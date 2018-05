Ennyi pénzt ritkán fektetnek videojáték-stúdióba

Akadnak olyan hetek, amikor látszólag semmi izgalmas nem történik, nos, ez a mostani is már csak ilyen. Viszont aggodalomra semmi ok, hiszen amíg a dráma javarészt elkerülte az esportokat, addig érdekes üzleti kapcsolatok szövődtek.

Overwatch

Véglegesítette szerződését a Boston Uprising és a Gillette. Az Overwatch League 3. etapjának egyik legkiemelkedőbb csapata a Boston Uprising hivatalos partneri kapcsolatra lépett a Gillette-tel, akik ezentúl a kék-sárgák legfőbb borotválkozási termékellátójaként fognak működni. Az amerikai, egészen (pontosan bostoni) cég logója az együttes mezén is szerepelni fog, ahogy a játékosok edzéshez fenntartott helyiségekben is helyet kap. A Gillette és a Boston Uprising szerződése nem csupán erre a két félre tevődik ki, hanem a Gillette-et önmagába foglaló Kraft Groupsot is, akiknek többek között tulajdonát képezi az NFL-ben játszó New England Patriots.

Nem csak a bostoniaknak sikerült nyélbe ütniük egy ígéretesnek tűnő üzletet. Az Egyesült Államok túlsó partján állomásozó Los Angeles Valiant nem kisebb szponzorra tett szert, mint a Microsoft. A bejelentés Twitteren történt meg, és a bejegyzésből többek között az is kiderült, hogy a Valiant mellett egy másik, nemzetközi csapatot is a szárnyai alá vesz a cégóriás, név szerint az Immortalst. Mindezeken felül a Microsoft több esport rendezvénynek is fő szervezője lesz még a 2018-as év folyamán.

A főként szoftverjeiről híres cég 2011 óta érdekelt az esportokban, ekkor ugyanis az Activisonnel kéz a kézben szervezték a Call of Duty Championshipet, valamint a Hyper X-szel és az ASUS-szal közösen hoztak tető alá League of Legends versenyeket az USA-ban, Kanadában és Puerto Ricoban, nem is beszélve az évente többször jelentkező Halo bajnokságokról.

A Los Angeles Valiant az első olyan Overwatch League-es csapat, akiknek sikerült egynél több támogatót szerezniük. Az LA Valiant Twitterének fejlécén a bejelentést követően feltűntetve került a Micrsoft, mint szponzor, és annak ellenére, hogy a Starz tévécsatorna elkaszálta az Ash vs Evil Dead sorozatot, azt továbbra is a támogatók között tartják számon.

Kiderült, melyek azok az országok, akik bejutottak a 2016 óta évente megrendezésre kerülő Overwatch világkupára.

2018-ban összesen 24 nemzet képviseltetheti magát az év egyik legjobban várt versenyén, az Overwatch World Cupon. A résztvevők a következők a következők: Dél-Korea, Tajvan, Finnország, Hong Kong, Japán, Oroszország, Egyesült Államok, Kanada, Ausztria, Brazília, Svájc, Norvégia, Thaiföld, Kína, Ausztrália, Svédország, Spanyolország, Dánia, Franciaország, Egyesült Királyság, Lengyelország, Olaszország, Németország, Hollandia. Májusban a versenyt szervező Blizzard kijelöl egy-egy menedzsert a csapatok élére, majd a 150 legjobb játékos dönt a vezetőedző személyéről, és teljes közösség megszavazza, ki legyen az adott ország közösségi koordinátora.

PlayerUnknown's Battlegrounds

A Tencent 470 millió dolláros beruházást tervez. A kínai cégóriás kivenné a részét a PlayerUnknown's Battlegroundsot fejlesztő Bluehole Studio részvényeiből. A hírek szerint a Tencent 123,4 billió forint értékben vásárolna részesedést a cégből, ami 10%-os részesedést jelentene a számukra. A tavalyi év folyamán a Tencent már beruházott a Bluoehole részvényeire, az akkori jelentések szerint 1,5%-os arányban vásárolta be magát a cégbe, és „alig" 70 milliárd dollárt fizetett.

Kína és a világ egyik legnagyobb holding társasága a Tencent híres arról, hogy komoly összegeket fektet az elektronikus szórakoztatás különböző válfajaiba, többek között a videójátékokba és az esportba, vagyis a cégnek nem ez lenne az első gaming témájú beruházása. A Tencent már társtulaja a League of Legendst fejlesztő Riot Games-nek, az Overwatchot készítő Activision Blizzardnak, de még a Fortnite kreálóinak, az Epic Gamesnek a tortájából is kiszeltek maguknak egy falatot.

15 embert tartóztattak le hackelésért Kínában

A kínai hatóságok 15 gyanúsítottat vettek őrizetbe „hacker programok fejlesztésének, azok árulásának és tranzakciók közvetítésének" vádjával. A szóban forgó szoftverek mindegyike a tavalyi év nagydobásának számító PlayerUnknown's Battlegroundsnak a rendszerét támadta, valamint bújtatott kártevő kódrészleteket tartalmazott, amelyek egyes esetekben a felhasználók adatait is kicsalták.

A rendőrség kiadott egy tájékoztatójellegű, részletesebb jelentést az ügyről, melyből kiderül, hogy a jelenlegi bizonyítékok alapján a 15 főgyanúsítottra 5,1 millió dollár értékben bírságot szabtak ki az okozott kárért. Hatalmas játékosbázisa révén a PUBG az ehhez hasonló esetek melegágya. A játékosok nem kevesebb, mint 10 százaléka használta a fent említett, vagy ahhoz hasonló hacker programokat, amik ellen a fejlesztők is felvették a kesztyűt. Csak idén februárban 1 millió felhasználót tiltottak ki véglegesen a játék szervereiről, és nem hivatalos adatok alapján minden 10.-ből 1 játékos hasonló sorsra jutott.