Joe Paterno és az amerikai sporttörténet legnagyobb botránya

2011. október 29-én Joe Paterno, a Penn State egyetem amerikaifoci csapatának vezetőedzője olyat vitt véghez, amit előtte még senki. A Nittany Lions három ponttal, 10-7-re vezetett az Illinois ellen, azonban röviddel a mérkőzés vége előtt hatalmas lehetőséghez jutott az ellenfél. Az Illinois rúgója 42 yardról kísérelte meg berúgni a győztes mezőnygólt, de a labda a kapufát találta el, ezzel pedig Paterno megnyerte 409. mérkőzését, és minden idők legsikeresebb egyetemi edzőjévé vált. Két héttel később, 61 év után, az egyetem elbocsátotta a mindenki által csak Joe bácsinak hívott edzőt, majd kirobbant minden idők egyik legnagyobb amerikaifocis botránya.

A hűség, a siker és az elismerés évei

A név a mez elején az, ami igazán számít, nem pedig, hogy mi van a hátadra írva"

Joseph Paterno 1926. december 21-én született Brooklynban. Diákéveit a Brown egyetemen töltötte, majd diplomázása után a Penn State egyetemre ment, ahol segédedzői állást kapott. Paterno 16 éven át volt segédedző Charles "Rip" Engle szárnyai alatt, majd 1966-ban átvette a vezetőedzői szerepet. Már első éveiben hatalmas sikereket ért el, hiszen 1968-ban és 1969-ben is veretlenül zárta a szezont, majd ezt a teljesítményt '73-ban, '86-ban és '94-ben is megismételte.

Szintén Paterno volt az első edző, akinek sikerült megnyernie mind a négy rangos egyetemi trófeát: a Rose, az Orange, a Fiesta és a Sugar Bowlt is. Sikeresen nevelte játékosait is, akik közül 300-an később a profik között is játszottak az NFL-ben. Az egyetemi sikerek mellett nem lehetett szó nélkül elmenni, Joe iránt pedig rengeteg csapat érdeklődött, köztük az NFL-ben szereplő New England Patriots is, azonban Paterno végig hűséges maradt az egyeteméhez, és minden ajánlatot visszautasított.

A 61 év alatt, Joe Paterno élő legendává vált a Pennsylvania State Universityn, és ő lett a megtestesítője mindannak, amiben az egyetem hisz. Olyan munkatársakat, edzőket és játékosokat keresett, akik hasonlóan gondolkodnak, mint ő, és ugyanazokat az értékeket képviselik. Paterno "Grand Experimentnek", azaz a nagy kísérletnek nevezte az elképzelését, miszerint az egyetemi sportolóknak nemcsak a pályán, hanem a tantermekben is teljesíteniük kell. Neki volt köszönhető az is, hogy a legerősebb focicsapattal rendelkező egyetemek közül, náluk diplomázott le a legtöbb játékos.

A pályán és azon kívül is sikeresek voltak a játékosai, Paterno pedig elvárta, hogy az egyetemi évek ugyanannyira szóljanak a tanulásról, mint a sportról. Az évek alatt Joe több mint 4 millió dollárral támogatta az egyetemet, és neki köszönhető, hogy 2000-ben megnyitott az iskola új könyvtára, amely az ő nevét viselte.

Paterno 409 és a vihar előtti csend

Rengeteget jelent számomra, hogy brooklyni gyerekként, akinek az apja bevándorló volt, sikerült ekkora sikert elérnem"

Az Illinois elleni meccset 2011. október 29-én a média és a teljes sportvilág figyelemmel kísérte, de sokáig úgy tűnt, hogy Paternónak még várnia kell 409. győzelmére. A Penn State az egész meccsen gyengén játszott, ráadásul Joe egy korábban elszenvedett sérülés miatt nem a pálya mellől, hanem a lelátóról irányította a csapatot. A havas és csúszós pályán nehéz volt pontokat szerezni, és úgy tűnt, az Illinois sem szeretne az a csapat lenni, aki ellen sikerül a 409. győzelem.

Az utolsó negyed kezdetekor az Illinois vezetett 7-0-ra, de a Penn State egy mezőnygóllal szépíteni tudott, majd 1 perc 8 másodperccel a mérkőzés vége előtt a vezetést is megszerezték egy touchdownt követően. Az Illinois azonban nem adta fel, és sikerült mezőnygól távolságba eljutniuk, de Derek Dimke, az Illinois rúgója kihagyta a mezőnygólt.

A történelmi pillanat ünneplése nem tartott sokáig, hiszen alig két héttel később Paterno telefonhívást kap az egyetemtől, és közlik vele, hogy kirúgják, és megkezdődik minden idők legnagyobb egyetemi botránya.

A vég kezdete és az újságíró, aki mindent megváltoztatott

A jó szándéknak kell vezérelnie döntéseinket, de néha tévedhetünk. Amikor ez megtörténik, ismerjük be, hogy tévedtünk, és próbáljuk helyrehozni a hibánkat."

Sara Genim a Penn State egyetemen végzett, és maga is hatalmas focirajongó volt, a csapat elhivatott szurkolója. Egyetemi évei alatt a helyi újság számára írt cikkeket, és rengeteg kapcsolattal rendelkezett a Penn State-en, ezért elég hamar eljutottak hozzá az információk. A 22 éves lány egyre több pletykát hallott arról, hogy a csapat egykori edzője, Jerry Sandusky túlságosan barátságosan viselkedik a fiatalabb fiúkkal. A legtöbb ember tudott ezekről a pletykákról, de valójában senki sem hitte azt, hogy igazak lehetnek.

Genim a következő két évét azzal töltötte, hogy megpróbálta kibogozni a Sandusky-történetet, és azt, hogy mi lehet igaz az egészből. Miután 2011-ben csatlakozott a The Patriot-News stábjához, mindent megmozgatott annak érdekében, hogy a Sandusky-eset napvilágot lásson, de hamar rájött, hogy nem lesz egyszerű dolga az eset felgöngyölítésében.

A Penn State-en nehéz volt bárkit találni, aki önkéntesen ment volna neki az egyetemnek és a focicsapatnak, amely évente 73 millió dolláros bevételt hozott. Néhányan az arcába vágták az ajtót, mások pedig elferdítették az igazságot, vagy hazugságokat találtak ki. Az áttörést az hozta, amikor sikerült rátalálnia két korábbi áldozatra, valamint megtudta, hogy a bíróságon már zajlik egy eljárás Sandusky ellen. Sara tovább folytatta a kutatást, és 2011. március 31-én megjelent a cikke arról, hogy Jerry Sandusky legalább egy gyermeket molesztált a csapat zuhanyzójában.

Az írás nem azt a hatást érte el, amire számított. Az újságot rengetegen támadták, hogy hamis, pletykákra alapozott híreket jelentetnek meg, a sportvilág pedig szóra sem méltatta Sara többéves munkáját. A megjelenés után hét hónapnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a cikk méltó figyelmet kapjon.

Az egyetemi vezetőségben már korábban is sejtették, hogy gondok lehetnek a csapat egykori védekező koordinátorával (a csapat védelmének az edzője), Jerry Sanduskyvel, de próbálták házon belül megoldani az ügyet. Valójában az első feljelentés Sandusky ellen már 2009-ben megtörtént, de az ügy 18 hónapig gyakorlatilag semmilyen figyelmet nem kapott.

2011. november 5-én nyilvánosságra került a teljes Sandusky-akta, és mindenki betekinthetett a nyomozásba. A dokumentum felkavaró és részletes beszámolókat tartalmazott az áldozatoktól.

2011. november 8-án a Patriot-News címlapján egy szerkesztőségi felszólítást közöltek, amelyben azt követelték a Penn State egyetemtől, hogy az akkori elnök, Graham Spanier és a focicsapat vezetőedzője, Joe Paterno mondjanak le.

Két nappal a Patriot-News vezető cikke után az egyetem megtette a szükséges lépéseket, azonban a hallgatók és a sportolók hatalmas felháborodással reagáltak a hírre, miszerint Paternót, aki 45 évig volt a csapat vezetőedzője, telefonon rúgták ki.

Még aznap este tömeges tüntetések kezdődtek az iskola campusán, amelyek később erőszakba torkollottak. A hallgatók azt követelték, hogy Paterno maradjon a csapat élén, sokan pedig támogatták a menesztését, ez pedig tovább szította a feszültséget. Egy csoport az edző háza előtt éjszakázott, és így bíztatták Joe bácsit, aki végül beszédet is intézett hozzájuk.

Sandusky alapítványa a jótékonyság mintája

Sandusky, a The Second Mile alapítványon keresztül került kapcsolatba gyerekekkel. A nonprofit szervezet évente 100 ezer hátrányos helyzetű fiatalnak segített. A Second Mile alapítvány

rengeteg befolyásos támogatóval rendelkezett, köztük az Egyesült Államok egykori elnöke, George H. W. Bush is többször intézett dicsérő szavakat Sandusky alapítványához.

Egy 1990-es levelében a jótékonyság mintájának nevezte a The Second Mile-t. A támogatók között szerepelt továbbá a Pepsi, a Bank of America, a Hershey's, a State Farm és a Wallmart is. Sandusky gyakran vitte el a gyerekeket a Penn State egyetemre kirándulni.

Az első eset még 1998 májusában történt. Ugyan Sandusky 1999-ben felmondott az egyetemen, feltételezhetően az első eset miatt, azonban az egyetemmel kötött megállapodása értelmében továbbra is használhatta az iskola létesítményeit, valamint kulcsot is kapott a focicsapat épületéhez, tehát szabadon járhatott-kelhetett az öltözőkben.

Több szemtanú szerint Sandusky egy 12 éves fiúval zuhanyzott a Penn State focicsapat öltözőjében, A gyerek anyja jelentette az esetet az egyetemnek, ahol állítólag azt a választ kapta, hogy inkább aludjon rá egyet. Mike McQueary, az egyetem egyik végzős hallgatója is látta az esetet, és azonnal Joe Paternóhoz ment, és egy szexuális természetű eseményről számolt be neki, azonban konkrétumot nem mondott. Paterno az iskola alelnökének is beszámolt erről, aki mint később kiderült, már hónapokkal korábban tudott a történtekről, de nem tett semmit. Jerry Sanduskyt 2011 decemberében tartóztatták le. A vád szerint 40 gyermeket molesztált, többel közösült is.

Paternót sokan az iskola valódi vezetőjeként írták le, olyan embernek, aki mindenről tudott, és a beleegyezése nélkül semmit sem lehetett csinálni az egyetemen. A média és a közvélemény november elején egyre inkább ellene fordult, a többség úgy gondolta, hogy minden bizonnyal tudott az esetről, de inkább eltusolta azt, hogy elkerülje a botrányt és az esetleges büntetést a csapata számára.

Az ítélet, és Paterno eltávolítása a Penn State történetéből

Nézz rám. Az életem tele volt jó dolgokkal. Van egy gyönyörű feleségem és öt egészséges gyermekem. Azt csinálom, amit szeretek. Hány ember ennyire szerencsés?"

Az Illinois elleni győzelem után, amely október 29-én volt, kicsivel több, mint egy hét telt el, de Paternóról már teljesen más képet festett a média, mint a mérkőzés lefújását követően. Sokan úgy vélték, hogy egy pedofilnak falazott éveken át. Az FBI nyomozása később arra a következtetésre jutott, hogy Paterno minden bizonnyal tudott már az első, 1998-as esetről is.

Paterno röviddel az elbocsátása után egészségügyi problémákkal küzdött, és 2011 végén tüdőrákot diagnosztizáltak nála, majd 2012. január 22-én 85 évesen meghalt. A történet a legtöbb újságíró számára azért is érdekes, mert két teljesen különböző oldala van. Az egyik esetben, amelyben Paterno tudott az esetekről, minden kritikát megérdemel az edző. Sokak szerint viszont Paterno mindent megtett az ügy érdekében, jelentette az esetet a feletteseinek, és a Penn State szúrta hátba őt, hiszen az elnökség, a helyzet súlyának tudatában sem cselekedett. A teljes igazság valószínűleg sosem fog kiderülni.

2012 októberében Sanduskyt harminctól hatvan évig terjedő szabadságvesztésre ítélték. Paterno hírneve azóta sem állt helyre, és továbbra is bizonytalan, hogy az edző mit is tudott. A Penn State egyetem 2012 nyarán eltüntette Joe Paterno szobrát, és a könyvtárat is átnevezte.

2016-ban azonban kétszáz volt játékos és edző arra kérte az egyetemet, hogy helyezzék vissza a szobrot, és adják meg a tiszteletet Joe bácsinak. Brian Masella, a csapat egykori játékosa elmondta, hogy négy évig vártak arra, hogy a Penn State helyrehozza azt, amit tönkretett. Ennek most jött el az ideje, jelentette ki.

Az NCAA sem kímélte a Penn State csapatát. Az egyetemtől elvettek 112 győzelmet, amelyek közül 111-en Paterno volt az edző, azonban alig egy évvel a döntés után, a hatalmas nyomásnak engedve, ismét visszaadták a győzelmeket az egyetemnek. A volt játékosok, akik közül néhányan már a 60-as években játszottak Paterno alatt, levélben szólították fel az egyetemet, hogy hivatalos úton is kérjenek bocsánatot Joe Paterno családjától, ez máig nem történt meg.