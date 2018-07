Nem is akármilyen meccsen, a WNBA All Star gáláján estek kétségbe a játékosok, a fehérben szereplő, Delle Donne nevével fémjelzett csapat indult volna a gyűrű felé, de hirtelen senki nem tudta, merre is kellene támadni, végül a játékvezető mutatta meg a helyes irányt. A meccset végül megnyerték a bizonytalankodó fehérmezesek 119-112-re.