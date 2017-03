Parádés második félidővel oktatta a Veszprém a Flensburgot

A Telekom Veszprém a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában hazai pályán egy remek második félidőt követően 34-28-ra verte a német bajnok Flensburgot. Az első félidőben akadozó veszprémi játékot a horvát kapusa, Mirko Alilovic védései terelték a jó irányba, a második félidben pedig egyszerre javult fel a csapat védekezése és támadása. Vasárnap kiderül, ki lesz a Veszprém ellenfele a negyeddöntőben.

Bajnokok Ligája, férfiak, csoportkör, 14. forduló:

Telekom Veszprém–Flensburg Handewitt 34-28 (17-18)

A magyar csapat gólszerzői: Ilic 9 (5), Lékai 5, Marguc 5, Nagy L. 5, Nilsson 5, Sulic 2, Palmarsson 2, Iváncsik G. 1

kiállítások: 8, ill. 12 perc

Utolsó csoportmeccsén a záró kört a 3. helyen váró Veszprém a közvetlenül mögötte álló Flensburgot fogadta, amelyikkel a nyitó fordulóban 24-24-es döntetlent játszott idegenben. Két gyors német gól után Nagy László törte meg a hazai gólcsendet. Az átlövő mellett a beálló, Andreas Nilsson is duplázott az első percekben, így a vendégek nem tudtak meglépni. Sőt, Lékai Máté két góljával – az első üres kapura lőtte a saját térfeléről – a kilencedik perc végén néhány másodpercig két góllal is vezetett a Veszprém.

Veszprém, 2017. március 11. A veszprémi Andreas Nilsson (j) dob kapura a német Henrik Toft Hansen (b) mellett a férfi kézilabda Bajnokok Ligája tizenkettedik fordulójában játszott Telekom Veszprém - Flensburg-Handewitt mérkőzésen a Veszprém Arénában 2017. március 11-én. MTI Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI/Bodnár Boglárka

Ezt követően viszont jött egy rövidzárlat, és két perccel később már a Flensburg vezetett kettővel, köszönhetően a kikényszerített rossz hazai lövésekből végigvitt gyors akcióinak, amit feltváltva fejezett be Svan, Mahe és Mogensen. A 21. percben pedig már három gólos vendég előnynél (11-14) kellett Xavi Sabaténak időt kérnie, ami után Aron Palmarssont is beküldte az egyébként jól játszó Lékai helyére.

Tovább legalább nem nőtt a németek előnye, részben, mert a Miklert váltó Alilovic néhányszor találkozott a labdával, másrészt pedig azért, mert a Veszprém az utolsó 5 percből majdnem négyet emberelőnyben játszhatott, a szünetre egyetlen gólra apadt a németek előnye - Alilovic egy hetes hárításával zárta az első 30 percet.

Alilovic először, Alilovic másodszor

A másodikat pedig egy fontos védéssel kezdte, ami után Nilsson egyenlített ki - utoljára 8-8-nál volt iksz, vezetni pedig még régebben tudott a Veszprém, mielőtt Ilic bevágta volna a negyedik hetesét is, és 19-18-nál vissza nem vette a magyar bajnok az előnyt. Ami egy percen belül három gólosra hízott Nagy és Marguc révén. Ljubomir Vranjesnek - akik nyártól a Veszprémet és a magyar válogatottat is átveszi - öt és fél perc után 21-18-as hazai előnynél kénytelen is volt időt kérni.

Nem lett volna baj, ha Holger Glandorf nem találja meg a lövő formáját, az meg pláne nem, ha Mirsad Terzic, a hazai védekezés egyik pillére nem pontozódik ki a 43. percben. Az emberhátrányt olyan jól átvészelte a Veszprém, hogy mire letelt már 27-24-re vezetett, majd a második negyedóra kezdetén Iváncsik Gergő góljával először vezetett az egyik csapat négy góllal - szerencsére ez a Veszprém volt (29-25).

Veszprém, 2017. március 11. A veszprémi Lékai Máté (b) és a német Rasmus Lauge Schmidt (j) a férfi kézilabda Bajnokok Ligája tizenkettedik fordulójában játszott Telekom Veszprém - Flensburg-Handewitt mérkőzésen a Veszprém Arénában 2017. március 11-én. MTI Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI/Bodnár Boglárka

Az 52. percben 31-27-es hazai vezetésnél a veszprémi kapusok 9, míg a vendégek összesen 5 lövést hárítottak - a hazai kilencből nyolcat Alilovic mutatott be. Ennek is volt köszönhető, hogy ekkor már szinte állandósult a Veszprém négy-öt gólos előnye, ami Nilsson zseniális beállóból lőtt góljával az 59. perc elején már hatra nőtt - amivel a hazai csapat le is zárta a találkozót.

A Veszprém így harmadik lett a csoportjában a Barcelona és a PSG mögött, és jelen állás szerint a másik csoportban egyelőre második Vardar Szkopjével találkozik a negyeddöntőben. Persze, ha a macedónok a papírformának megfelelően megverik az utolsó Kristianstadot, akkor megnyerik a csoportot, ebben az esetben pedig a címvédő Kielce vár Nagy Lászlóékra. Lenne miért visszavágni.