Világszínvonalú meccsen maradt alul a Békéscsaba

Magyar női röplabdacsapat 21 évvel ezelőtt játszott legutóbb a legjobb négy közé jutásért a CEV Kupában. Akkor a Vasas szintén olasz ellenfelet, a Ravennát ütötte ki a negyeddöntőben és került be a kupasorozat négyes döntőjébe. Kedden este ugyanezzel próbálkozott a Békéscsaba, amely az olasz Busto Arsizio ellen próbált meg előnyt szerezni a kupasorozat negyeddöntőjének első mérkőzésén.

Egyetlen szék nem maradt üresen a békéscsabai sportcsarnokban. Ez persze előre tudható volt, hiszen a városban több mint húsz éve nem játszottak ilyen téttel bíró nemzetközi kupamérkőzést. Ha pedig figyelembe vesszük, hogy a BRSE hét évvel ezelőtt kis híján kiesett a magyar NB I-ből, még nagyobb csodaként kellett értékelnünk azt, hogy Szasa Nedeljkovics csapata a CEV Kupában a legjobb négy közé jutásért lépett pályára.

Több mint két évtizede nem volt ilyen rangos nemzetközi kupamérkőzés Békéscsabán Fotó: Szabó Gábor - Origo

Ez már a világszínvonal, az ellenfél az olasz Busto Arsizio együttese, amely Európa egyik legerősebb bajnokságában játszik. Túlzás lett volna azt állítani, hogy a párosmérkőzés esélyese a magyar bajnokcsapat, de ez a helyszínen megjelent mintegy 3000 nézőt aligha érdekelte. Az olaszok rögtön a mérkőzés elején jelezték, hogy hamar szeretnék lerendezni a negyeddöntőt. Bár az első technikai szünetnél 8:7-re a Békéscsaba vezetett, ez az idilli állapot átmenetinek bizonyult. Sáncmunkában, nyitásfogadásban is jobbak voltak az olaszok, a második technikai szünetben pedig már 16:12-re ők vezettek. A magyar bajnokcsapat hihetetlen energiákat mozgósítva küzdött, akadt olyan labdamenet, amikor két percen át a levegőben volt a labda, de a mérkőzésnek ezen szakaszában az olaszok nem csak jobban, hanem szerencsésebben is játszottak. 19:20-as állásnál azonban felcsillant a remény, hogy mégis be lehet húzni az első szettet.

Egy olasz hihetetlen kalandja a reklámtábla mögött Fotó: Szabó Gábor - Origo

22:24-es szettállásnál az olaszok a hálóba nyitottak, de a Békéscsaba sajnos nem tudott élni az ajándékba kapott lehetőséggel. Az első játszma majdnem fél órán át tartott, amit a vendégcsapat minimális különbséggel, 25:23-ra nyert meg és ezzel megszerezte a vezetést.

Ha pedig egy üzlet beindul, akkor a nyerő pozicíóban lévő üzletfél aligha szeretné kiadni a kezéből a kezdeményezést. Így volt ezzel az olasz csapat is, amelyik a második játszában pillanatok alatt 7 pontos vezetésre tett szert. 4:11 után ébredt a Békéscsaba, amely egészen hihetetlen szériába kezdett. Bodnár sorozatban ötször szerválhatott, ez pedig azt jelentette, hogy 9:11-es olasz vezetésnél a vendégek edzője kért időt. Várható volt, hogy ez segít, bár Bodnár hatodik szervája is tökéletes volt, a fekete mezes itáliai együttes valahogy átpaszírozta a hálón a labdát. Nem is egyszer, hanem háromszor. Sejthető volt, hogy az újabb és újabb békéscsabai visszakapaszkodás egyre több erőt vesz ki a magyar lányokból, de Tálas káprázatos szerváit és egy olasz hibát követően 15:14-re a Békéscsaba vezetett. Majd 19:15-re, azaz olyan csabai feltámadást látott a közönség, amely nagyon ritka ezen a szinten. A teljesen megzavarodott olaszok csak néztek, mint a moziban, 22:18-as békéscsabai vezetésnél pedig látható közelségbe került az egyenlítés. Idegtépő percek következtek: a Békéscsaba előbb két szettlabdát is elrontott, majd a vendégek szerválhattak a 0-2-es mérkőzésállásért. A magas színvonalú végjátékot ezúttal a Békéscsaba bírta jobban, mert a második játszmát 28:26-ra megnyerve kiegyenlített. Iszonyatos mélységből kapaszkodot fel a békési együttes ebben a szettben.

A második játszma több mint fél órán át tartott, ezt a Békéscsaba 28:26-ra nyerte meg és kiegyenlített Fotó: Szabó Gábor - Origo

Bárcsak ne jött volna a szünet. A Busto Arsizio megint keményen kezdte a harmadik játszmát (2:8, 5:13), tehát közel hasonló volt a helyzet, mint a második szettben. De csak számszerűleg. A Békéscsaba ebben a játszmában nyomokban sem tudta megközelíteni az addig mutatott teljesítményét, igaz, sokszor szerencséje sem volt a vendéglátóknak. A sima 25:14-es szettnyerést követően a Busto Arsizio egy játszmára került a negyeddöntő első felvonásának megnyerésétől.

A szurkolók csodás hangulatot varázsoltak a sportcsarnokba Fotó: Szabó Gábor - Origo

A fáradó Békécsaba utolsó erejét mozgosítva állt neki a negyedik játszmának, de ekkor már látszott, hogy az ehhez hasonló színvonalú mérkőzéseket rendszeresen játszó olaszoknak jobban megy a játék. 9:10-es vendégvezetés után sorozatban olasz pontok jöttek, a magyarok összjátékába pedig egyre több hiba csúszott. A negyedik szett 25:19 az olaszoknak, ezzel ért véget a csaknem két órás hatalmas küzdelem. A Békéscsaba olyan színvonalú mérkőzésen szenvedte el ezt a vereséget, amelyhez hasonlót a magyar bajnokságban egyszer sem játszik. Ha a magyar bajnok fejlődése töretlen marad, egy év múlva már nagyobb eséllyel veheti fel a harcot Európa legjobb együttesei ellen. Persze, ne feledjük, hogy még ennek a negyeddöntőnek is hátra van a visszavágója, amelyet március 15-én rendeznek meg Olaszországban, de annak a csatának már egyértelműen a Busto Arsizio az esélyese. Az pedig, hogy egy hazai meccs után 3000 néző felállva ünnepelje a vesztes csapatot, meglehetősen ritka dolog Magyarországon.

Női röplabda CEV-kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés: BRSE-Busto Arsizio 1:3 (-23, 26, -14, -19)