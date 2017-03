BL-csoportgyőzelemre tör a Ferencváros

A női kézilabda Bajnokok Ligájában szereplő Győr és Ferencváros is remek helyzetben várja a középdöntő csoportkörének utolsó felvonását. A Győr már korábban bebiztosította magának az első helyet, most ugyanerre készül a Ferencváros is, amelynek hazai pályán ehhez le kellene győznie a montenegrói Buducnost Podgorica együttesét. A férfi BL-ben a csoportmérkőzések utolsó körében a Veszprém hazai pályán fogadja a német Flensburgot.