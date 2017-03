Elődje útján maradna a röplabdások új szövetségi kapitánya

A magyar női röplabda-válogatottra váró idei feladatok közül a legfontosabbnak a sikeres Európa-bajnoki szereplést, a csoportból való továbbjutást tartja Albert Salomoni frissen kinevezett szövetségi kapitány.

Az M4 Sport hétfői Sportreggeli adásában az MTK csapatának olasz vezetőedzője, akit március 2-án bíztak meg a szövetségi kapitányi teendőkkel, elmondta, hogy az eltelt időben bizonyos kérdéseket tisztázni kellett, hogy nyugodt szívvel írja alá a szerződését. Elsősorban szervezési, kommunikációs kérdéseket kellett tisztázniuk, például a szövetség és a klubok közötti kapcsolattartást, és mivel ez megoldódott, felállt a szakmai stáb is, a feltételek teljesültek, ez meggyőzte arról, hogy aláírhatja a szerződést.

Németh Lajos, a Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) szakmai kollégiumának vezetője elmondta, hogy az új sajtófőnök kinevezésével a kommunikáció területén megtörtént az előrelépés, egyébként pedig az olasz szakember kívánalmai nem tértek el nagyban elődje kívánságaitól.

Az előd, a belga Jan de Brandt 28 év után juttatta ki a válogatottat az Eb-re, majd a kijutást megismételte, népszerű volt a játékosok és a szurkolók körében is.

A célom, hogy az ő kitűnő munkáját folytassam. Ő más feltételek közül indult, most nincs szükség nagy változtatásokra, csak egy-két igazításra, mert kijelölte az utat, amin járni kell, hogy megtartsuk a szintet" - mondta Alberto Salomoni, aki arról is beszélt, hogy az elődjével nagyon jó, baráti a kapcsolata, még Németországban ismerkedtek meg, amikor mindketten ott dolgoztak. Jan de Brandt hívta őt Magyarországra, és a válogatott mellé is ő javasolta utódjául.

Nem könnnyű feladat Jan De Brandt örökébe lépni Forrás: MTI/Kovács Tamás

Arra a kérdésre, hogy a közelmúlt sikerei után mi lehet a cél a válogatott számára, Németh Lajos úgy fogalmazott, hogy az idei hármas kihívás, a világbajnoki selejtező, a World Grand Prix-sorozatban való részvétel és az Európa-bajnokság közül az utóbbi, az Eb-csoportból a továbbjutás a legfontosabb.

Szerinte a hatcsapatos vb-csoportból, melynek tagja a világelitbe tartozó Oroszország is, nehéz egyenes úton továbblépni, mert csak egy csapat teheti meg ezt. Így ott a cél a második hely megszerzése, mely újabb lehetőséget biztosítana a vb-szereplés kiharcolására. A World GP-sorozatban jelenleg a 3. csoportban szerepel a magyar válogatott, itt cél a második csoportba kerülés. Az azerbajdzsáni Eb-n a magyar csapat ellenfele többek között az azeri válogatott, amelyet a legutóbbi Eb-n sikerült ugyan legyőzni, de szeptemberben a hazai pálya őket erősíti majd.

Nagy Eszter, a női röplabda-válogatott egyik legjobbja Forrás: MTI/Kovács Tamás

A szövetségi kapitány is megerősítette: a legfontosabb rövid távú cél, hogy a csapat továbbra is versenyképes legyen a kontinensen, a világbajnoki továbbjutást nagyon nehéznek nevezte. Arról is beszélt, hogy "távlatokban" is gondolkodik - a szerződése az idény végéig szól, de mindkét fél hosszabb távra tervez -, ezért az "alap" válogatott mellett a fiatalokat is keresi.