Már a hagyományos sportokkal vetekszik az esport

A népszerű videojátékot fejlesztó stúdió - az Activision Blizzard - bejelentette, hogy tovább bővíti az Overwatch League (OWL) esport bajnokságot a második évadban. A várakozásoknak megfelelően a bevásárlási ár is növekedni fog, hiszen a liga első szezonja minden várakozásokat felülmúlt és óriási sikert hozott a Blizzardnak.

A pletykák igaznak bizonyultak, lesznek új csapatok és még drágább lesz franchise helyet vásárolni. A Blizzard négy-hat csapat felvételén gondolkozik. a franchise bevásárlási ára pedig 30 és 60 millió dollár között mozog majd.

A pontos összeget az határozza majd meg, hogy mennyien laknak a csapat által képviselt városban és hány Overwatch játékos van bejelentve a régióban. A franchise spot ára hatalmasat ugrott az előző évi 20 millió dollárhoz képest, ez pedig annak tudható be, hogy maga az esport, és azon belül is az OWL és a League of Legends NA LCS csapatainak értéke folyamatosan növekszik.

Az Immortals és a Cloud 9 - melyek közül az utóbbi mindkét esportban indít csapatot - értékét jelenleg nagyjából 100 és 140 millió dollár közé becslik.

Jelenleg 12 csapat verseng az Overwatch League bajnoki címéjért, de csupán három olyan franchise van, amely nem Észak-Amerikát képviseli, a Blizzard pedig ezen szeretne változtatni. Az OWL legnagyobb bevételi forrása, a hagyományos sportokhoz hasonlóan. a jegyeladás, a hirdetések és promóciók, de a játékon belüli tartalmakból is keresnek pénzt.

Jelenleg a Twitch rendelkezik az Overwatch League közvetítésének jogával, miután az Amazon leányvállalata két évre szóló 90 millió dolláros szerződést írt alá a ligával. Az ESPN azt is kiemeli, hogy a két legnagyobb szponzor, az Omen by HP és az Intel 17, valamint 10 millió dolláros támogatói szerződést kötött az Overwatch liágval.