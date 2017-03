Hosszabbításban nyertek a Jegesmedvék

A DVTK Jegesmedvék csapata került előnybe a jégkorong Mol Liga döntőjében, mivel az első, keddi mérkőzésen hosszabbítás után 5-4-re legyőzte a MAC Budapestet.

A házigazda kezdte aktívabban a Miskolci Jégcsarnokban rendezett fordulatos találkozót, a vendégek kapusának, Bálizs Bencének többször is védenie kellett. A 18. percben azonban ő sem tudott segíteni, amikor a kanadai Andrew Johnston gyors ellentámadás végén megszerezte a vezetést. Nem tartott sokáig a címvédő és alapszakaszgyőztes miskolciak előnye: 55 másodperccel később Vokla Roland egyenlített, kihasználva, hogy hozzá került a korong egy kapu előtti kavarodás után.

A második harmadban újfent 18 perc után hazai gól következett: Pavuk Attila szemfüles korongszerzést követően talált be. A harmad utolsó perce két találatot is hozott: előbb a hazai Galanisz Nikandrosz vette be szerencsés körülmények között a MAC kapuját, majd a tisztán maradó amerikai Vladimir Nikiforov szépített.

A zárófelvonásban gyorsan növelte előnyét a DVTK Jegesmedvék együttese a kanadai Grant Toulmin révén, ám előbb az amerikai Jon Booras, majd honfitársa, Sean Escobedo is gólt lőtt, ezzel egyenlített az utolsó percben a MAC, így jöhetett a ráadás.

A hosszabbításban a házigazda a második gólját szerző Johnston találatával három perc után lezárta a mérkőzést, ezzel megszerezte a vezetést a párharcban.

Eredmény, Mol Liga, döntő, 1. mérkőzés:

DVTK Jegesmedvék - MAC Budapest 5-4 (1-1, 2-1, 1-2, 1-0) - hosszabbítás után

gólszerzők: Johnston (18., 63.), Pavuk (38.), Galanisz (40.), Toulmin (42.), illetve Vokla (19.), Nikiforov (40.), Booras (58.), Escobedo (60.)

Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc állása: 1-0 a DVTK Jegesmedvék javára.