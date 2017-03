Magabiztos győzelemmel csoportelső az ETO

A Győri Audi ETO 33-22-reverte hazai pályán a dán Esbjerget, a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 9. fordulójában, és az utolsó forduló eredményétől függetlenül megnyerte a csoportját.

Győri Audi ETO KC – Esbjerg 33-22 (17-11)

Az ETO gólszerzői: Amorim 6, Görbicz 6, Broch 5, Hársfalvi 5, Knedliková 3, Bódi B. 2, Mörk 2, Tomori 2, Groot 1, Puhalák 1

Az idegenben is simán, hat góllal, 32-26-ra legyőzött dán csapat 4-4-ig jól tartotta magát, a következő öt gólt azonban az ETO lőtte, a vendégek edzőjének pedig 10-5-nél időt kellett kérnie. De ezzel nem tudta megtörni a győriek lendületét, még ha 11-8-nál úgy is tűnt, hogy szorossá tudják tenni a félidő hajráját, azonban Ambros Martín csapata villámgyorsan lőtt három gólt, a szünetre pedig állandósította a hatgólos különbséget. A magyar csapat jó teljesítményének értékét mutatja, hogy az ETO-t most nem egy-két sztárja húzta, az első 30 percben kilenc játékos vette be a dánok kapuját.

A győri Görbicz Anita (b) és a dán Vilde Mortensen Ingstad a női kézilabda Bajnokok Ligája 5. fordulójában Győrben, március 5-én Forrás: MTI/Krizsán Csaba

Fordulás után Eduarda Amorim percei következtek: a brazil átlövő kilenc perc alatt lőtt ötöt, az utolsó kettőt egy percen belül – ekkor már nyolc gól volt a különbség a két csapat között. A fiatalok közül Hársfalvi Júlia bizonyította, hogy lehet rá számítani, nagyon szép gólokat lőtt – majd egy sütivel megköszönheti Görbicz Anitának a jobbnál jobb gólpasszokat.

Talán csak Kis Évának nem nagyon ment a játék, nem igazán tudta a tőle megszokott bravúrokat bemutatni, nem úgy a helyére beálló Grimsbö, akinek a védéseiből indulva a 49. percben 29-19-nél már tíz gól volt az ETO előnye. Az Esbjerg 32-19-nél nyolcperces gólcsend után tudott betalálni a győri kapuba.

A hajrában, miután az ETO állandósította tíz gól fölötti vezetését, Ambros Martín lehetőséget adott a kevesebbet használt csereembereknek is, így Puhalák Szidóniának, vagy a 16 évesen BL-meccsen irányítóként beszálló Pál Tamarának.

A dán Lara Gonzales Ortega (b) és a győri Nycke Groot a női kézilabda BL-mérkőzésen, ahol a Győr 33-22-re győzött Forrás: MTI/Krizsán Csaba

Az ETO egy pillanatnyi kétséget nem hagyva nyerte meg a mérkőzést, egyben a csoportot is, függetlenül az utolsó, Larvik elleni idegenbeli mérkőzés eredményétől. Az ETO így a másik csoport negyedik helyezettjével találkozik majd a negyeddöntőben, ami nagy valószínűséggel a francia Metz lesz.

Az állás: 1. Győri Audi ETO 15 pont/9 mérkőzés (már csoportelső), 2. Larvik (norvég) 12/9, 3. CSM Bucuresti (román) 9/9, 4. Midtjylland (dán) 8/9, 5. Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 6/9, 6. Esbjerg 4/8

A csoportok első négy helyezettje jut a negyeddöntőbe.

A másik csoportban:

Thüringer HC (német) - FTC-Rail Cargo Hungaria 29-29 (15-17)

A csoport állása: 1. Ferencváros 14 pont/9 mérkőzés, 2. Vardar Szkopje (macedón) 13/8, 3. Buducnost Podgorica (montenegrói) 10/8, 4. Metz (francia) 6/8, 5. Thüringer HC 5/9, 6. Asztrahanocska (orosz) 2/8