Jóváhagyták az ökölvívás új pontozási rendszerét

A Nemzetközi Amatőr Ökölvívó Szövetség (AIBA) montreux-i közgyűlésén jóváhagyta a sportág új pontozási rendszerét.

A magyar szövetség (MÖSZ) pénteki beszámolója szerint a jövőben mind az öt pontozó értékelését figyelembe veszik a mérkőzéseken, eltörölve azt a gyakorlatot, hogy három pontszámot választ ki véletlenszerűen érvényesnek a számítógép.

A jövőben kisorsolják a pontozókat és a bírót a meccsekre, nem a bíróküldő bizottság delegálja őket, ezzel is csökkentve az augusztusi Rio de Janeiró-i olimpián is tapasztalt csalások lehetőségét. Rióban több olyan végeredmény is született, amit nyugodtan nevezhetünk csalásnak. Utólag több bírót is eltiltott a nemzetközi szövetség, A Guardian brit lapnak a nevük elhallgatását kérő magas rangú sportvezetők a játékok idején úgy nyilatkoztak: az amatőr ökölvívásban olyan méretű a korrupció, hogy a pontozók és a ringbírók már a mérkőzések előtt eldöntik, kinek kell nyernie.

Az orosz Jevgenyij Tiscsenko (pirosban), győzelme a kazah Vasszilij Levit ellen váltotta ki az egyik legnagyobb botrányt Forrás: Sputnik/Grigoriy Sisoev

Az új rendszer közmegelégedésre debütált a novemberi szentpétervári ifjúsági világbajnokságon.

A jubileumi közgyűlés résztvevői megünnepelték az AIBA megalapításának hetvenedik évfordulóját, továbbá a 2006 óta regnáló Vu Csing-kuo elnök ugyancsak hetvenedik születésnapját. Felvették a tagországok közé a Karib-tengeren fekvő Szent Márton-szigetet, ezzel 201-re nőtt a nemzetközi szövetség tagállamainak száma.

A MÖSZ képviseletében Csötönyi Sándor elnök és Győriné Tóth Zsuzsanna nemzetközi igazgató vett részt az eseménysorozaton.