igazán nagy csapatok csak a jövő héten mutatkoznak be, amikor is kialakulnak a végleges csoportok. Nézzük tehát melyik csapatokra érdemes figyelni az idei MSI alatt.

6. Rainbow7 (LLN)

Hármas holtverseny a 6. helyen, de illik megjegyezni, hogy kicsit tisztábbá tegyük a képet: a Rainbow7 és a SuperMassive is egy hajszállal az EVOS mögé kerülhetne ezen a listán. Az LLN Opening bajnoka 10-2-es végzett az alapszakaszban, majd a rájátszásban is végig remekeltek, mindössze egy gamet veszítettek két mérkőzés alatt. A keret nagyon összeszokottnak mondható, hiszen a játékosok többsége már 2016-ban is a csapat tagja volt.

6. EVOS Esports (VCS)

Az EVOS nem fog játszani a Play-In csoportkörében, hanem egyből a kvalifikációs meccsen várhatja az ellenfelét és lehetséges, hogy éppen a SuperMassive eSports lesz az ellenfél. Ezt még pontosan nem lehet tudni, mivel véletlenszerűen lesznek kisorsolva az ellenfelek a kvalifikációs körben, tehát az EVOS kaphatja az A csoport győztesét, de akár a B csoport győztese is érkezhet. A Vietnami bajnok legjobb játékosa a jungler Nguyễn "YiJin" Lê Hải Đăng volt a Spring Splitben, ahol magabiztosan zárták az alapszakaszt 12-2-es mérleggel, a döntőben pedig egy szoros meccsen 3-2-re győzték le a GIGABYTE Marinest.

6. SuperMassive eSports (TCL)

Rájuk még egy igen kemény Play-In vár, de a SuperMassive úgy tűnik mindig jól teljesít az MSI-on és nincs okunk azt gondolni, hogy ez idén ez máshogy lesz. A csoportjukba került a Dire Wolves is, akik okozhatnak némi fejtörést a török csapatnak, akik nemrég megnyerték a nyolc csapatos TCL-t ráadásul úgy, hogy összesen két gamet veszítettek. A SuperMassive két erős játékossal is rendelkezik, az egyikük a carry Berkay "Zeitnot" Aşıkuzun, másikuk pedig a mid laner Lee "GBM" Chang-seok.

5. Fnatic (EU LCS)

Az EU LCS győztese és az európai szurkolók nagy reménysége az idei Fnatic, de sok esély most sincs arra, hogy elkönyvelhessük Európa első MSI győzelmét. A Fnatic magabiztosan nyerte az alapszakaszt 14-4-es mérleggel, majd ezt követően a G2-t is nagyon simán, 3-0-ra verték az EU LCS Spring Split döntőjében. A csapat legnagyobb erőssége egyértelműen Martin "Rekkles" Larsson, aki jelenleg a világ legjobb carryjei közé sorolható. Azonban még a csoportból való továbbjutás is nehézkes lehet az idei évben, mert elég nagy az űr a két legerősebb csapat és a mezőny többi része között.

4. Flash Wolves (LMS)

A Flash Wolves még hivatalosan nincs ott az MSI csoportkörében, hiszen május 9-én még játszaniuk kell a bejutásért, azonban a League of Legends Master Series (LMS) bajnoka jó esélyekkel néz a mérkőzés elébe. A bajnokságban mindössze egyszer kapott ki a FW és a rájátszásban is simán, 3-0-ra nyerték meg a döntőt a G-Rex ellen. A csapatból hárman is bekerültek az LMS All-Pro csapatában, név szerint Moojin, Maple és Betty. Huang "Maple" Yi-Tang, a csapat mid lanere a világ elitjébe tartozik, de a jungle és a bot lane is erősnek mondható. Az előző évben egészen az elődöntőig meneteltek, ahol az SKT búcsúztatta őket. Idén kicsit nehezebb dolguk van, hiszen sokkal szorosabbnak tűnik a mezőny.

3. Team Liquid (NA LCS)

Az NA LCS győztese nagyjából egy szinten van az európai bajnokkal, mégis egy kicsit előrébb sorolom őket, mert szerintem az idei évben az NA LCS erősebb volt mint az EU. A hihetetlen szoros alapszakaszból csak egy hajszálon múlott a TL továbbjutása a rájátszásba, ahol azonban végig domináltak, kevés esélyt hagyva az ellenfélnek. Az is jól látszott, hogy a sztárcsapat a szezon előtt még botladozott, de a féltávtól egyre erősebbek lettek. Yiliang "Doublelift" Peng teljesítménye egyszerűen lenyűgöző volt a playoff során, de a top laner Jung "Impact" Eon-yeong is remekelt.

2. Royal Never Give Up (LPL)

Véleményem szerint sokkal erősebb lenne a mezőny, ha az RNG helyett az Invictus Gaming képviselné Kínát, azonban nekik sikerült annyira elrontaniuk a rájátszást, hogy már csak a világbajnokságon találkozhatunk velük. Pedig sokáig úgy éreztem, hogy az Invictus akár az MSI győzelmet is megszerezheti. Az RNG a harmadik helyen jutott be a rájátszásba, így már az első körben játszaniuk kellett a WE ellen, majd ezt követte a győzelem a Snake fölött, az elődöntőben pedig az Invictus várta őket, akik 18-1-es mérleggel zárták az alapszakaszt. Az RNG szoros meccsen 3-2-re nyerni tudott és a döntőt is behúzták az Edward Gaming ellen. A Royal Never Give Up legjobb játékosa és egyben a világ legjobb carryje Jian "Uzi" Zi-Hao sokáig elröpítheti a csapatot az MSI-on is.

1. Kingzone DragonX (LCK)

Ismét koreai csapat a világ élén és ebben nincs is semmi meglepő, hiszen a Kingzone az LCK-ban végig kimagasló teljesítményt nyújtott és megnyerte a világ legerősebb bajnokságát és ezzel ismételni tudtak, mivel 2017-ben is nyertek már, csak akkor Longzhu néven. A Kingzone tele van sztárokkal, elég megemlíteni a világ talán legjobb mid lanerét, Gwak "Bdd" Bo-seongot vagy az SKT-t is megjárt Han "Peanut" Wang-hot.

A legjobb játékosuk azonban nem az említett két sztár, hanem Kim "PraY Jong-in, a Kingzone carryje, aki az idei évben az LCK legértékesebb játékosának járó díjat is elhódította. Nem csoda tehát, hogy a Kingzone tűnik az MSI legnagyobb esélyesének és az is lehet, hogy senki sem tudja majd megszorítani őket.