Lélegzetelállító látványt varázsoltak az orosz versenyen

Április 27 és május 6 között lezajlott az Epicenter harmadik Dota 2-es versenyszériája, az Epicenter XL. Az esemény előtt megjelent előzetesünkben megtudhattak pár érdekességet és az esemény felvezető előzményeket is kitárgyaltuk, ezért térjünk egyből a lényegre és vessünk egy pillantást arra, hogyan alakult az év egyik legjobban várt versenye.

Hibás számítások

Az Epicenter XL jobban sikerült, mint ahogyan azt korábban vártuk. Ahogy azt előzetesünkben jeleztük a verseny a start előtt igen nagy slamasztikába került közvetlenül, mivel az orosz kormány áprilisban 16 millió IP címet letiltott, és egy időre elérhetetlenné tette az esemény fő támogatójának oldalát. A Twitch nem csupán a verseny legfontosabb szponzorja volt, de elsődleges közvetítési platformjaként is szolgált. Szerencsére azonban a lakat hamar lehullott a weboldalról, és így az Epicenter kezdetekor már gond nélkül üzemelt minden.

Valamint a közvetítésért felelős gárda az előzetesen kialakultaktól eltérően kiszélesedett, amire a bajnokság előtti utolsó napon derült fény. Az elmúlt hónapokban tartott kommentátori verseny nyertesei mellett számos ismert arc is megjelent a rendezvényen. A verseny házigazdája Paul „Redeye" Chaloner volt, akit a keménymag Counter-Strike-os és StarCraft-os munkásságáról, a laikusok pedig a V4 kapcsán ismerhetnek.

Az elemzők között helyet foglalt Austin „Capitalist" Walsh, David „Godz" Parker, illetve kommentátorok táborát erősítette Owen „ODPixel" Davies. Valamint külön meglepetésként szolgált, hogy két profi, vagyis helyesebben szólva inaktív pro játékos is feltűnt az elemzőasztalnál és a kommentátori fülkékben, akik név szerint nem mások, mint Kyle Freedman, a compLexity egykori kapitánya, és Henrik „AdmiralBulldog" Ahnberg, az Alliance egykori 3. pozíciós játékosa (aki azóta a szervezet hivatalos streamere lett) voltak.

A nemzetközi közönség mellett az Epicenter a saját régióját is szerette volna megszólítani, ezért természetesen volt orosz nyelvű közvetítés is. Ahogy az angol nyelvű adáson, úgy itt is voltak a közvetítést segítő profi játékosok, mint amilyen például Artsiom „fng" Barshack, vagy Artur „Goblak" Kostenko.

Fénylik, mint az arany

A rendezvény színvonalára most sem akad panaszunk. Amellett, hogy több nyelven is elérhető volt az adás a játékosok fülkéiben felszerelt kamerákon is egyidejűleg követhetők voltak a történések. A verseny hivatalos oldalán, egy osztott képernyőn nézhettük a fő műsorsávot és a két hangszigetelt fülke történéseit.

Ahogy azt megszokhattuk, a színpad ezúttal sem okozott csalódást. Révén az Epicenter már nem csak egy a sok meze torna közül, a színpad közepén álló legnagyobb kivetítő egy Aegis of the Immortal belsejében csücsült, melyről tudni illik, hogy a Dota világbajnokság trófeája. Tehát a décor is remekül kiegészítette a Major témáját a mostani Pro Circuit rendszerrel. Még a serleg is kapott némi háttérsztorit az eseményt megnyitó 5 perces rövidfilm keretein belül, ezzel mítoszt teremtve a verseny körül. A 2015-től 2017-ig tartó időszakban a Majorök trófeái a játékból kiemelt fontosabb tárgyak közül kerültek ki, ezért korábban nem volt lehetőség hasonló megmozdulásra.

Valamint a torna legjobban teljesítő játékosa sem távozott üres kézzel. No, persze ebben az esetében nem autó ütötte a nyertes markát, mint anno az ESL One-on. Az Epicenteren egy serleget kapott a verseny MVP-je, ami a legfrissebb Bosszúállók mozi főgonoszának, Thanosnak arany kesztyűjét formálta meg. A díjat egyébként a PSG.LGD támogató játékosa, és egyben kapitánya Xu „Fy" Linsen nyerte.

Átrendeződött sorrend

Ha visszagondolunk a meccsekre, vagy megnyitjuk az ágrajzot azonnal kirajzolódik előttünk, melyek azok a csapatok, akiktől érdemes lesz tartani az elkövetkezendőkben. Révén a csapatkörök alatt a versenyen résztvevő 12 csapatból 4 kiesett, a NaVi-nak, a compLexitynek, a Team Empire-nek és a Newbee-nak még a verseny kezdete előtt távoznia kellett. Pedig a sárga-feketéknek (NaVi) igazán fontos lett volna, hogy eljussanak legalább a harmadik helyig, mivel komoly lemaradásban vannak DPC pontok tekintetében. Szerencsére a következő időszakban még lesz idejük fordítani az álláson, hiszen a 2 Majorön is részt fognak venni a következő két hónapban.

A Newbee-t ilyen szempontból nem érte komoly veszteségként a korai távozás, hiszen így is a DPC ranglista 6. helyén állnak. Az OG a csapatkörök alatt kiemelkedően jó teljesítményt nyújtott, és a Virtus.Pro mögött második helyen álltak a csoport elején. A lendület azonban ellankadt a főeseményre, az első felsőági mérkőzésükön 2-0-ra kikaptak a Liquidtől, majd a FlyToMoon a hirtelen halál szakaszban egy több mint egy órán át húzódó mérkőzésen eliminálta őket.

A FlyToMoon, mint frissen formálódott CIS csapat most igazán kimutatta a foga fehérjét. A csapatkörök alatti döcögő teljesítményüknek nyoma sem maradt az esemény fő szakaszára. Szinte azonnal kiejtették a brazil paiN Gaminget, a fent említett OG-t, majd mindenki meglepetésére 2-0-ra megverték a Virtus.Prot. Az ő sikermenetüknek a tavalyi The International győztese és a kétszeres címvédő Team Liquid parancsolt megálljt.

Ha már úgyis szóba került a Team Liquid róluk is érdemes pár szót ejteni. Mióta összeállt a csapat jelenlegi formációja azóta egyértelműen egy bizonyos taktikát alkalmaznak, amit eddig csak alkalmanként, főleg tavaly a világbajnokság alatt törtek meg. A csapat által játszott hősök a Liquid mid játékosa Amer „Miracle-"Al-Barkawi köré épülnek fel, azaz voltaképpen mindent az ő sikerére tesznek fel. Révén a világ legjobbjának tartott profi dotásáról beszélünk a bizalom megalapozott, ám ez a taktika (az utóbbi időszakban) sokszor a visszájára a sül el.

Az Epicenter is ékes példájaként szolgál a fent leírtaknak, hiszen főként ennek a hozzáállásnak tudható be, hogy a Liquidnek nem sikerült a címvédés. Az első hely a PSG.LGD-hez vándorolt, miután egy páratlan széria keretein belül 3-1-re megverték az Epicenter első két szezonjának győzteseit, ezzel pedig az esemény végével Kína történelmet írt, hiszen a közel 3 év alatt ez az első alkalom, hogy az ország képviselői Majort nyertek.

Jön a nagy hajrá

Az Epicenter XL-lel azonban nem ér vége a versenyidőszak. A következő két hónapban 1 Minor és 3 Major várható, de a július és augusztus közti uborkaszezonban sem maradunk Dota nélkül. A Beyond the Summit bejelentette következő rendezvényük, a Dota Summit éppen ebben az időszakban fog lezajlani, egyelőre még ismeretlen időpontban.