A Ferencvárosi Torna Club kiemelt szponzora lett az MVM

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az ország legnépszerűbb sportklubja, a Ferencvárosi Torna Club (FTC). A ma aláírt szerződés értelmében a nemzeti energetikai vállalat az FTC, és ezen belül a különböző, egyéni- és csapatsportág-szakosztályainak kiemelt támogatójaként segíti a zöld-fehér sportolók sikereit.

A Ferencvárosi Torna Club reprezentatív közvélemény-kutatások szerint is a nemzet legnépszerűbb csapata. Több mint 1,7 millió magyar vallja magát zöld-fehér érzelműnek és szorít a jövőre 120 éves klub sikereiért. A megállapodás értelmében az együttműködés az érintett szakosztályok U14-U18 utánpótlás, felnőtt, illetve férfi és női sportolóinak támogatását foglalja magában. Az MVM Zrt. a szponzoráció fejében az FTC sportközpontjában, labdarúgó stadionjában, edzőpályáin, edzőtermeiben, a pályák menti perimétereken, molinókon, kijelzőkön, a klub médiafelületein, hírleveleiben, online és socialmedia-csatornáin, illetve a sportolók mezfelületein jut megjelenési lehetőséghez, illetve egyebek mellett egyes létesítmények névadási jogaival is élhet.

„Az MVM Csoport stratégiai céljai közé tartozik a fiatal generációk támogatása, ezért is támogatjuk nagy örömmel Magyarország egyik legsokrétűbb, legsikeresebb tornaklubját, hazánk sportsikereit, illetve a jövő legkiemelkedőbb sportolóinak fejlődését, a sportolási körülményeik javítását és ezzel további fantasztikus eredmények megszületését" – hangsúlyozta Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Az MVM Csoport, az NKM Nemzeti Közművek Zrt.-vel kiegészülve az energiaszektor teljes, a termeléstől az elosztáson át a vállalati, illetve most már a több mint négymillió lakossági fogyasztóig terjedő vertikumát fedi le. Magyarország harmadik legnagyobb vállalataként az együttműködés módot ad az MVM számára a meglévő és potenciális ügyfelek elérésére, a csoport márka- és szolgáltatásismertségének növelésére, üzleti céljainak támogatására. A különböző sportágakon keresztül lehetőség nyílik a fiatal generációk, vagy éppen a nők megszólítására, a fenntarthatóság és az egészséges életmód propagálására is, hiszen az együttműködés kiterjed a kisebb és nagyobb szakosztályokra is, a vízilabdától, a szinkronúszáson át az ökölvívásig, kézilabdáig, vagy éppen a jégkorongig.

„Megtisztelő számunkra, hogy az MVM Csoport bizalmat szavazott klubunknak és nem csak a férfi labdarúgás, hanem más, szintén sikeres és népszerű szakosztályunk mellé állt. Sikereinket többek között a szponzoraink segítségével tudjuk elérni. Lehet bármekkora a Fradi szívünk, ha olyan megbízható és remekül működő társaság, mint például az MVM Csoport, nem érezné úgy, hogy érdemes mellénk állnia. Mindent megteszünk azért, hogy megháláljuk a belénk fektetett bizalmat. Szeretnénk kiemelkedő sikerekkel emlékezetessé tenni a közös küldetésünket! Reméljük, jövőre nem csupán a klub alapításának 120. esztendejét, hanem például a labdarúgó csapat 30. bajnoki címét is együtt ünnepelhetjük új támogatónkkal" – tette hozzá Kubatov Gábor, az FTC elnöke.

Az FTC sportolói 29 olimpiai aranyérmet szereztek az egyesület fennállása alatt. Többek között ferencvárosi színekben lett háromszor is bajnok Kárpáti György vízilabdázó, kétszeres ötkarikás első Magyar Zoltán tornász legenda, de az FTC-t képviselte a birkózó olimpiai bajnok Sike András, vagy a kajakozó Hesz Mihály. A VVK-győztes Fradi labdarúgó csapata rekordot jelentő, 29 bajnoki címmel büszkélkedhet. Az egyetlen magyar Aranylabdás, Albert Flórián is az FTC mezét viselte, ahogy az olimpiai bajnok labdarúgó, későbbi edzőfejedelem, Dalnoki Jenő.