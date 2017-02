A szombati Magyar Ring profi ökölvívó gála főmérkőzésén Kovács Zoltán teszi kockára a WBO nagypehelysúlyú Európa-bajnoki övét a súlycsoport olasz bajnoka, Nicola Cipolletta ellen. A 24 éves nyíregyházi bunyóst a focitól csábította el a sportág, és míg amatőrként nincs hangzatosabb eredménye, addig a profik között már Európa-bajnoknak mondhatja magát.

„Általános iskola első osztályában kezdtem el focizni, de már akkor is inkább a boksz vonzott volna, csak édesanyámék nem akarták engedni – mondta az Origónak Kovács Zoltán. – Az az igazság, hogy nem nagyon szerettem a fociban, hogy, ha valaki hibázik, akkor annak én is megiszom a levét. A bunyóban az a jó, hogy magamra vagyok utalva – ha ellógom az edzést, akkor csak én látom kárát, senkit sem hibáztathatok."

Az edzések ellógásáról azonban esetében szó sincs, amit alátámasztanak az eredmények. Caramel négy éve állt profinak, azóta Nyíregyházán Nagy Lajos az edzője, és 2013 év végén már magyar bajnok volt, három évvel később pedig a WBO (World Boxing Organization) nagypehelysúlyú Európa-bajnoki övét is megszerezte a tanzániai Cosmas Cheka ellen. Ahogy az egy kőkemény 10 menetes meccs volt, úgy a pápai összecsapás sem lesz egyszerű.

Lesz néhány jó meccs Pápán:

„Az ellenfelem a súlycsoport olasz bajnoka, tehát nem rossz bunyós. Az feltétlen mellette szól, hogy magasabb nálam, hosszabb a karja, nagyobb az ütőtávja, de aggódni azért nem aggódom a meccs miatt. Kielemeztük a bunyóját, és ez alapján úgy látom, ha vívni kell vele abban is jobb vagyok, de az igazán klassz az lenne, ha leállna egy jót verekedni, az feküdne nekem a legjobban.

De mégsem a keményen megvetett lábbal hirigelés Kovács Zoltán legfőbb fegyvere, ahogy mondja, ő leginkább a szívével tud bunyózni. „Ha valamit nagyon akarok, akkor addig megyek előre, amíg el nem érem. Ez így van a hétköznapokban, de még inkább a ringben, a szívem visz előre, amíg nem nyerek."

A bunyó és az éneklés mellett tetoválásban is erős Kovács Zoltán:

A felkészülés során a Kovács-Nagy páros munkáját megkönnyítette, hogy nagyon jó emberanyag van az edzőteremben. „Remek bokszolókkal tudok készülni, köztük magyar amatőr és profi bajnokokkal, mint, például Szilvai László, aki a múlt héten lett profi nagyváltósúlyú magyar bajnok. Ez óriási segítséget jelent, akár a kesztyűzésekben, akár a meccsek modellezésében. Nem egyedül kell végigcsinálnom azokat a hosszú edzéseket és menetszámokat, amiket kitűz a mester."

Ezen a héten már a finisben van a munka, az edzők ilyenkor már nem fárasztják a bunyósokat, csak arra ügyel a stáb, hogy a péntek délutáni mérlegelésre Caramel szépen precízen becsusszanjon a súlycsoport 59 kilós határa alá.

„Van még rajtam két kiló, aminek a leadásával persze lesz még egy kis munka, de ez abszolút ideális állapot. Annak rendje-módja szerint be fogok mérlegelni 58,9 kilóval, utána pedig alszok vagyok húsz órát. Mondhatjuk, hogy ez az én meccsek előtti speciális rituálém."

A fiatal bunyós főmérkőzést bokszolhat a Felix Promotion gáláján, de, ha valami súlyt tesz a vállára, az nem az, hogy mekkora betűkkel szerepel a neve az esemény plakátján.

„Az, hogy az enyém lesz a gála főmeccse, a legkevésbé sem nyomaszt. Ha valami miatt egy kicsit izgulok, akkor az az Európa-bajnoki övem, amit most teszek először kockára. Csúnya lenne, ha mindjárt el is veszíteném, de, hogy őszinte legyek, ez meg sem fordul a fejemben."

Az eseményt az M4 Sport élőben közvetíti február 18-án (szombaton) 22.00 órától.

Ha a tehetségről és a kitartásról van szó, akkor az énekes, Caramel a legjobb példakép Fotó: Adrián Zoltán - Origo

A ring virtuóza

Kovács Zoltán a bunyósokat nyilvántartó legnagyobb oldalon, a Boxrec.com-on is Caramel „művésznéven" szerepel. És nem csak azért, mert kedveli a szép dalokat író és éneklő egykori tehetségkutató-győztest. „Egy szlovákiai gálán történt, hogy, amikor beléptem a csarnokba pont megszólalt Caramel aktuális új dala. Mondtam az edzőmnek, hogy hallgassa meg ő is, mert nagyon szép dal. Miután hazaértünk, mindjárt be is írta a Boxrec-adatlapomra, hogy „beceneve: Caramel". Tényleg szeretem a dalait, és komolyan gondolom, hogy szeretnék a ringben ugyanolyan egyedi, különleges és virtuóz lenni, mint, amilyen Caramel a zenében.". És még az is lehet, hogy Caramel az énekes és Caramel a bokszoló egyszer még kollégák lesznek. Utóbbi ugyanis nem csak énekelni szeret és szokott karaoke klubokban, hanem már meg is írt három-négy számot, amelyek közül az elsőt valamikor a gála után stúdióban fel is veszik.