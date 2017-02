67 ezren látták a pennsylvaniai hokicsatát

A címvédő Pittsburgh Penguins 4-2-re legyőzte a Philadelphia Flyers együttesét az NHL pennsylvaniai rangadóján.

A szombati mérkőzés különlegessége az volt, hogy Pittsburgh amerikaifutball-csapatának stadionjában, a Heinz Fielden rendezték 67 318 néző előtt. A hazaiak sztárja, a góllövőlistát vezető Sidney Crosby megszerezte idénybeli 34. találatát.

A ligaelső Washington Capitals viszont kikapott a Nashville Predators vendégeként, így hétről öt pontra csökkent az előnye a Penguins gárdájával szemben.

Sidney Crosby ontja a gólokat Forrás: AFP

A Metropolitan divízió másik két kiváló csapata, a Columbus Blue Jackets és a New York Rangers egyaránt győzött: utóbbi a New Jersey Devils otthonában gyűjtötte be a két pontot hosszabbításban, míg előbbi Joonas Korpisalo 24 védésének köszönhetően 7-0-ás sikert aratott a New York Islanders felett.

Eredmények:

Vancouver Canucks-San Jose Sharks 1-4

Colorado Avalanche-Buffalo Sabres 5-3

Pittsburgh Penguins-Philadelphia Flyers 4-2

Toronto Maple Leafs-Montreal Canadiens 2-3 - hosszabbítás után

Nashville Predators-Washington Capitals 5-2

New Jersey Devils-New York Rangers 3-4 - hosszabbítás után

Columbus Blue Jackets-New York Islanders 7-0

Los Angeles Kings-Anaheim Ducks 4-1