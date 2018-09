Drámai finálét buktak, meccslabdáról kaptak ki Babosék a US Open döntőjében

Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic kettőse három mérkőzéslabdáról 3:6, 7:6 (7-2), 7:6 (8-6)-ra kikapott a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyének döntőjében vasárnap az Ashleigh Barty, Coco Vandeweghe ausztrál, amerikai duótól. Jól indult magyar szempontból a 2018-as US Open női párosának döntője, az első szettet meg is nyerte Babos Tímea és Kristina Mladenovic, a másodikban és a harmadikban meccslabdájuk is volt, de két rövidítésben fordított a Coco Vandeweghe, Asleigh Barty kettős a több mint két és fél órás meccsen, ezzel az is eldőlt, hogy továbbra sincs magyar győztese a US Opennek.

Babos Tímea a francia Kristina Mladenovic oldalán arra készült, hogy keretbe foglalja idei Grand Slam-szezonját, ugyanis januárban, az Australian Openen győzelemmel kezdtek és a US Openen is sikerült döntőbe jutni. Babos Tímea duplán keretbe foglalhatta a 2018-as Grand Slam-idényét, mert Melbourne-ben úgy kezdődött minden, hogy az egyéniben legyőzte az akkor 14. kiemelt Coco Vandeweghe-et (7:6, 6:2), aki most az ellenfél párosának volt a tagja az ausztrál Ashleigh Barty mellett.

A döntőben a 2. kiemelt Babos Tímea és Kristina Mladenovic a 13. kiemelt kettőssel találkoztak, és idén már negyedik alkalommal teniszeztek az Ashleigh Barty, Coco Vandewghe páros ellen. Először Miamiban mérkőztek, ott az 1. fordulóban az amerikai, ausztrál páros nyert, Madridban néhány héttel később már salakon és a negyeddöntőben Babos Tímeáék visszavágtak (7:5, 3:6, 11:9). Az első két meccsen a super-tiebreak döntött, de júniusban, Birminghamben, füvön elintézték két szettben (7:6, 6:3), így összesítésben 2:1 volt a US Open döntője előtt Babos Tímeáéknak.

A négy játékos közül Mladenovic és Barty szerepelt már US Open döntőben, de nyerni még senki nem tudott. Az egyéni világranglistán az ausztrál (17.) és az amerikai (25.) is előrébb áll, mint Babos Tímea (42.) és Kristina Mladenovic (53.).

Babos Tímeának a New York-i volt a negyedik Grand Slam-döntője a női párosban, Kristina Mladenovicnak az 5. és a francia már 2-szeres GS-bajnok, mert Caroline Garciaval nyert Roland Garrost (2016) is. Ashleigh Bartynak is az ötödik Grand Slam-döntőjére készült, de ő még nem nyert soha.A döntőig vezető úton egyik páros sem vesztett szettet, az ausztrál és az amerikai elbúcsúztatta a 3. és az 1. kiemelt kettőst is.

Magyar idő szerint 19.00 óra után nem sokkal érkeztek a párosok a pályára, a gyors melegítés után az amerikai, ausztrál páros kezdett, Coco Vandeweghe adogathatott elsőnek. Annak ellenére, hogy az első két pont Baboséké volt, a játékot végül az ellenfél nyerte.

Babos Tímea gyorsan, magabiztosan, semmire hozta első adogatását, majd Barty adogatását vette el a Babos-féle páros, de Kristina Mladenovicnak nagyon nem jött össze az első szerva-játéka, semmire veszítette el a magyar-francia páros. Vandeweghe hozta a maga adogatását, 3:2-re ők vezettek.

Babos adogatóként újra ellenállhatatlan volt, ezúttal sem vesztett pontot, majd újra sikerült elvenni egy nagyon hosszú játékban Barty adogatását és ezúttal Mladenovic is hozta – kínkeservesen – a maga szerváját, így lett igazán értékes a brék, 5:3-nál a szettben maradásért adogathatott Vandeweghe.

Már 0:40 is volt, amikor az ellenfél párosa első pontját szerezte a játékban, Babosék végül újra brékeltek, ezzel 34 perc alatt megnyerték az első szettet.

A második játszmát Babos Tímea adogatása nyitotta, a magyar lány ezúttal sem hibázott, harmadszor is semmire hozták Babos játékát, majd Vandeweghe adogatásánál három bréklabdához jutotta magyar, francia páros.

Egyet sem sikerült kihasználni, egyenlőnél Barty a hálónál szerzett pontot, majd Vandeweghe ásszal javított és hozta egyenlőre a játszmát.

Mladenovic következett, aki egy kettőshibával indított, majd 30:15-nél előbb a hálóba ütött, majd Barty emelte át Babost, de a bréklabdánál Vandeweghe remegett meg, csúnya outot ütött. Barty hozott össze egy újabb bréklabdát, de Vandeweghe ezúttal a hálóba püfölte a labdát kétszer is. Egy nagyon feszült, három bréklabdás gémet tudott nyerni a francia, magyar páros végül, úgy, hogy Mladenovic két kettőshibát is ütött, de Barty remek röptéi mellett Vandeweghe megoldásai nem jöttek be.

Barty szervajátékánál már 40:15 is volt oda, de Mladenovic nyerője után bréklabdája is volt Baboséknak, innen tudtak nyerni Bartyék, 2:2.

Az ötödik játékban olyat láttunk, amit a meccsen eddig nem: egy Babos-adogatás után az ellenfél szerzett pontot. Volt ilyenből még egy, de így is 30-ra hozta a játékot, 3:2.

Vandeweghe semmire hozta a következő adogatását, majd Mladenovic is simán, 15-re.

Bartynak 4:3-nál szinte a meccsben maradásért kellett adogatnia, Vandeweghe ütőt tört mérgében 40:30-nál, majd Barty labdája pattant a hálóról a vonal mellé, ezzel lett 4:4.

Újra Babos érkezett, aki hozta, amit ma megszokhattunk tőle, semmire nyerte az adogatását.

5:4-nél Vandeweghe a meccsben próbálta tartani a párosát, de az első megnyert pontja után kétszer is hibázott az amerikai, ausztrál páros. Vandeweghe újabb hibája után két meccslabdája lett Baboséknak.

Babos a legrosszabbkor hibázott hármat is, a sírból jött vissza az ellenfél, 5:5-nél pedig Mladenovic szerválhatott, aki egyre magabiztosabbá vált, hozta is, amit kell, 6:5-nél ezúttal Bartyn volt a világ szeme.

15:0-nél Mladenovic hozott két pontot, majd 40:30-nál Barty ütött outot. de Babos két hosszúja nem fért bele, tie-breakre mentette a szettet az ellenfél.

Az első pontot hozta Babos, de a hibája után a másik szerváját is hozta az ellenfél, majd Mladenovic két adogatásából egyet tudott pontra váltani, térfélcserénél 4:2 volt oda, majd zsinórban jöttek a rossz megoldások, 7:2-vel nyerte a tie-breaket az ellenfél, jöhetett a döntő szett.

A pszichikai fölény egyértelműen átkerült a túloldalra, Vandeweghe semmire hozta az első gémet, majd Babos 40:15-ről bukta az adogatójátékát és Barty is semmire hozta a szervajátékát, 3:0 oda.

Mladenvoic kettőshibával kezdett, de utána visszatalált a helyes útra, hozta az adogatását, Vandeweghe szerváját elvették a Babosék, majd a magyar teniszező 15-re hozta az adogatását, amit egy ásszal zárt le, 3:3.

Barty szervájánál újra gémet nyert az ellenfél, de Mladenovic is hozta a magáét, ráadásul egy ásszal zárta le a játékot, 4:4.

Vandeweghe adogatásánál Babos remek elütésével lett 0:30, de innen is visszajöttek, Barty remek röptékkel zárta le a labdameneteket, 4:5-nél Babosnak kellett a meccsben maradásért adogatni.

Babos egy ásszal nyitott, de 30:0 után visszaengedték az ellenfelet, Babos hosszúja után meccslabdához jutott a Vandewghe, Barty kettős, de az ausztrál a hálóba ütötte a labdát. Babos hibája után a második meccslabdájukat is elrontották Bartyék, Mladenovic röptéi jelentették ekkor a megoldást, 5:5.

Barty love-gamet csinált, majd Mladenovicnak kellett meccsben tartani a párosukat, 40:30-nál Babos egy röptével hozta a gémet, jöhetett az újabb tie-break.

Vandeweghe hozta az első pontot, majd Babos két adogatásából egy pontot tudott hozni. Barty nagyon izgult, mindkét adogatását bukta, Babos lecsapása után 4:2-vel fordultak, majd Vandeweghe is rontott egyet, de Babos adogatásánál nem sikerült lezárni a pontot, 5:5-nél újra egyenlő volt.

Mladenovic egy röptével a két vonal találkozására tette a labdát, harmadik meccslabdájához jutott Babosék párosa, de Barty életmentő ütést tett a pályára, 6:6, majd meccslabdához jutott az amerikai, ausztrál páros.

Mladenovic kettőshibája zárta le a mérkőzést, amely végül 2 óra 36 percig tartott.

A tenisz történetében Babos Tímea lehetett volna az első magyar, aki US Opent tud nyerni. A junioroknál már voltak sikereink Flushing Meadowsban: Fucsovics Márton a fiú párosban (2009), Gálfi Dalma a lányoknál lett bajnok (2015).