A mini Tysont is elintézné a ceglédi sajtkészítő

Szellő Imre neve az egyik legjobb márka a magyar ökölvívás elmúlt évtizedében. A ceglédi bunyós igen szép amatőr karriert futott be, amibe belefért egy vb 5. hely (2007 Chicago), egy olimpiai Pekingben, ahol a negyeddöntőig jutott, és egy Európa-bajnoki bronzérem is 2011-ből, Ankarából.

Szellő Imre ekkor már úton volt egy hasonló sikerrel kecsegtető profi karrier felé, miután 2010-ben bekapcsolódott az Nemzetközi Amatőr Ökölvívó Szövetség (AIBA) által útjára indított félprofi ligába. A World Series of Boxing (WSB) néven futó rendszerben a világ különböző pontjain működő profi klubok – hasonlóan az amerikai profi ligákhoz – draftolnak bunyósokat, így töltve fel a súlycsoportokat. A bokszolók trikók nélkül lépnek a szorítóba és nem kötelező fejvédő viselése. A WSB jó iskola a profi világba készülőknek, ugyanakkor még átjárást biztosít az amatőr versenyrendszerbe is.

„Én a 2010-11-es idényben kapcsolódtam be ebbe a félprofi ligába. Először egy amerikai csapathoz kerültem Memphisbe, majd a következő évtől három szezont Milánóban töltöttem. Remek felkészülés volt a profi karrierre, belekóstolhattam abba, ami később rám vár – mondta Szellő Imre az Origo megkeresésére.

A profi debütálásra 2014 júniusig kellett várni, és gyorsan jött az első siker is: a második mérkőzésén – Bozai Gyulát legyőzve – már cirkálósúlyú (itt 90,7 kg a felső súlyhatár) magyar bajnoknak mondhatta magát. Jöttek a meccsek, gyűltek a tapasztalatok, és tavaly szeptemberben már a WBO gazdátlan cirkálósúlyú interkontinentális övéért bokszolt, és egyhangú pontozással le is győzte Várpalotán a brazil Hamilton Venturát.

Szellő amatőrként még 81 kilóban bunyózott, így a 91 kiló nagy és csöppet sem veszélytelen ugrásnak tűnik. Nagyobb darab, erősebb ellenfelek állnak a másik sarokban, de aggodalomra semmi ok.

„Amatőrben jó volt a 81 kiló, de már a félprofi ligában is 85 kilóban bunyóztam, és gyorsan rájöttem, hogy tele van a hócipőm az állandó fogyasztással, hogy hozni tudjam a kisebb súlyt. Itt már találkoztam 91 kilóból fogyasztó bunyósokkal, és, amikor meg tudtam verni, például 91 kilóban egy Eb-bronzérmes ukrán srácot, világos lett, hogy ez lesz az én súlycsoportom."

Egy kis kedvcsináló szombatra:

A 2013-as Bocskai Emlékverseny pedig végképp lezárt minden kérdést. „Élvonalbeli, nagyon jó bunyósokat tudtam megverni 91 kilóban. Ebben a súlyban érzem magam a legjobban a ringben, talán már kellően erős is vagyok, de biztos, hogy gyorsabb és pörgősebb, mint a súlycsoport bunyósainak többsége."

A szombati szentesi gála egy újabb lépcsőfok lesz a 34 éves Szellő karrierjében. Az eredeti tervek szerint az ugandai David Bassajamivule lett volna az ellenfele Pápán, az afrikai bunyós azonban nem kapott vízumot, így az amerikai Garrett Wilson (17-11-1, 9 K.O, T.K.O.) húz kesztyűt Szellő ellen a Veszprém megyei városban. Ettől viszont nem lett könnyebb a magyar harcos dolga.

Mini Tysonnak is hívják a srácot, mert elég nagy ütő. Kemény, jó az állóképessége és bírja a pofonokat, cserébe nagyokat, széleseket üt, vigyázni kell vele. Több olyan meccse is volt, amikor pontozással már biztos vesztésre állt, de az utolsó percben sikerült fordítania és kiütötte az ellenfelét. Nem lesz könnyű, de pont ilyen meccsekre van szükség ahhoz, hogy fejlődjek, és magabiztosan léphessek ringbe többek között az április címvédő meccsen."

Szellő és csapata már az utolsó simításoknál jár a szentesi felkészülés során. Bertók Róbert edző és Mizere Zsolt erőnléti edző napi két crossfit tréninggel hajtotta meg a tanítványt, aki úgy érzi, készen áll a küzdelemre.

Múlt hét csütörtökre elégettük az összes puskaport, azaz Bertók Róbert és Mizere Zsolt alaposan meghajtottak. Ezen a héten már csak napi egy edzés, pihenés és az élesítés van hátra. Múlt héten volt három, a meccset modellező teszt edzés, amik elég jól sikerültek, bizalommal telve, feltöltődve várom a hétvégét. Még egy jót videózunk, alaposan kielemezzük az amerikai srácot, szombaton pedig jöhet a bunyó."

Sajtot vegyenek!

Szellő Imre amellett, hogy élvonalbeli bunyós, a ringen kívül is megtalálja a számítását, méghozzá egy nem hétköznapi hobbi formájában. „Négy éve egy barátom elment egy kézműves sajt készítő tanfolyamra, és ő mutatta meg nekem az alapokat. Eljött Ceglédre, elhozta a holmijait – formákat, oltót, hőmérőt – és csináltunk vagy másfél kiló sajtót. Rögtön megtetszett a dolog, meg is vettem az összes holmit, és amikor legközelebb jött, már azt mondta, hogy finomabbak a sajtjaim, mint az övéi. A párommal akár 10-20 kilót is meg tudunk csinálni egy nap, és amellett, hogy tényleg nagyon finomak, a sok edzés mellett remek kikapcsolódást jelent a sajtkészítés." A Szellő-féle sajtnak már megvan a logója és az arculata is, igaz, hogy most a meccsek és a felkészülés áll az első helyen, így egy ideje pihennek a sajtformák. Viszont nyáron újra visszatér a munkához a legkeményebb öklű sajtkészítő, és megint várhatjuk a füstölt fokhagymás, a snidlinges, a pirított hagymás füstölt remeket és a házi parenicát.