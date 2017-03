Megint nagyot küzdött a Fradi, de nem bírt a montenegrói ágyúsorral

Az FTC Rail-Cargo hazai pályán egy góllal 24-23-ra kikapott a montenegrói Buducsnoszt Podgoricától. A zöld-fehérek mindkét félidőt rosszul kezdték, és a második hullámvölgyből már nem tudtak visszakapaszkodni. A magyar csapat még így is az első helyen zárhat a csoportjában, de már nem rajtuk múlik a végső sorren.

Bajnokok Ligája, nők, csoportkör, 10. forduló

FTC Rail-Cargo–Buducsnoszt Podgorica 23-24 (8-9)

A magyar csapat legjobb lövői: Szöllősi-Zácsik 5, Kovacsics 5 (4), Schatzl 1, Jovanovic 5, Szarka 1, Szucsánszki 2, Faluvégi 1, Mészáros 1, Hornyák D. 1.

A Buducsnoszt legjobb lövői: Bulatovic 7, Neagu 7, Jaukovic 5

hétméteresek: 4/4, ill. 3/2

kiállítások: 4, ill. 12 perc

Ahhoz képest, hogy a csoportgyőzelemért lépett parkettre a Ferencváros, nem, hogy jól nem kezdték a meccset, de egyenesen pocsékul rajtoltak: a kilencedik perc végén 4-0-ra vezetett a Buducsnoszt, amelyik győzelemmel is legfeljebb a második helyre jöhetett volna föl. Igaz, ahhoz nyolc góllal kellett volna nyerniük - köszönhetően a Fradi hétgólos podgoricai sikerének a két csapat első meccsén - ez pedig alig elképzelhető forgatókönyve az Elek Gyula Arénában.

Elek Gábor a szörnyű rajt után időt kért, látszott, hogy a csapata magától nem találja meg a mérkőzés ritmusát. Jó húzás volt, mert Szöllősi-Zácsik Szandra duplájával és Kovacsics Anikó hetesével a Fradi három percen belül feljött egy gólra, majd kihasználva, hogy a montenegróiak elkezdték kapufára játszani a meccset – lőttek négyet szűk negyedórán belül – Schatzl kiegyenlített.

Szöllősi-Zácsik Szandra remekelt az első félidőben Forrás: MTI/Kovács Tamás

Bíró Blanka is elkezdte az elmúlt hetekben látott formáját hozni, majd Szöllősi-Zácsik harmadik góljával a 18. percben már a Fradi vezetett 5-4-re – azaz öt nullva nyerték a második kilenc percet. Dragan Adzic időt is kért.

Mindkét védelem összeszedte magát, a következő tíz percben két-két gólt tudtak lőni a csapatok. A Fradi fala többször is jó blokkal segítette a magától is remeklő Bírót, és feltétlenül dícséretet érdemelnek a hazaiak, hogy meg tudták fékezni a félelmetes Katrina Bulatovics, Christina Neagu lövősort - a román klasszis egy gólig jutott az első harminc percben, aminek a végén vendégek mehettek minimális előnnyel a szünetre (8-9).

A második félidőt Szucsánszki Zita szerencsés gólja nyitotta. A Fradi irányító-átlövőjének ez a blokkról a kapus mellett bepattogó lövés volt az első gólja a meccset, az idei BL-szezonban azonban már az 50. találatát szerezte. Ezzel együtt is két Neagu-góllal megint háromra növelte az előnyét a vendég csapat, szerencsére Kovacsics és Faluvégi is megtalálta a montenegrói kaput.

Christina Neagu volt a vendégek legjobbja Forrás: zrkb.me

A két török játékvezető az első tíz percben több furcsa ítélettel - maratoni hosszúságú vendégtámadások, vétlen lábért elvett labda stb. - is magára vonta a hazai közönség haragját, de az is igaz, hogy a Buducsnoszt védelme ebben az időszakban nagyon feszes volt, és támadásban is jobbak voltak, és újra elmentek néggyel (11-15).

A félidő középső szakaszában állandósult a vendégek 2-3 gólos előnye, amihez Batinovic kapus is hozzátette a magáét. A Fradit ekkoriban a hibátlanul büntetőző Kovacsics tartotta meccsben. Elek Gábor a 24. percben volt kénytelen időt kérni, amikor Neagu hatodik góljával 21-17-re ment a Buducsnoszt.

A hajrára fordulva esélyt kapott a Fradi, hogy közelebb jöjjön, és Jaukovics kiállítását Marija Jovanovic két góljával ki is használta, ráadásul még Neagu is kihagyott egy hetest, így 2:10-zel a vége előtt 21-22-nél Dragan Adzic a második idejét is kikérte - három perccel az első után.

Az 1. csoport állása: 1. Ferencváros 14 pont, 2. Buducnost Podgorica (montenegrói) 14, 3. Vardar Szkopje (macedón) 13/9, 4. Metz (francia) 10, 5. Thüringer HC (német) 5/9, 6. Asztrahanocska (orosz) 2

A többi eredmény és a további program: Asztrahanocska-Metz 20-28, Vardar Szkopje-Thüringer 17.30

A 2. csoport állása: 1. Győri Audi ETO 15 pont (már megnyerte a csoportot), 2. Larvik (norvég) 12, 3. CSM Bucuresti (román) 9, 4. Midtjylland (dán) 8, 5. Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 6, 6. Esbjerg (dán) 4

Az utolsó forduló párosításai: Larvik-Győr, Krim-Midtjylland, Esbjerg-Bucuresti