Közel a megegyezés a Mayweather-McGregor bunyóhoz

Minden részletben megegyezett egymással Folyd Mayweather és Conor McGregor így elhárulni látszanak az akadályok a szurkolók és a média által is óriási érdeklődéssel várt összecsapásuk elől.

A Sun brit bulvárlap értesülései szerint az ír ketrecharcos és a veretlen profi ökölvívó között megköttetett a több millió dollár megegyezés, és még csak egy akadékoskodó harmadik fél miatt nem írták alá az összecsapásukat kőbe véső szerződést.

A forrás miatt ugyan érdemes fenntartásokkal kezelni a hírt, de valóban vannak arra utaló tények, hogy több hónapi médián keresztül történő üzengetés, egymás és a szurkolók hergelése után valóban megegyezett egymással a két harcos menedzsmentje.

Conor "The Notorious" McGregor szereti a kihívásokat Forrás: AGIF/966/Jason Silva

A Sun tudomása szerint a UFC pehely- és könnyűsúlyú bajnoka lemondta egy szerdára tervezett írországi programját, ahol a rajongóival találkozott volna, és elutazott Las Vegasba. Hivatalosan azért, hogy a Nate Díaz elleni visszavágó előtt történt vizes palack dobálás miatt kiszabott büntetés keretében leforgasson egy az iskolai lelki és fizikai bántalmazás (bullying) elleni kampányhoz készülő filmet, de mint McGregor fogalmazott:

"Oda repülök és végre elintézzük ezt az egész ügyet. Utána találkozni fogok a Las Vegas-i ökölvívó szervezettel (amelyik kiadja az engedélyeket a városban rendezett meccsekre - a szerk.), aztán majd meglátjuk, hogy mi a helyzet a kibaszott Floyddal" - mondta McGregor a szokásos kendőzetlen stílusban.

Floyd Mayweather nagyon tudja, miből lehet sok pénzt csinálni Forrás: AFP/Andrej Isakovic

McGregor klubjának, a Straight Blast Gymnek az egyik képviselője úgy nyilatkozott, hogy "a hivatalos szerződést egy akadályozó harmadik fél miatt még nem írták alá, de két héten belül be fogják jelenteni az összecsapást."

A Mayweather elleni küzdelem - az ökölvívás szabályai szerint - McGregor ötlete volt, ő jelentette ki a Nate Díaz elleni visszavágót követően, hogy megküzdene napjaink vitán felül legjobb bunyósával, a 49 mérkőzés után is veretlen Floyd Mayweatherrel. Miután a Money becenévre (is) hallgató 39 éves bunyós látott fantáziát és pénzt az ötletben, rögtön nem mondott ugyan igent - sőt - de nem is zárkózott el az ötlettől.

Mayweather itt még jutalmat ajánlott a legjobb komment beküldőjének:

Az biztos, hogy a küzdősportos karrierjét boksszal kezdő McGregorral szemben ő lenne az egyértelmű esélyes, mert, mint az ebből a videóból is látszik, az ír meglehetősen sután mozog, ha csak a kezeire hagyatkozhat, miközben Mayweather a világ legképzettebb ökölvívója.

Money nyilvánvalóan ráhajtana Rocky Marciano veretlenül megvívott 50 meccses rekordjára, és a nagy meccsre kapna egy olyan ellenfelet, akiért hajlandóak lennének nagyon mélyen a zsebükbe nyúlni a prémium tévécsatornák, és olyan meccspénzt lehetne kaszálni, amiért megéri 40 évesen (február 24-én lesz a nagy nap) kötelek közé lépni.

A két harcos rajongói és a küzdősportok kedvelői minden esetre már lázban égnek, azonnal beindult a kommentgyár és az esélylatolgatás. A két harcosnak és mögöttük álló menedzsmentnek nem is lehet más célja, mint az egekig korbácsolni a várakozást, majd pedig megnyitni a pénzcsapot.

Az amerikai Bleacher Report információi szerint Mayweather az Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors NBA-meccsen mondta azt ESPN amerikai sportcsatorna egyik munkatársának, hogy "nagyon, nagyon közel vagyunk" a megállapodáshoz.

Ezek szerint már közelebb, mint januárban, amikor a UFC első emberét, Dana White-ot komédiásnak nevezte Mayweather, amiért annak volt mersze egy arcpirítóan alacsony, 25 millió dolláros ajánlattal kecsegtetni őt.